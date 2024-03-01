(دبي): وقعت سمانا للتطوير العقاري، لاعب رئيسي في سوق العقارات في دبي، اتفاقيتين للشراكة مع هيئة الدفاع العقارية باكستان على هامش معرض العقارات الدولي دبي. ستكشف هذه الشراكة تطوير مشاريع سكنية وتجارية مختلطة في مختلف الهيئات العقارية للدفاع في باكستان، مع التركيز الأساسي على هيئة دفاع إسلام آباد وهيئة دفاع مدينة كراتشي.

تم توقيع الاتفاقية الأولى مع هيئة الدفاع إسلام آباد بين السيد عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لسمانا للتطوير العقاري، والعميد مقيم أحمد سبحاني، مدير الشراكات الاستراتيجية في هيئة الدفاع العقارية باكستان، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من الطرفين. تمثل هذه الشراكة بداية عهد جديد من مشاريع الفخامة عبر باكستان.

سيدرس الطرفان بالتفصيل جدوى وإمكانات المشاريع التحويلية، التي تغطي مجموعة من المشاريع، بدءًا من البنية التحتية وصولاً إلى مناطق الترفيه ومراكز الضيافة والمجمعات السكنية.

وقعت سمانا للتطوير العقاري اتفاقية ثانية مع هيئة إسكان ضباط الدفاع الباكستانية مدينة كراتشي تهدف إلى استكشاف وتطوير كيانات مختلطة الاستخدام داخل مدينة هيئة الدفاع كراتشي.

قاد الشراكة مع هيئة الدفاع العقارية مدينة كراتشي العميد المتقاعد سيد عمران نقوي، المدير التنفيذي للمشاريع الخاصة في هيئة الدفاع مدينة كراتشي، وعمران فاروق، الرئيس التنفيذي لسمانا للتطوير العقاري، واتفقا على تقييم مخزون أراضٍ بمساحة ٧.٤ فدان في منطقة الرعاية الصحية بمدينة هيئة الدفاع كراتشي، بهدف تقديم مشاريع سكنية وتجارية تتماشى مع الرؤية التنموية لمدينة هيئة الدفاع كراتشي.

عبّر عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لسمانا للتطوير العقاري، عن سعادته بوصول الشركة إلى هذه اللحظة الهامة، قائلاً: "دخولنا إلى سوق العقارات الباكستانية هو لحظة تاريخية. نحن متحمسون للمساهمة بخبرتنا ومواردنا في تطوير مشاريع عالية الجودة في باكستان، بدءًا من إسلام آباد وكراتشي، وتحديد معايير جديدة للجودة والابتكار في باكستان."

تتصور سمانا للتطوير العقاري هذه الشراكات كدافع للتنمية الحضرية المستدامة في باكستان. وتؤكد التزامها باستكشاف وتطوير كيانات مختلطة الاستخدام والتفاني في خلق مجتمعات تمزج بين المساحات السكنية والتجارية والترفيهية بسلاسة.

مع تقدم هذه التعاونات الاستراتيجية، تظل سمانا للتطوير العقاري ملتزمة بتلبية احتياجات المدن الباكستانية الحالية وتصور مستقبلاً حيث يساهم التخطيط الحضري المبتكر في الرفاهية العامة وازدهار المجتمعات المعنية.

تعكس هذه الشراكات الاستراتيجية التزام سمانا للتطوير العقاري بتعزيز التعاونات الدولية والمساهمة في نمو وتطوير قطاع العقارات في باكستان. مع التقدم في الشراكة، من المتوقع أن تفتح هذه التعاونات بابًا جديدًا من المشاريع الرؤية، وتحديد معايير للجودة والابتكار والتنمية المستدامة.

يوضح هذا الدخول الاستراتيجي إلى سوق العقارات الباكستانية موقع سمانا للتطوير العقاري كلاعب رئيسي مستعد لجلب المعايير العالمية إلى المشهد المحلي. يؤكد استكشاف كيانات مختلطة الاستخدام والالتزام بعملية تقييم شاملة التزام الشركة بتقديم مشاريع تتناسب مع احتياجات وطموحات المجتمعات المحلية.

انشهرت سمانا للتطوير العقاري في سوق العقارات في دبي كمطور يحترم المواعيد الزمنية، ويُعتبر واحدًا من أفضل ١٠ شركات عقارات في دبي.

#بياناتشركات

-انتهى-