ينعقد المؤتمر الدولي قبل تأسيس الرابطة الوطنية لكرة السلة في أبوظبي

ألعاب بين دالاس مافريكس ومينيسوتا تيمبرولفز

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: إفتتح سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهئية العامة للرياضة إنطلاق منتدى صناعة الرياضة وبدأ التطوير في قطاع الهيئة العامة للرياضة، إلى جانب إستعراض الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

تم تقديم الإستراتيجية لأكثر من 350 من كبار الشخصيات والحضور العاملين في قطاع الرياضة والمجتمع والصحة والتعليم خلال المؤتمر الذي عقد في The AW فندق هيلتون في جزيرة ياس في أبوظبي.

وقال سعادة الشيخ سهيل آل مكتوم: "تسعى الإستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 إلى خلق بيئة مؤثرة عالمياً في قطاع الرياضة التنافسي لمزيد من التركيز على نمط حياة صحي ونشط. ستنفذ الإستراتيجية 17 مبادرة بحلول نهاية الدورة، بما في ذلك تحديد وتطوير الرياضيين الموهوبين وزيادة نسبة السكان الرياضيين النشيطين جسدياً إلى 71٪.

وأضاف: "تم أيضاً تحديد الرياضات ذات الأولوية الوطنية حول معايير الإمكانات الأولمبية وسهولة التنفيذ والمواهب الرياضية الحالية. وهدفنا هو ضمان تأهيل 30 رياضياً لأولمبياد بريسبان 2023، بعد أن كان العدد 5 الذي شاهدناه في أولمبياد طوكيو 2021.

كما صرحت الدكتورة أمنية الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع الصحة المجتمعية في مركز أبوظبي للصحة العامة، ونائب رئيس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وعضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي.

تحدث الدكتور أمنية الهاجري قائلة: "عن أحدث مبادرات المركز، وكيف يعمل قطاع الصحة في أبوظبي مع نظرائه في الرياضة والتعليم لتحسين النشاط البدني والصحة والرفاهية وتقليل عبء الأمراض المتعلقة بنمط الحياة."

ومن أبرز فعاليات اليوم الأول المقابلات التي أجريت في وقت لاحق من هذا الأسبوع مع السيد سينت مارشال، الرئيس التنفيذي لشركة دالاس مافريكس، وإيثان كاسون، الرئيس التنفيذي لشركة مينيسوتا تيمبرولفز، قبل أن تبدأ فرقهم في ألعاب الدوري الوطني لكرة السلة في أبوظبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. شارك كل من سينت وإيثان دروس القيادة بأسلوب "باري الرئيس التنفيذي" منذ وقتهما على رأس المؤسسات الرياضية الكبرى.

يبدأ اليوم الثاني من منتدى صناعة الرياضة، الذي تدعمه رسمياً دائرة الثقافة والسياحة ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، غداً. يتضمن اليوم مقابلات حصرية مع شيماء الحسيني، الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضة للجميع، ومانشستر يونايتد السابق وأستون فيلا إف سي، ليجند دوايت يورك.

#بياناتحكومية

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نبذة عن منتدى صناعة الرياضة:

منتدى صناعة الرياضة 2023 هو منتدى رياضي ينعقد على مدى يومين، ويجمع أكثر من 200 مشارك من القطاعات الحكومية والعلامات التجارية والإتحادية والنوادي وأصحاب الحقوق ومنظمي الفعاليات وأماكن إنعقادها. إذ يوفر المنتدى فرصة فريدة للحضور للتواصل مع صناع القرار الرئيسيين وإمكانية اكشاف فرص جديدة للأعمال والمشاركة في المناقشات ذات الصلة بالمنطقة.

تم تنظيم منتدى صناعة الرياضة من قبل شركة "انتراك" التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وقد تم إنشاؤها لتسهيل نمو وتطوير القطاع الرياضي في المنطقة.