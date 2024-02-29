سلطان النيادي:

دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للشباب يعتبر إرثاً راسخاً يلهمنا لمواصلة العمل

الاجتماع فرصة قيّمة لتوحيد الجهود وتبادل الأفكار وتعزيز التعاون المشترك لدعم الشباب العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 فبراير 2024: ترأس معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي عقد دورته العادية الـ47، وأعمال الدورة الـ70 للمكتب التنفيذي، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي السيد أحمد أبو الغيط، وأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة العرب.

توحيد الجهود

وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب: "إن دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للشباب يعتبر إرثاً راسخاً، يدفعنا لمواصلة العمل بتكاتف وتعاون بهدف توفير المزيد من الفرص الملهمة، فمنذ البداية، رأت أن الشباب هم مستقبلنا وركيزة تطورنا، ومن هنا، بذلت الجهود وذللت العقبات لتمكينهم وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم القيادية، وبفضل هذا الدعم الكبير، نجد اليوم شباب الإمارات يتميزون في مختلف المجالات، ويضعون بصماتهم الإيجابية في تحقيق التطلعات للمستقبل."

وأضاف معاليه: "أن اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، يُشكّل فرصة قيّمة لتوحيد الجهود وتبادل الأفكار والتجارب، لدعم الشباب العربي في مختلف المجالات، فضلاً عن بناء جسور التواصل الهادف لتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية لجعل الشباب عماد التنمية والتقدم في مجتمعاتنا، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تضع كافة إمكاناتها وخبراتها بين أيدي أشقائها العرب لتعزيز العمل المشترك، في سبيل أن يتميز الشباب العربي بمختلف القطاعات المستقبلية إقليماً وعالمياً."

مواجهة التحديات

وتضمن مشروع جدول أعمال اجتماع الدورة الـ70 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي عُقد يوم الأربعاء، مناقشة توصيات الدورة الـ44 لمجلس إدارة الصندوق العربي للأنشطة الشبابية والرياضية، وتوصيات الدورة 69 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فضلاً عن توصيات اللجنة الفنية والرياضية المعاونة، كما ناقش ضمن البند الخامس إعلان مدينة الأقصر المصرية "عاصمة الثقافة الرياضية لعام 2024"، وقرار موعد ومكان الدورة الـ48 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والدورة الـ71 لمكتبه التنفيذي ضمن البند السادس، والذي ينص على أن يُعقد الاجتماع القادم برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويهدف الاجتماع إلى ضرورة بذل الجهود الحثيثة لتمكين الشباب العربي على كافة المستويات من أجل إعادة البناء نحو الأفضل، وتحمل المسؤولية في مواجهة التحديات التي تؤثر على الشباب العربي، والتي تقع على عاتق الحكومات العربية خاصة وزراء الشباب والرياضة بما يعود بالنفع على شباب الأمة العربية.

#بياناتحكومية

-انتهى-