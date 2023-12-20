يمثل إدراج بيورهيلث الطرح العام الأولي السادس في سوق أبوظبي للأوراق المالية في العام 2023 وقد جمع 986 مليون دولار (3.62 مليار درهم)

شهد السوق اكتتابات عامة في العام 2023 بقيمة إجمالية تجاوزت 5.57 مليار دولار أمريكي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: رحب سوق أبوظبي للأوراق المالية، أحد أسرع أسواق الأوراق المالية نمواً في العالم، اليوم بإدراج "بيورهيلث"، أكبر مجموعة رعاية صحية متكاملة في الشرق الأوسط.

جمع الطرح العام الأولي لمجموعة بيورهيلث 3.62 مليار درهم (أي ما يعادل 986 مليون دولار) ليتجاوز بذلك مستوى الاكتتاب بـ 483 مرة في الشريحة المخصصة للمستثمرين الأفراد، و54 مرة في الشريحة المخصصة للمستثمرين المتمرسين. يمثل إدراج مجموعة بيورهيلث الاكتتاب العام السادس في سوق أبوظبي للأوراق المالية هذا العام – مؤكدًا على الزخم الذي يشهده السوق في الاكتتابات العامة هذا العام. حيث شهد السوق ارتفاعًا في عدد الاكتتابات العامة من 5 في العام 2022، إلى 6 اكتتابات عامة في العام 2023 بقيمة إجمالية تجاوزت 5.57 مليار دولار أمريكي.

وتعليقًا على الإدراج، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: "’’يسعدنا أن نرحب بمجموعة بيورهيلث في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونتطلع إلى مساهمتهم القيمة في قطاع خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وقد شهدنا هذا العام اهتمامًا ومشاركة قوية من قبل المستثمرين تجاه مختلف عمليات الإدراج والمبادرات على منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية. نحن نهدف إلى تعزيز البنية التحتية للسوق بشكل مستمر وعروض التداول والخدمات الاستثمارية لتمكين المزيد من الشركات المحلية والعالمية من تحقيق طموحاتها في زيادة رأس المال ومجالات الاستثمار. ونحن في سوق أبوظبي للأوراق المالية ملتزمون بتحقيق الاستراتيجية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتوسيع النمو المستدام وتطوير أسواق رأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع.‘‘

تنضم بيورهيلث إلى مجموعة متسارعة النمو من كيانات الرعاية الصحية المحلية والعالمية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتؤكد على الدور الحيوي الذي يلعبه السوق في مجال الاستثمار في الرعاية الصحية وتقدم المزيد من الفرص لعملاء السوق لتنويع محافظهم الاستثمارية. كما يعكس إدراج بيورهيلث، بما لديها من عمليات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الدور النشط لسوق أبوظبي للأوراق المالية في جذب الاستثمار الأجنبي ودعم النمو والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

وقال فرحان مالك، المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة "بيورهيلث":

’’لقد تفوق إدراج "بيورهيلث" في سوق أبوظبي للأوراق المالية على جميع النتائج القياسية للاكتتابات العامة في سوق البورصة، مجسداً واحداً من أهم وأبرز الإنجازات التي حققناها خلال مسيرتنا المميزة. وبصفتنا أكبر منصة متكاملة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، فإننا فخورون بالجهود المتواصلة التي نبذلها من أجل رسم مستقبل قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي وخارجها. وسنستمر في تكثيف كل الجهود من أجل تحويل مفاهيم الرعاية الصحية، بما يتوافق مع رؤية القيادة في العاصمة أبوظبي، إلى جانب تقديم خدمات الرعاية الصحية بأعلى المعايير العالمية وتيسير الوصول إليها، لتكون قائمة على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي ومدعومة بالتعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص. لقد أصبحت "بيورهيلث" منصة توفر فرصاً استثمارية في قطاع الرعاية الصحية، ولذلك سينصب تركيزنا على التوسع الدولي. ولا شك بأن هذا الإدراج سيساهم في تعزيز مسيرة نمو أسهمنا بشكل أكبر وبما يمكننا من فتح آفاق جديدة للمجموعة انطلاقاً من أبوظبي إلى الأسواق العالمية.‘‘

يأتي إدراج مجموعة بيورهيلث اختتامًا لعام حافل في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث شهد السوق عددًا من الإدراجات البارزة خلال عام 2023 منها على سبيل المثال أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية لشركة أدنوك للغاز بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، و إدراج أول صكوك خضراء مقومة بالدولار الأمريكي في العالم بقيمة 500 مليون دولار من مصرف أبوظبي الاسلامي، والاكتتاب العام الأولي لشركة "بريسايت إيه أي" بحوالي 496 مليون دولار أمريكي

#بياناتشركات

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نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من مؤسسة عامة" إلى "شركة مساهمة عامة استنادًا للقانون (8) من عام 2020. سوق أبوظبي للأوراق المالية تابع لـ "القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي.

سوق أبوظبي للأوراق المالية هو سوق لتداول الأوراق المالية. بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات والصناديق المتداولة في البورصة وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية. سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين". ترسم الخطة الوطنية مخطط التنمية الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حيوي، مستدام، ومتنوع يساهم بشكل إيجابي في الانتقال إلى نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة

لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، يرجى التواصل مع:

عبدالرحمن صالح الخطيب

مدير الاتصال المؤسسي والتسويق الرقمي

البريد الإلكتروني: ALKhateebA@adx.ae

نبذة عن بيورهيلث:

من خلال تطوير علم اطالة العمر الصحي، تطلق مجموعة "بيورهيلث" رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية من الإمارات العربية المتحدة إلى بقية العالم. وتعد "بيورهيلث" أكبر منصة رعاية صحية متكاملة مدعومة بمنظومة رائدة تركز على زيادة متوسط العمر وتحسين المدى الصحي في دولة الأمارات. تشتمل المجموعة على أكثر من 25 مستشفى، وأكثر من 100 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تهدف الشركة لإتاحة استدامة الشباب للبشرية جمعاء

تتكون شبكة مرافق الرعاية الصحية المتكاملة لـ "بيورهيلث" في أنحاء أبو ظبي والإمارات الشمالية من