أول حلبة كارتنج داخلية صديقة للبيئة على مستوى الدولة، حيث يلتقي التشويق والاستدامة

عجمان، الإمارات العربية المتحدة: افتتح سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، "ترفيه كارتنج"، أول مشروع حلبة داخلية تعتمد على السيارات الكهربائية بشكل كامل وصديقة للبيئة على مستوى الدولة، والذي يفتتح رسميًا أبوابه للجمهور في 19 سبتمبر 2023 في منطقة الزوراء.

تمثل حلبة الكارتنج الكهربائية تحولًا هامًا نحو تعزيز الاستدامة في قطاع الترفيه، حيث تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة وتساهم في تقليل التأثير البيئي، كما أنها تجمع بين عناصر التشويق والمسؤولية البيئية كأول حلبة كارتنج صديقة للبيئة على مستوى الدولة، مما يتوافق مع التزام الإمارة بالممارسات البيئية المستدامة في القطاع السياحي.

وتتميز هذه الحلبة بمسار مزدوج والذي يعد الأول من نوعه في الدولة، ويوفر تجربة رائعة لعشاق الكارتنج من مختلف المستويات. وبفضل المقاعد الواسعة المتاحة للعائلات لمشاهدة أفرادها يتسابقون على المضمار، من المتوقع أن تصبح ترفيه كارتنج وجهة ترفيهية رائجة للمقيمين والزوار على حد سواء.

وفي هذا السياق، أعرب سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان، عن سعادته بالافتتاح، وأكد انها خطوة هامة تجاه -تحقيق رؤية الإمارة نحو مستقبل أكثر استدامة. وأشار إلى أن "ترفيه كارتنج" تضيف قيمة فريدة إلى مجموعة الأنشطة الترفيهية في الإمارة. وأضاف أن استعداد الحلبة لاستقبال العائلات سيجعلها وجهة محبوبة للمقيمين والزوار على حد سواء، متطلعًا إلى مشاركة الزوار في هذه التجربة الرائعة التي تتوافق مع قيم الاستدامة البيئية.

وسيتاح للمتسابقين فرصة استمتاع بسباق يمتد لعشر دقائق يملأه التشويق والحماس على الحلبة، مع تطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، وذلك من خلال تجهيز عربات الكارتنج الكهربائية المتقدمة بمزايا السلامة مثل الأقفاص وأحزمة الأمان وإعدادات السرعة القابلة للتعديل. ويتلقى جميع المتسابقون توجيهات شاملة حول السلامة من قبل موظفين محترفين قبل دخولهم المضمار.

تفتح حلبة ترفيه كارتنج من الساعة 4:00 عصراً حتى 1:00 صباحاً، وترحب بالمشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات وما فوق، وهي تعتبر نشاطًا مثاليًا للعائلات والأصدقاء على حد سواء، بالإضافة إلى أنها تلبي توقعات الباحثين عن التشويق والمرح بجميع الأعمار.

وتقدم "ترفيه كارتنج" مجموعة رائعة من المزايا التي تضمن تجربة كارتينج لا تُنسى، حيث تحتوي الحلبة على منعطفات صعبة ومسارات تحتضن كلًا من المبتدئين والسائقين المتمرسين. وبفضل أنظمة التوقيت المتقدمة والتصنيفات المحترفة، يصل التنافس إلى مستويات جديدة، مما يضيف حماسًا إضافيًا لكل سباق. وليست "ترفيه كارتنج" محصورة على هواة السباقات فقط، بل تعتبر أيضًا مكانًا مثاليًا للاحتفال بأعياد الميلاد وفعاليات الشركات وأنشطة بناء الفرق، مع حزم مخصصة لتناسب مختلف المناسبات. والأهم من ذلك، إنها وجهة صديقة للعائلات ومناسبة لجميع الأعمار، مما يجعلها الخيار المثالي لقضاء يوم ممتع مع العائلة والأصدقاء.

انضموا إلينا في 19 سبتمبر 2023 للاحتفال بالافتتاح الكبير لترفيه كارتنج واستمتعوا بتجربة سباق لا تُنسى تجمع بين الأصدقاء والعائلة.

لمزيد من المعلومات والاستفسارات، يُرجى زيارة موقع ترفيه كارتنج الالكتروني: https://tarfih.ae/

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/