سلطان النيادي:

إشراك الشباب على المستوى الدولي سبيل مهم لتطوير قدراتهم الحديثة

مشاركة الإمارات في ’ قمة شباب بريكس‘ تعكس التزامها في تحقيق أهداف التنمية العالمية المستدامة

القمة تشكل منصة فاعلة تمنح الدول الأعضاء آفاقاً جديدة لدعم الشباب وتمكينهم في جميع المجالات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: ترأس معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في «قمة شباب بريكس» بجمهورية روسيا الاتحادية، لمناقشة أهم القضايا الشبابية والمبادرات في مجالات التعليم والتدريب وتنمية المهارات، وريادة الأعمال، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والعمل التطوعي، والصحة والرياضة، وأهمية دورها في تمكين الشباب وتطوير قدراتهم لتحقيق الإنجازات في مختلف القطاعات، مما يعزز إسهاماتهم في التنمية المستدامة ويضيف قيمة حقيقية للمجتمع.

تأتي هذه المشاركة ضمن جهود الدولة لدعم مشاركة الشباب في تحقيق الأهداف الوطنية الكبرى والارتقاء بمكانتها عالمياً، والتزاماً بالتعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات والفرص في إطار إشراك الشباب في منظمة بريكس.

التعاون الدولي

وفي تعليقه على هذه المشاركة، أكد معالي النيادي، على نهج دولة الإمارات منذ تأسيسها في دعم الشباب من خلال تطوير مبادرات شبابية تواكب متطلبات العصر وتطورات المستقبل. وقال: "إن رؤية القيادة الرشيدة واضحة منذ البداية، إذ تعتبر الشباب عماد المستقبل وقوة الوطن، وإشراكهم على المستوى الدولي سبيل مهم لتطوير قدراتهم الحديثة، ونحن نؤمن بأهمية تمكينهم وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي تمكّنهم من مواجهة التحديات والمساهمة بفاعلية في بناء مجتمع مستدام ومتقدم."

وأضاف النيادي: "مشاركتنا في ’ قمة شباب بريكس‘ تعكس التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي وتبادل الخبرات للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية العالمية، مشيراً إلى أن ما تضمنته القمة من محاور نقاشية حول قطاع الشباب وبمشاركة الشباب، شكّلت منصة فاعلة منحت الدول الأعضاء في منظمة بريكس آفاقاً مشتركة جديدة تسعى من خلالها إلى تعزيز جهودها تجاه دعم الشباب ليكون لهم دوراً أساسي في جميع المجالات، وتوفير الفرص ليكونوا رواد التغيير والإبداع في مجتمعاتهم."

إشراك الشباب

والتقى معالي وزير دولة لشؤون الشباب على الهامش، شباب الإمارات المبتعثين للدراسة في الجامعات الروسية والمشاركين في القمة، وناقش معهم دورهم الأساسي في تطوير المسارات التنموية بدولة الإمارات.

وفي ذات السياق، شارك شباب الإمارات ضمن المبادرة العالمية لشباب الإمارات في "قمة شباب بريكس" بمدينة أوليانوفسك في روسيا، والتي تهدف إلى توفير منصة للحوار وتبادل المعرفة حول تعزيز دور الشباب وتمكينهم وتطوير قدراتهم في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال عرض للمبادرات وأفضل الممارسات الدولية التي تسهم في دعم الشباب.

وأكد الشباب المشاركون، أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تولي الشباب أهمية قصوى، إذ تعتبرهم محور التنمية وأساس تطوّر المجتمع، والقوة والطاقة لتحقيق الأهداف الوطنية ببناء مستقبل مشرق للأجيال القادم، لذلك طالما سعت إلى توفير كافة السبل التي تمكننا من تحقيق طموحاتنا وتطوير مهاراتنا في مختلف المجالات.

ولفت الشباب إلى أن تواجدهم في مثل هذه القمم الدولية يعزز من ثقافتهم وقدراتهم وإمكانياتهم، ويحفزهم للعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم دولة الإمارات عالمياً، كما أن مشاركتهم في المحافل الدولية بدعم من الدولة تُعد فرصة ثمينة منحتهم آفاقاً جديدة، وأن مشاركتهم في "قمة شباب بريكس" بجمهورية روسيا الصديقة تأتي كتأكيد على هذا الدعم المستمر، وتعكس حرص الدولة على تمكين شبابها من اكتساب الخبرات والتعلم من التجارب الدولية، مما يمكنهم من الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل أفضل لوطننا والعالم أجمع."

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