دبي، الإمارات العربية المتحدة: اعتمد مجلس أمناء مؤسسة "سقيا الإمارات" قائمة المرشحين للفوز في الدورة الرابعة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه. ونوه أعضاء المجلس بالابتكارات المشاركة في الجائزة وتركيز المرشحين على استثمار أحدث تطبيقات التكنولوجيا الحيوية والابتكارات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي والتناضح العكسي وأنظمة الأغشية، واستخلاص المياه من الهواء. وأشار أمناء "سقيا الإمارات" إلى أن نوعية التقنيات المشاركة تؤكد دور الجائزة في تحفيز الشركات ومراكز البحوث والمؤسسات والمبتكرين على تسخير الابتكار وأحدث التقنيات لإنتاج المياه أو تحليتها أو تنقيتها أو تقطيرها، ودفع عجلة التنمية المستدامة وإيجاد حلول لأزمة المياه العالمية. وقد استلمت الدورة الرابعة من الجائزة طلبات مشاركة من 46 بلداً من جميع أنحاء العالم.

وتهدف الجائزة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي وتشرف عليها مؤسسة "سقيا الإمارات"، إلى تشجيع تطوير المشروعات والتقنيات والنماذج المبتكرة في مجال إنتاج وتحلية وتنقية المياه باستخدام مصادر الطاقة المتجددة التي تشمل: الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائية، والطاقة التناضحية، والطاقة الحرارية الأرضية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة "سقيا الإمارات": "تسهم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه في تعزيز مكانة دبي بوصفها حاضنة عالمية للابتكار ومؤثراً مهماً في تحسين جودة حياة الناس في كل مكان، وذلك من خلال دور الجائزة في ترسيخ دور الابتكار والتكنولوجيا لتوفير حلول مستدامة لتحدي ندرة المياه، وإحداث تأثير إيجابي وأثر مجتمعي كبير، وتأمين المياه النظيفة والآمنة للمجتمعات المحرومة حول العالم، بما يتيح لأفراد هذه المجتمعات استثمار وقتهم في تحقيق تطلعاتهم وبناء قدراتهم، والتخلص من الأمراض الناجمة عن شح وتلوث المياه. وقد استفاد الملايين حول العالم من المشاريع الفائزة بالجائزة في دوراتها السابقة، خاصة في جمهورية كينيا، دولة تنزانيا، جمهورية موزمبيق، جمهورية الهند، الجمهورية اليمنية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية الفلبين، جمهورية هندوراس، جمهورية إندونيسيا، جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، جمهورية غانا، جمهورية تشيلي، جمهورية مدغشقر، وغيرها. إلى جانب ذلك، بلغ عدد المستفيدين من مشاريع مؤسسة "سقيا الإمارات"، تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، حول العالم 14.9 مليون مستفيد منذ تأسيسها في عام 2015 وحتى اليوم."

وخلال الدورات السابقة من الجائزة، تم تكريم 31 فائزاً من 22 دولة حول العالم وتضم الجائزة أربع فئات رئيسية: جائزة المشاريع المبتكرة، وتشمل فئتي المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة؛ وجائزة الابتكار في البحث والتطوير، وتشمل فئتي الجهات الوطنية والجهات العالمية؛ وجائزة الابتكارات الفردية وتشمل فئتي الباحث المتميز والشباب؛ وجائزة الحلول المبتكرة للأزمات.

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