سلطان بن حمدان:

المهرجان يعكس حضارة الإمارات وتراثها ويجمع بين الأصالة والمعاصرة

حميد النيادي:

المهرجان يمد جسور حضارية بين شعب الإمارات وشعوب العالم وبات أهم الأحداث الثقافية والتراثية في المنطقة .

عبد الله المهيري:

2.5 مليون زاروا المهرجان العام الماضي وشاهده 7 مليارات ونتوقع هذا العام المزيد .

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تفقد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اللجنة المنظمة العليا لمهرجان الشيخ زايد.. موقع المهرجان وأقسامه وأجنحته المختلفة، واطلع على التحضيرات والاستعدادات النهائية لانطلاق المهرجان يوم الجمعة القادم 17 نوفمبر الجاري.

وأبدى معاليه خلال الزيارة التي رافقه فيها سعادة حميد سعيد النيادي، مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة وسعادة عبد الله مبارك المهيري عضو اللجنة العليا، وأعضاء اللجنة وعدد من المسئولين والإعلاميين.. رضاه التام عن كافة التجهيزات والاستعدادات التي باتت مكتملة وجاهزة لاستقبال الزائرين وتقديم نسخة مميزة للمهرجان وفعالياته وبما يحقق أهدافه وغاياته.

وأكد معاليه على اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» بالمهرجان وفعالياته مشيراً إلى أن رعاية سموه الكريمة للمهرجان تأكيد لهذه المعاني وقيمة المهرجان وما يقوم به ويقدمه، كأحد أكبر المناسبات الثقافية التي تهتم وتبرز التراث الوطني للإمارات، وتؤكد من خلال الفعاليات والأنشطة والبرامج المختلفة التي تقام فيه على قيم التسامح وتلاقي الثقافات، وامتزاج الحضارات على مدى أيامه ابتداء من السابع عشر من نوفمبر الجاري وحتى التاسع من مارس من العام المقبل .

وقال إن إقامة المهرجان تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو رئيس الدولة ومن خلال المتابعة المباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تعكس اهتمام القيادة الحكيمة بالمهرجان بمختلف جوانبه كما يؤكد على الدعم الكامل للمهرجان.

وأضاف معالي الشيخ سلطان بن حمدان : قيادتنا الحكيمة حريصة كل الحرص على ظهور المهرجان بالصورة التي تعكس حضارة الإمارات، وتراثها وأن يجسد الترابط والتلاحم بين أبناء هذا الوطن ورؤيتهم للمستقبل خلف قيادتهم الحكيمة.

ونوه إلى أن المهرجان الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» يأتي تأكيدا على الأسس الراسخة والمبادئ الواضحة التي أرساها لمسيرة الوطن، فقد عمل «طيب الله ثراه» طوال حياته لتكون مسيرة الإمارات نابعة من تراث هذا الشعب الذي يستمد مقوماته من اتحاده وحضارته، مع التأكيد على التعايش في محبة وسلام مع العالم وحضاراته والتي تمثل الامارات جزءً لا ينفصل منها وتجمع بين الأصالة والمعاصرة.

ورفع معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، على رعايته الكريمة للمهرجان، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على متابعته وتوجيهاته المستمرة للمهرجان من أجل تأكيد دور المهرجان وإسعاد الجميع به وبفعالياته

من جانبه، أكد سعادة حميد سعيد النيادي، مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لـلمهرجان على مواصلة اللجنة للعمل عبر كل فرق العمل، من اجل تحقيق كامل أهداف المهرجان، والسير نحو تنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والذي يؤكد دائما على ضرورة بذل كل الجهد من أجل اسعاد المواطنين والزوار وتقديم كل ما يحقق قيم واهداف المهرجان على المستوى الذي يليق باسم الامارات وشعبها.

وأضاف سعادته أن مهرجان الشيخ زايد يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية رائدة بالمنطقة، كما يعمل على مد جسور حضارية بين شعب الإمارات وشعوب العالم من خلال البرامج والفعاليات والفنون التي تقدم وهو ما يعزز من مكانته على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي كأحد أهم الأحداث الثقافية والتراثية في المنطقة.

وأكد سعادته على أن المهرجان يتطور كل عام وتتابع أهدافه وتتواصل عبر برنامج وأنشطة وفعاليات جديدة تتناسب مع كل أفراد العائلة، وعقب قائلا: مع مشاركة الدول الصديقة والشقيقة ومع خطوط المهرجان الأساسية والأصيلة أصبح المهرجان على أجندة الفعاليات العالمية كأهم حدث ثقافي تراثي تتلاقى وتمتزج فيه الثقافات والحضارات في محبة وتوافق وسلام..مضيفا أن الفعاليات التي يضمها المهرجان سواء كانت تراثية أو ثقافية أو فنية أو ترفيهية كلها تم وضعها بعناية بحيث تواكب التطوير والتجديد الدائم وتناسب جميع أفراد الأسرة.

وثمّن سعادته جهود الشركاء الاستراتيجيين والجهات الحكومية والرعاة والجهات المشاركة والداعمة، كما أشاد بجهود فرق العمل التي تبذل جهدا كبيرا في التحضير والاعداد لانطلاق المهرجان، مؤكدا أن المهرجان جاهز ومستعد لاستقبال الزوار.

ورفع سعادة حميد النيادي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» على رعايته الكريمة للمهرجان، كما رفع شكره وتقديره الى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على توجيهات سموه الدائمة لكل ما يخص المهرجان حتى يخرج بالشكل المطلوب، كما قدم شكره لمعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمتابعة معاليه الحثيثة وتعليماته في مختلف الجوانب والأقسام.

وأكد سعادة عبدالله مبارك المهيري عضو اللجنة العليا المنظمة للمهرجان أن مهرجان الشيخ زايد حدث ثقافي تراثي ترفيهي، يمد جسور التواصل بين الحضارات عبر الفنون والثقافة التي يشملها، وأشار الى مهرجان هذا العام يتميز بتنوع عروضه وفعالياته وأنشطته التي تحظى بإقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين والسياح من خارج الإمارات.

وقال: إن فعاليات هذا العام ستشكل عامل جذب كبير للسياحة نظرا للأقسام التي تم اضافتها للفعاليات وفي مقدمتها القرية التراثية بكل ما تحمله من تنوع، حيث تضم القرية التراثية بين جنباتها مجمعا كاملا للبيئات الأربعة المختلفة للمجتمع الامارات قديما بكل ما تحمله كل بيئة من سمات وحرف ومنتجات ومعدات وحلي ومقتنيات وما تشتهر به كل بيئة من موروثها الشعبي، كما سيكون هناك سوق شعبي كبير حافل بالمنتجات المحلية اليدوية مع عروض الفنون الرائعة.

وأضاف: كما سيكون لمحمية النوادر التي تعد الأولى من نوعها بما تضم من حيوانات وطيور نادرة غريبة فريدة مكان بارز في اقبال السائحين وعشاق الحياة البرية.

وأشار إلى أن المناسبات والأعياد سيكون لها مكان بارز في احتفالات المهرجان يتصدرها مسيرة الاتحاد هذا الحدث الوطني الكبير، ثم احتفالات العيد الوطني، كما سيكون للعام الميلادي الجديد مكان بارز في الاحتفال به مع الألعاب النارية وعدد من الفعاليات المصاحبة، إلى جانب قرية التخييم ونافورة الإمارات والمسابقات المختلفة وسحوبات الجوائز والمطعم الطائر وقرية الطفل ومدينة الألعاب ومسيرة الحضارات حيث يستضيف المهرجان عددا من الدول الشقيقة والصديقة لتقدم ثقافتها وفنونها وأطعمتها ومنتجاتها المختلفة إضافة الى فعاليات عديدة تناسب كل أفراد العائلة

ونوه المهيري إلى أن زوار المهرجان سيستمتعون بالأجنحة المختلفة وبالفنون التي ستقدم، وبالأجواء الاحتفالية ومنها عروض الدرون والليزر والألعاب النارية، ليكون تجربة رائعة وقال: يكفي أن أشير إلى أنه في العام الماضي زار المهرجان ما يزيد عن 2 مليون ونصف المليون زائر وتابعه وشاهده ما يقرب من 7 مليارات مشاهد وهي أرقام دالة ومعبرة عن قيمة المهرجان وما يحظى به من إقبال ونتوقع هذا العام المزيد من هذه الاعداد وهو ما اعددنا له بشكل كامل من كافة الجوانب. .بحيث تصبح زيارة المهرجان رحلة ممتعة، حيث يوفر المهرجان كل ما يتطلبه الزائر ويحتاجه من خدمات وتسهيلات ومطاعم وأماكن للقاء الأسر وأماكن للأطفال ومواقف السيارات وخطوط مواصلات عامة من والى المهرجان والخدمات الأخرى مثل الصراف الالي وخدمة الإسعاف ومكاتب الاستعلامات بالإضافة إلى موقع المهرجان الالكتروني الذي يتضمن البرنامج الكامل بشكل دائم ومتجدد.

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وائل سري الدين

بريد: wael.sarieddine@viola.ae