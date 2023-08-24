نظمت لجنة سلامة الغاز في أبوظبي ورشتين توعويتين بعنوان "سلامة أنظمة واستخدامات الغاز" استهدفت الأولى المفتشين في مختلف الجهات الحكومية في العاصمة أبوظبي، والثانية خصصت لمختلف فئات المجتمع وعقدت بمجلس مفلح عايض الأحبابي بمدينة العين، قدمهما المهندس عبدالرحمن العلوي مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة بدائرة الطاقة في أبوظبي.

وهدفت الورشة المخصصة للمفتشين إلى تعريفهم بالممارسات الخاطئة التي من الممكن رصدها خلال جولاتهم التفتيشية، وأهمية معرفة الممارسات الخاطئة والإجراءات التصحيحية لها وإشعار اللجنة في حالة وجود حالات ومخالفات مرتفعة الخطورة.

أما الورشة الثانية التي عقدت في مجلس مفلح عايض الأحبابي بمدينة العين فقد هدفت إلى توعية سكان الفلل والمنازل بالممارسات الخاطئة عند استعمال أسطوانات الغاز والإجراءات التصحيحية التي يجب اتباعها في هذا الشأن.

وأكد المهندس عبدالرحمن العلوي، مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في دائرة الطاقة، أن لجنة سلامة الغاز في أبوظبي مستمرة في حملاتها التفتيشية والتوعوية وفق الخطة الموضوعة والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة كافة فئات المجتمع، لتفادي أي حوادث أو أخطار محتملة، كما وجّه الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة من الجهات الحكومية على تعاونهم الدائم وجهودهم الكبيرة لإنجاح المبادرة.

وركزت الورشتين على أهم النصائح والارشادات الخاصة باستخدام أنظمة الغاز البترولي المسال كلاً بناء على تصنيفه واستخدامه، كما تناولت الورشتين المهام والأدوار التي ستقوم بها اللجنة خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز سلامة المجتمع والحفاظ على الممتلكات في الإمارة وفق أفضل الإجراءات المعتمدة محلياً والمعايير العالمية.

الجدير بالذكر أنه بالتزامن مع الحملة التوعوية عن أنظمة واستخدامات الغاز في أبوظبي تقوم اللجنة بحملة تفتيشية ميدانية على أكثر من 2800 مبنى، ومن المقرر الانتهاء من عمليات الفحص خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي حيث يتم رصد المخالفات عالية الخطورة والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازمة.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن دائرة الطاقة - أبوظبي

تأسست دائرة الطاقة - أبوظبي في عام 2018 برؤية تتمثل في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع مستدام وبيئة آمنة. وتتولى الدائرة مسؤولية وضع السياسات والتعليمات التنظيمية والاستراتيجيات التي تسهم في دعم تحول قطاع الطاقة في الإمارة، وتطوير وبناء الكفاءات والقدرات الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق منظومة طاقة ذات كفاءة عالية. كما تعمل دائرة الطاقة على ضمان حماية مصالح المستهلكين والتقليل من آثار قطاع الطاقة على البيئة، مع ضمان توفير خدمات طاقة موثوقة وآمنة وبأسعار مناسبة من خلال تبني أحدث التقنيات.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني doe.gov.ae أو متابعة قنواتنا على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على آخر الأخبار والمستجدات.

تويتر: @abudhabidoe

انستغرام: @abudhabidoe

لينكد ان: Department of Energy Abu Dhabi

يوتيوب: Department of Energy Abu Dhabi

للاستفسار يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني prteam@acornstrategy.com