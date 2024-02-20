ضمن إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2024 في برشلونة، إسبانيا، من المقرر أن تسلّط سنوفليك، شركة البيانات السحابية، الضوء على مجموعة من الحلول والابتكارات الخاصة بسحابة سنوفليك لبيانات الاتصالات، بما في ذلك أحدث الابتكارات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بالإضافة إلى طيف من الحلول المصممة لتعزيز منظومة الشركاء في قطاع الاتصالات والارتقاء بفرص التعاون الهادف للتصدي لبعض أبرز التحديات التي تواجهها الصناعة. تشمل هذه الحلول والابتكارات: الحلول الذكية للنفقات الرأسمالية، تخطيط الإنتاجية والسعة، العمليات الميدانية، حلول التصدي لانبعاثات الكربون، الصيانة التنبؤية والآلية للشبكات، والحلول الخاصة بإثراء بيانات شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة (ORAN) وإدارتها.

تأتي هذه الإضافات الجديدة إلى سحابة سنوفليك لبيانات الاتصالات لتمكين المؤسسات من زيادة الإنتاجية وتقليل المتطلبات المرتبطة بتحسين المهارات، وكذلك إثراء البيانات باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتسريع اكتشاف البيانات وتحليلها بأمان في الوقت الفعلي، والمساعدة في تلبية متطلبات الاستدامة، وتمكين مقدمي خدمات الاتصالات من النمو وتحقيق إيرادات جديدة ومتزايدة في الوقت الذي تساهم به بحل الاحتياجات المحددة للمؤسسات.

حالياً، يستخدم أكثر من 70 من العملاء حول العالم سحابة سنوفليك لبيانات الاتصالات لدفع عجلة الابتكار في مجال الاتصالات، بما في ذلك مجموعة “Eutelsat”، سبارك نيوزيلندا، سيتي فايبر، فيرجين ميديا آيرلندا، و At&T.كما قامت سنوفليك، منذ فبراير 2023، بتوسيع نطاق عملياتها مع الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات من 21 شريك إلى ما يقارب 40 شريك استراتيجي وذلك لتقديم حلول مبتكرة لمشغلي الاتصالات، بما في ذلك: إريكسون، أمدوكس، منصة أمازون للحوسبة السحابية (AWS)، تكنولوجي بارتنرز كارتو، ماب بوكس، وسكويد كلاود، بالإضافة إلى شركات عالمية مرموقة متخصصة بتكامل أنظمة الاتصالات في المنطقة والعالم، من بينها شركة إي واي، آي بي أم للاستشارات، ديلويت، برودابت للاستشارات، و “DAS42”.

على مدار العام الماضي، ساهمت عمليات التعاون هذه بإنجاز عدد من الابتكارات التي أدت إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات، بما في ذلك:

• ساعد تعاون سنوفليك مع منصة أمازون للحوسبة السحابية في إيجاد حلول فاعلة للإجابة عن الاستفسارات في منظومة الشبكة، مما يقلل الوقت اللازم للإجابة على تلك الاستفسارات من أيام إلى دقائق فقط، وهو ما يتم تحقيقه بتجميع البيانات من أبراج الاتصالات، العناوين الفعلية والأماكن ذات الصلة ودمجها مع المعلومات الخاصة بولاء العملاء وغيرها من التفاصيل المجموعة من أنظمة دعم الفواتير (BSS) وأنظمة دعم العمليات (OSS)، وهو ما تمكّنه النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) على أمازون سيج ميكر (SageMaker).

• تعاونت سنوفليك مع منصة أمازون للحوسبة السحابية لإنشاء “GenTwin”، وهو حل مبتكر لعمليات الشبكة يعمل على دمج شبكات الجيل الخامس الخاصة والذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام أمازون “Bedrock” مع التوائم الرقمية وميزة توين ميكر لإنترنت الأشياء من منصة أمازون للحوسبة السحابية (AWS IoT TwinMaker) وذلك لتمكين الصناعات وتحسين كفاءتها وقدرتها على الأتمتة والتكيف، مما يبشر ببداية حقبة تحويلية رائدة لإدارة الشبكات.

• تعاونت سنوفليك مع ماب بوكس لتقديم حل رقمي مزدوج وشامل يجمع بين بيانات الاتصالات الجغرافية الخاصة بمنصة سنوفليك مع التضاريس والصور عالية الدقة من ماكسار وقدرة ماب بوكس على توفير تغطية خلوية على نطاق واسع. يوفر هذا الحل مستوىً غير مسبوق من الرؤية لمؤسسات الاتصالات، مما يتيح تجارب محسنة للعملاء ويزود المستخدمين بميزة تنافسية في مشهد الاتصالات سريع التطور.

● فازت سنوفليك بجائزة “TM Forum’s Moonshot Catalyst” بالتعاون مع منصة أمازون للحوسبة السحابية، أمدوكس، فودافون، وكاربون فوتبرينت المحدودة. يمكّن الحل المشترك شركات الاتصالات من تحليل وفهم انبعاثاتها الكربونية بشكل أفضل ومساعدتها في تقليل بصمتها الكربونية.

● تتعاون سنوفليك حالياً مع أمدوكس داتا إنتيليجنس لتصميم حلول قائمة على البرمجيات كخدمة (SaaS) لتعزيز كفاءة الاتصالات، مثل إعداد الفواتير والدفع، والتدقيق والامتثال، واكتشاف الاحتيال.

• تتعاون سنوفليك مع إريكسون للاتصالات لإنشاء شبكات أكثر ذكاءً تعتمد على البيانات وتوسع قدرة المشغلين على إنشاء تطبيقات مبتكرة باستخدام منصة إريكسون للأتمتة الذكية (EIAP). سيمكّن هذا الحل مطوري تطبيقات “rApp” (وهي التطبيقات البرمجية الممصممة للتشغيل على وحدات التحكم الذكية للشبكات اللاسلكية) من الوصول السلس إلى منظومة تكنولوجيا المعلومات الاستراتيجية والتشغيلية لإريكسون من خلال مشاركة البيانات الآمنة عبر سحابة سنوفليك للاتصالات. كما ستستخدم تطبيقات “rApp” نفس الآليات لاستهلاك مجموعات بيانات الطرف الثالث مثل الطقس والخرائط لاستخدامها في تصميماتها الخاصة.

وبهذه المناسبة، علّق فيل كيبين، المسؤول الدولي لاستراتيجيات الدخول إلى الأسواق، دائرة الاتصالات في سنوفليك، قائلاً: "تمر صناعة الاتصالات حالياً بنقطة تحول استثنائية وتواصل التطور لتقديم حلول وخدمات تتجاوز إطار الخدمات التقليدية. لقد أصبحت الاتصالات قاعدة أساسية لجميع القطاعات والمجالات فهي تقدم منظوراً غنياً لتعزيز تجارب العملاء، وتحسين الشبكات، وإرشاد عمليات واستراتيجيات التخطيط الحضري. ومع ما يشهده العالم من اتصال متزايد، يُعدّ هذا الكم الهائل من البيانات نقطة تحول كبيرة، ويشكل تحدياً وفرصة، خاصة في مجال الاتصالات. وهنا تبرز سحابة سنوفليك لبيانات الاتصالات كآلية مهمة لفهم البيانات والاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للابتكار والتعاون في منظومة الاتصالات."

هذا ومن المقرر أن ترعى سنوفليك الموضوع الرسمي للمؤتمر العالمي للجوال MWC 2024 تحت عنوان: "ربط كل شيء"، وأن تشارك في عدد من الأنشطة، بما في ذلك:

● خطاب ترحيب افتتاحي بعنوان "سد الفجوة بين الصناعات من خلال التعاون في مجال البيانات: ميزة الاتصالات"، يوم 26 فبراير الساعة 10:50 صباحاً في القاعة 4، على المنصة ب، يلقيه فيل كيبين، المسؤول الدولي لاستراتيجيات الدخول إلى الأسواق، دائرة الاتصالات في سنوفليك.

● جلسة نقاش يديرها فؤاد قريشي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا في مجال الصناعة العالمية، سنوفليك، مع فودافون وشركة “AT&T”، تحت موضوع "تعزيز الاستفادة من البيانات الضخمة لشبكات الجيل الخامس لتحقيق الدخل"، يوم 26 فبراير الساعة 1:00 ظهراً في القاعة 4، المنصة أ.

● ستستضيف جينيفر بيليسينت، خبيرة استراتيجيات البيانات في سنوفليك، حلقة نقاش بعنوان: "هل القضاء على تحيز الذكاء الاصطناعي أسهل من القضاء على التحيز البشري؟"، يوم 28 فبراير الساعة 12:00 ظهراً في القاعة رقم 6، منصة النقاش.

● ستستضيف سنوفليك عدداً من العروض التوضيحية في جناحها (5A31) لتسليط الضوء على طرق التخلص من صوامع البيانات وتعزيز تجربة العملاء وفتح مصادر إيرادات جديدة من البيانات.

● كما سيستضيف عدد من شركاء سنوفليك جلسات مختلفة في جناح سنوفليك، بما في ذلك منصة أمازون للحوسبة السحابية، مجموعة SDG، ألتيريكس، تويليو و بريز.

#بياناتشركات

-انتهى-

عن سنوفليك

سنوفليك شركة سحابية متخصصة في تطوير بنية قوية لتخزين البيانات والبحث والحوسبة المتوازية لتمكين الشركات من تخزين بياناتها على منصتها السحابية وتوحيد البيانات المنعزلة ومشاركتها بأمان لتنفيذ الأعمال التحليلية المتنوعة. أينما تتواجد البيانات أو المستخدمون، تقدم سنوفليك تجربة بيانات واحدة تغطي العديد من السحب الإلكترونية والمناطق الجغرافية. اعتباراً من 31 أكتوبر 2023، بدأ آلاف العملاء في العديد من الصناعات، بما في ذلك 647 شركة وعميل من شركات فوربس 2023 العالمية (G2K)، باستخدام منصة سنوفليك السحابية للبيانات لدعم أعمالهم وتعزيز نجاحها. للاطلاع على المزيد، الرجاء زيارة موقع الشركة الإلكتروني snowflake.com

يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات تطلعية تعكس وجهات النظر الحالية للشركة، بما في ذلك تصريحات تتعلق بمنتجات مستقبلية، ولا يمثل التزاماً بتقديم أي عروض خاصة لهذه المنتجات. قد تختلف النتائج والمنتجات الفعلية وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة، ومجهولة وغيرها من العوامل.