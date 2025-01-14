تنعقد دورة هذا العام تحت شعار "بناء القواسم المشتركة من خلال الثقافة والإبداع والمجتمع" بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء الإقليميين والدوليين

ينعقد المعرض في موقع مشترك مع معرض "إنترسك" في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي اليوم فعاليات الدورة الثامنة عشرة من معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست"، الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال توريد حلول الإضاءة والتصميم وتقنيات البناء المستدام، والتي تنعقد فعالياتها حتى 16 يناير في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 440 جهة عارضة من 34 دولة، وبحضور ممثلين عن القطاع الحكومي وقادة وخبراء القطاع إضافة إلى العديد من المؤسسات والجمعيات الدولية، وتركز دورة هذا العام على "بناء القواسم المشتركة من خلال المجتمع والإبداع والثقافة".

وخلال جولته الافتتاحية زار معاليه العديد من أقسام وأجنحة المعرض، بما في ذلك: ليدفانس و هانيويل لايتينج و إيلوس وفيمار، برودلينك، ونولومينتيك.

وبهذه المناسبة، قال عبد المحسن مدير معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست": "يستضيف المعرض هذا العام أكثر من 150 متحدثاً سيشاركون في 3 فعاليات رئيسية متنوعة هي "ثينك لايت"، و"إن سبوت لايت"، و"قمة المباني الذكية"، كما يتضمن برنامج المعرض مجموعة متنوعة من ورش العمل التي يقودها خبراء، فيما سيتم تنظيم حفل الجوائز السنوي في 16 يناير بمشاركة أكثر من 550 من قادة قطاع الإضاءة حول العالم".

وانطلقت أعمال "قمة المباني الذكية" اليوم بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس القمة عزمي أبو الهدى الرئيس التنفيذي لشركة (EMergy). وسيناقش المشاركون في القمة على مدار الأيام الثلاثة المقبلة العديد من الجوانب المهمة بما في ذلك المعايير التنظيمية والامتثال التي تحكم المباني الذكية، والأمن السيبراني في المباني الذكية، وعائد الاستثمار في المباني الذكية، وغيرها.

وتشهد جلسات اليوم من "قمة المباني الذكية" مشاركة بارزة لخبراء من المؤسسات الدولية الرائدة والجهات الحكومية والصناعية، بما في ذلك مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، وبلدية دبي، ومؤسسة (بيلدينج سمارت) من المملكة المتحدة وأيرلندا، والمجلس الأعلى للطاقة.

فيما سيتناول مؤتمر "ثينك لايت" العديد من الجوانب المتعلقة بقطاع الإضاءة والتكنولوجيا. وسيؤكد المؤتمر على التأثير المهم للإضاءة ودورها في تشكيل البيئات، وقد افتتحت أعمال هذه القمة اليوم بكلمة رئيسية حول "تطور تصميم الإضاءة في الشرق الأوسط: 25 عاماً من ممارسات تصميم الإضاءة في المنطقة" من قبل (dpa Lighting Consultants).

وسيتم التركيز أيضاً على نمو قطاع الإضاءة في المملكة العربية السعودية ومكانتها كمركز عالمي لأحدث تقنيات الإضاءة المبتكرة، واستكشاف الفرص الإبداعية والحلول المبتكرة التي يمكن لقطاع الإضاءة توفيرها للمشاريع الجديدة في المنطقة.

وتتضمن فعاليات اليوم الافتتاحي على مسرح "إن سبوت لايت" خلال المعرض جلسة تفاعلية حية تتيح للجمهور فرصة مشاهدة الجولة النهائية من التحكيم لفئة "منتج العام" ضمن جوائز لايت ميدل إيست لعام 2025.

ويشهد اليوم الثاني من "إن سبوت لايت" جلسة حوارية مميزة بعنوان "نظرة موجزة على العمل كمصممي إضاءة في المنطقة من قبل سفراء محليين لمشروع نساء في قطاع الإضاءة". في وقت لاحق من ذلك اليوم، سيناقش المشاركون في المؤتمر العديد من الجوانب المعنية بالإضاءة الذكية الخارجية وتكامل إنترنت الأشياء وإعداد للجيل القادم من مصممي الإضاءة من حيث المهارات والاتصالات.

ويضم معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست" ستة أقسام للمنتجات والتي تشمل كلاً من: "الإضاءة التقنية"، و"المصابيح والمكونات الكهربائية"، و"الإضاءة الزخرفية"، و"الإضاءة المعمارية"، و"الهندسة الكهربائية"، والمنازل الذكية وأتمتة المباني، وسيشهد مشاركة العديد من الأجنحة الوطنية منها الصين وهونج كونج وألمانيا.

ويحظى المعرض بدعم العديد من المؤسسات والشركات العالمية بما في ذلك (كيه أن إكس)، وجمعية الهندسة المضيئة (IES)، وجمعية الإضاءة (SLL)، والرابطة الدولية لمصممي الإضاءة (IALD)، وجمعية المنازل والمباني الذكية (ASHB)، وجمعية صناعة الإضاءة (LIA) وتحالف (دالي).

الجدير بالذكر أن فعاليات معرض "لايت + إنتلجنت بيلدنج ميدل إيست" تنعقد بموقع مشترك مع معرض "إنترسك" المعرض الدولي البارز في قطاعات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، بهدف تقديم منصة تجارية شاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لقطاع خدمات البناء، حيث يقام المعرض في قاعات زعبيل 1-4 في مركز دبي التجاري العالمي.

نبذة عن معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست:

يجمع معرض لايت + إنتليجنت بيلدينج ميدل إيست بين العلامات التجارية المشهورة عالمياً والشركات الإقليمية والمبتكرين الواعدين في فعالية مثيرة لثلاثة أيام تضم منتجات في مجالات الإضاءة والهندسة الكهربائية وأتمتة المنازل والمباني. أدى المعرض دوراً حيوياً في نمو القطاع وتطويره منذ إنطلاقته الأولى في عام 2006، وذلك من خلال التواجد القوي للمنتجات والعلامات التجارية العالمية، و تنظيم العديد من المؤتمرات التثقيفية و ورش العمل المعتمدة وبرنامج الجوائز الرائد للتعرف على أفضل ما في القطاع.

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نبذة عن ميسي فرانكفورت:

تعد مجموعة ميسي فرانكفورت إحدى كبريات شركات تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات في العالم، حيث تمتلك مركزاً خاصاً بها للمعارض والفعاليات. كذلك توظف حوالي 2300 شخصاً يتوزعون بين مقرها الرئيسي في فرانكفورت أم ماين وفي 28 شركة تابعة حول العالم. بلغت مبيعات المجموعة في السنة المالية 2023 أكثر من 609 مليون يورو. كما تركز الشركة على خدمة المصالح التجارية لعملائها بكفاءة في إطار مجالات تنظيم المعارض والفعاليات وتأجير المواقع وتقديم الخدمات. إن إحدى أهم نقاط القوة لشركة ميسي فرانكفورت هي شبكة المبيعات العالمية القوية والمترابطة بشكل وثيق، والتي تغطي نحو 180 دولة في جميع مناطق العالم. كذلك تقدم الشركة مجموعة شاملة من الخدمات - سواء في الموقع أو عبر الإنترنت، ليتمتع العملاء في جميع أنحاء العالم بجودة ومرونة عالية باستمرار عند تخطيط وتنظيم وإدارة الفعاليات الخاصة بهم. بالإضافة لذلك تستعين الشركة بأفضل الخبرات اللازمة لتطوير نماذج أعمال جديدة، وتشمل المجموعة الواسعة من الخدمات تأجير أرض المعارض، وبناء المعارض التجارية والتسويق، وتوفير طواقم الموظفين والضيافة.

تعتبر الاستدامة ركيزة أساسية لاستراتيجية الشركة. وهنا، تحقق الشركة توازناً صحيحاً بين المصالح البيئية والاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والتنوع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com/sustainability

يقع مقر الشركة الرئيسي في فرانكفورت آم ماين، وهي مملوكة لمدينة فرانكفورت بنسبة 60 بالمائة وولاية هيسن بنسبة 40 بالمائة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.messefrankfurt.com

نبذة عن ميسي فرانكفورت ميدل إيست جي إم بي أتش:

تشمل مجموعة معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست: لايت + إنتيليجنت بيلدينج ميدل إيست، أوتوميكانيكا دبي، أوتوميكانيكا الرياض، بيوتي وورلد ميدل إيست، بيوتي وورلد السعودية، إنترسك، إنترسك السعودية، الهدايا ولايفستايل ميدل إيست، لوجيموشن، بايبر وورلد ميدل إيست. في موسم الفعاليات 2023-2024، ضمت معارض ميسي فرانكفورت ميدل إيست مجتمعة 6,324 عارضاُ من أكثر من 60 دولة واستقبلت 224,106 زائراً من 156 دولة.

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