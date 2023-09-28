يعقد المؤتمر السنوي في 4- 5 أكتوبر في جزيرة ياس

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: سيقدم سعادة الشيخ سهيل بن بطي بن سهيل آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في الهيئة العامة للرياضة، الإستراتيجية الوطنية للرياضة لدولة الإمارات العربية المتحدة في منتدى صناعة الرياضة لعام 2023 الذي سيقام في أبوظبي الأسبوع المقبل.

سيتم عرض المزيد عن هذه الإستراتيجية وكيفية تأثيرها على الرياضة والمجتمع والصحة والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال جلسة حصرية في منتدى صناعة الرياضة بحضور أكثر من 200 مشارك من كبار الشخصيات والحضور.

وسيشمل الحدث جلسات نقاشية عبارة عن أسئلة وأجوبة على المسرح مع نادي مانشستر يونايتد بحضور البطل الأسطوري السابق دوايت يورك إلى جانب فرصة فريدة لرؤية دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز كأس تروفيزو والذي سيتم عرضه أيضاً خلال اليوم الثاني للمنتدى.

يقام منتدى صناعة الرياضة بدعم رسمي من دائرة تنمية المجتمع ومكتب المؤتمرات والمعارض في أبوظبي في الفترة من4 إلى 5 أكتوبر في The AW فندق هيلتون في جزيرة ياس في أبوظبي، حيث ستقام هذه الفعالية لهذا العام جنباً إلى جنب مع ألعاب الرابطة الوطنية لكرة السلة في أبوظبي، والتي سيشارك بها الرؤساء التنفيذيون لكلا الفريقين وهم سنت مارشال من دالاس مافريكس وإيثان كاسون من مينيسونا تيمبرولفز، لمناقشة دروس القيادة وكيفية الإشراف على المنظمات الرياضية الرئيسية. كما سيشارك عدد من المتحدثين خلال المنتدى هم سعادة محمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع رفاهية الطلاب في مؤسسة الإمارات للمدارس، وسعادة الدكتورة أمينة الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع الصحة المجتمعية في مركز أبوظبي للصحة العامة، وشيماء الحسيني، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي الرياضة للجميع.

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نبذة عن منتدى صناعة الرياضة:

منتدى صناعة الرياضة 2023 هو منتدى رياضي ينعقد على مدى يومين، ويجمع أكثر من 200 مشارك من القطاعات الحكومية والعلامات التجارية والإتحادية والنوادي وأصحاب الحقوق ومنظمي الفعاليات وأماكن إنعقادها. إذ يوفر المنتدى فرصة فريدة للحضور للتواصل مع صناع القرار الرئيسيين وإمكانية اكشاف فرص جديدة للأعمال والمشاركة في المناقشات ذات الصلة بالمنطقة.

تم تنظيم منتدى صناعة الرياضة من قبل شركة "انتراك" التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وقد تم إنشاؤها لتسهيل نمو وتطوير القطاع الرياضي في المنطقة.