سيتم استضافة رواد المشترين الدوليين ووسائل الإعلام المشاركين في معرض سوق السفر العربي 2023

من قبل الفنادق عبر مجموعة العلامات التجارية لمجموعة فنادق آي إتش جي إنتركونتيننتال

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقع معرض سوق السفر العربي، الحدث الرائد في مجال السفر والسياحة لمحترفي السياحة الداخلية والخارجية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، اتفاقية مع فنادق ومنتجعات آي إتش جي، لتصبح بموجب الاتفاقية الشريك الفندقي الرسمي لـمعرض سوق السفر العربي 2023، الذي سيتم انعقاده في الفترة الممتدة من 1 إلى 4 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.

تستضيف مجموعة الضيافة الدولية الرائدة آي إتش جي رسميًا ما يقرب من 200 من وسائل الإعلام الدولية الرائدة ومشتري الصناعة الرئيسيين من المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإسرائيل وتركيا والهند ودول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ومصر وجنوب إفريقيا.

ستمكن الاتفاقية مجموعة فنادق آي إتش جي من عرض فنادقها التي تحمل علامة إنتركونتيننتال في دبي، بالإضافة إلى فنادق فوكو وفنادق ومنتجعات كراون بلازا وفندق إنديجو، لكبار المتخصصين في هذا المجال الذين يمثلون الرفاهية والترفيه والمؤتمرات وسفر الأعمال، بالإضافة إلى ذلك ستستضيف آي إتش جي أيضًا الحفلة الرسمية لمعرض سوق السفر العربي 2023.

سيقام معرض سوق السفر العربي 2023 تحت شعار "العمل نحو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية" وستحتفل شركة آر إكس، الجهة المنظمة لمعرض سوق السوف العربي بحدثها السنوي الثلاثين من خلال الكشف عن تعهد الاستدامة المخصص، ليس فقط لجعل حدث سوق السفر العربي 2023 أكثر استدامة فحسب، ولكن للإعلان أيضاً

عن 30 هدفًا طويل الأجل، حيث يعمل معرض سوق السفر العربي على تحقيق صافي انبعاثات صفرية بما يتماشى مع تعهد شركة آر إكس العالمية.

وبهذه المناسبة قال هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات آي إتش جي إنتركونتيننتال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند: "يسعدنا تمديد علاقتنا طويلة الأمد مع شركة آر إكس كشريك فندقي لمعرض سوق السفر العربي 2023، ونحن حريصون بشكل خاص على الالتزام بشعار المعرض" العمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية" لأنه يتماشى مع شعار "رحلة إلى الغد " الخاص بمجموعة فنادق آي إتش جي إنتركونتيننتال، حيث ركز جدول أعمالنا التجاري المسؤول لمدة عشر سنوات على موظفينا وكوكبنا ومجتمعاتنا".

وأضاف مطر قائلاً: "تمثل الشراكة فرصة ذهبية لمجموعة فنادق آي إتش جي إنتركونتيننتال لعرض العمل الذي نقوم به بما يخص سلسلة من الالتزامات بعيدة المدى لدفع التغيير البيئي والاجتماعي لتلبية الطلب على الإقامات المستدامة من ملايين ضيوفنا المنتشرين حول العالم".

واختتم مطر حديثه قائلاً: لقد شهدنا إقبالًا كبيرًا واهتمامًا بالعديد من عروضهم في جميع أنحاء العالم وخاصة في معرض سوق السفر العربي بصفتنا عارضًا عالميًا منتظمًا مع شركة آر إكس المنظمة للمعرض، فقد كان نجاح الحدث واضحًا بشكل خاص في نسخة عام 2022، حيث عاد العالم للاجتماع حضورياً وإبرام اتفاقيات تجارية طويلة الأمد، وقد ساهم المعرض بشكل كبير بتقديم خلفية رائعة لإطلاق برنامج "مكافآت آي إتش جي ون" الجديد، ونتطلع في نسخة عام 2023 إلى مزيد من الخوض في عروض الولاء الخاصة بنا لمنطقة الشرق الأوسط".

استقطب معرض سوق السفر العربي 2022 أكثر من 24,000 زائر واستضاف أكثر من 31,000 مشارك بما في ذلك 1600 عارض وحضور من 151 دولة عبر 10 قاعات في مركز دبي التجاري العالمي.

وبهذه المناسبة قالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "يلتزم سوق السفر العربي الذي يمتلك بعض خطط التطوير الأكثر طموحًا وإثارة في أي مكان في العالم، حيث تمثل هذه الشراكة مع آي إتش جي فرصة مثالية لمواءمة إحدى مجموعات الضيافة الرائدة في المنطقة مع منصة الفعاليات المثالية".

وأضافت كورتيس قائلة: "تعد الشراكة الفندقية الرسمية أمرًا محوريًا للنجاح المستمر لسوق السفر العربي، وقد كان الارتباط بين استقطاب المشترين ذوي الجودة وتقديم تجربة فندقية مضيفة عالية الجودة عاملاً رئيسيًا في جذب الاهتمام وضمان حضور المتخصصين الرئيسيين في صناعة السفر".

#بياناتشركات

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نبذة حول معرض سوق السفر العربي: يواصل معرض سوق السفر العربي "الملتقى" في عامه الثلاثين دوره الرائد في منطقة الشرق الأوسط بصفته حدثاً عالمياً متخصصاً في قطاع السياحة والسفر في هذه المنطقة التي تشهد تغيرات مستمرة. كما يعد المعرض مركزاً رئيسياً لتلاقي الأفكار وإطلاق المبادرات التي تسهم في تطور هذه الصناعة، ويوفر في الوقت عينه فرصةً هائلة لاستقطاب الشركات المبتكرة، وفتح آفاق واسعة لفرص الأعمال.

سوق السفر العربي جزء من أسبوع السفر العربي. #ATMDubai gb.html-www.wtm.com/atm/en

وستقام الدورة المقبلة من معرض سوق السفر العربي بنسخته الحية من الإثنين 01 ولغاية الخميس 04 مايو 2023 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة حول أسبوع السفر العربي:

يعد أسبوع السفر العربي حدثاً شاملاً يضم معرض سوق السفر العربي 2022 والحدث الافتراضي لسوق السفر العربي 2021، ويشهد إقامة معارض رئيسية هي ومنتدى أرايفال دبي (أكاديمية وكلاء السفر) ويوم مؤثرو وسائل التواصل الاجتماعي لسوق السفر العربي وجلسات تسريع التواصل مع المؤثرين الرقميين، كما يجدد أسبوع السفر العربي التركيز على أبرز المواضيع الرئيسية التي تهم صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنديات المشترين المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح في كلٍ من: السعودية والصين والهند، وذلك على مدار أسبوعٍ كامل.

المعلومات، يرجى زيارة gb.html-week/en-travel-www.wtm.com/arabian

WTM Global Hub: هو بوابة محفظة سوق السفر العالمي الجديدة عبر الإنترنت التي تم إنشاؤها للاتصال ودعم المتخصصين في صناعة السفر حول العالم. يقدم مركز الموارد أحدث الإرشادات والمعرفة لمساعدة العارضين والمشترين وغيرهم في صناعة السفر على مواجهة تحديات جائحة فيروس كورونا العالمي.

تستفيد محفظة سوق السفر العالمي من شبكتها العالمية من الخبراء لإنشاء محتوى للمركز.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة: arabic-https://hub.wtm.com/ar/home/

نبذة عن شركة ريد إكزيبشنز العالمية (آر إكس): تعد ريد إكزيبشنز (Exhibitions Reed) شركة رائدة عالمياً في تنظيم الفعاليات بالاعتماد على البيانات والأدوات الرقمية، والتي تشمل أكثر من 400 حدث على مدار العام في 22 دولة حول العالم تتوزع على 43 من قطاعات الصناعة، تجذب إليها أكثر من 7 ملايين مشارك.

تجمع فعالياتنا بين الخبرات والبيانات الضخمة والتكنولوجيا لمساعدة العملاء في التواصل وجها لوجه أو رقمياً على عقد صفقات وكسب عائدات تقدر بمليارات الدولارات لمشاريع التنمية الاقتصادية للأسواق المحلية والاقتصادات الوطنية في جميع أنحاء العالم. تعد ريد إكزيبشنز جزء من مجموعة ريلكس (RELX) الرائدة عالمياً في توفير حلول المعلومات للعملاء المتخصصين في مختلف الصناعات والقطاعات. www.reedexhibitions.com

نبذة عن فنادق ومنتجعات آي إتش جي:

فنادق ومنتجعات IHG هي شركة ضيافة عالمية تهدف إلى توفير الضيافة الحقيقية للأفضل. مع محفظة مكونة من 17 علامة تجارية فندقية وبرنامج مكافآت آي إتش جي ون، أحد أكبر برامج ولاء الفنادق في العالم، حيث تمتلك آي إتش جي أكثر من 6000 فندق مفتوح في أكثر من 100 دولة، وأكثر من 1800 فندق قيد التطوير.

نبذة عن مجموعة ريلكس (RELX):

تعد مجموعة ريلكس كمزود عالمي رائد للتحليلات القائمة على المعلومات وأدوات القرار للعملاء المحترفين والتجاريين في مختلف القطاعات والصناعات والشركات. تخدم المجموعة عملاء في أكثر من 180 دولة ولديها مكاتب في حوالي 40 دولة. ويعمل لدى الشركة حوالي أكثر من 33 ألف موظف، نصفهم تقريبًا في أمريكا الشمالية. يتم تداول أسهم شركة PLC RELX، الشركة الأم في بورصات لندن وأمستردام ونيويورك باستخدام رموز الأسهم التالية: REL London:؛ أمستردام: REN ؛ نيويورك: RELX. وتبلغ القيمة السوقية للمجموعة حوالي 33 مليار جنيه إسترليني أي ما يعادل 39 مليار يورو أو 47 مليار دولار أمريكي.

ملاحظة: يمكن الاطلاع على القيمة السوقية الحالية على الرابط التالي: -https://www.relx.com/investors/investor overview

نبذة حول سوق السفر العالمي تضم محفظة سوق السفر العالمي (WTM) فعاليات رائدة متخصصة في أعمال الشركات في أربع قارات، بصفقات تزيد عن 7.5 مليار دولار أمريكي. ومن أبرز هذه الأحداث والفعاليات:

معرض أسبوع السفر العالمي لندن: هو الحدث الشامل لمستضيفي الفعاليات والزوار ليتمكنوا من رسم ملامح الاثني عشر شهرًا القادمة من قطاع السفر معًا. يدعم مهرجان الفعاليات صناعة السفر والسياحة العالمية من خلال تغطية الأخبار وتعزيز الاتصالات الصناعية.

الحدث التالي: الجمعة 29 أكتوبر وحتى الجمعة 5 نوفمبر 2021

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة m.com/wtlondontravelweek./https:/

معرض سوق السفر العالمي لندن: الحدث العالمي الرائد في صناعة السفر الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام ويستقطب نحو 50,000 زائر من كبار المتخصصين في قطاع السفر والسياحة ومسؤولي الحكومات ووسائل الإعلام العالمية الذين يجتمعون في "إكسل لندن" (أكبر مركز للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن) في شهر نوفمبر من كل عام، حيث يولد المعرض صفقات وعقود تزيد قيمتها عن 3.71 مليار جنيه إسترليني في قطاع السفر.

سيقام هذا المعرض بنسخته الحية القادمة من 07 إلى 09 نوفمبر 2022 في إكسل لندن

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://london.wtm.com/

سوق السفر العالمي أمريكا اللاتينية: يجذب نحو 19,000 مشارك منهم 11,586 شخص من الخبراء والمتخصصين. يستقطب هذا المعرض الذي يقام في ساو باولو بالبرازيل أبرز المهتمين في قطاع السياحة والسفر على مستوى العالم، بما فيهم المشترين ووكلاء السفر، بهدف المناقشة والتفاوض واكتشاف آخر التطورات في هذه الصناعة.

سيقام المعرض بدورته الجديدة في الفترة الممتدة من الثلاثاء 04 ولغاية الخميس 06 أبريل 2023 في مركز إكسبو نورتي بمدينة ساو باولو البرازيلية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: .http://latinamerica.wtm.com/

معرض سوق السفر العالمي أفريقيا: تم إطلاق هذا المعرض لأول مرة عام 2014 في كيب تاون، جنوب أفريقيا. يحضره ما يقرب من 6,000 شخص من خبراء صناعة السفر والسياحة في أفريقيا. يشكل المعرض مزيجاً من المشترين ووسائل الإعلام والمواعيد المجدولة مسبقاً والتواصل بين الزوار.

سيقام هذا المعرض في نسخته المقبلة من 03 ولغاية 05 أبريل عام 2023 في مركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات في كيب تاون.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://africa.wtm.com/

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