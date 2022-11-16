الإمارات العربية المتحدة: قام سعادة الدكتور عبد الله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدولة الإمارات، والسيدة مانكاني، مؤسِّسة "فورتس للتربية" Fortes Education، بافتتاح فرع حضانات جميرا الدولية رسمياً وفقاً لمفهوم جديد تماماً في مركز ابن بطوطة الشهير. كما حضرت الحفل شمّا المنصوري (مديرة التصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية)، ومحمّد درويش (الرئيس التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام بهيئة المعرفة والتنمية البشرية)، وديفيد بيني (المدير المساعد - ابن بطوطة مول وأجنحة نخيل).

وهذه الحضانة القائمة على مفهوم تقدّمي في التربية الحديثة، هي الفرع السابع من سلسلة رياض الأطفال الحائزة على جوائز والمنتشرة في جميع أنحاء دبي وتمّ تصميمها من قبل فريق التعليم بالحضانة ومهندسين معماريين مشهورين عالمياً، وهي توفّر للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و5 سنوات تجربة تعليمية لا مثيل لها. إذ يعتبر مفهوم "نهج التعلّم" Learning Pod الجديد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويضع الحضانة في طليعة التعليم المبكّر من خلال تغيير طريقة تعلّم الأطفال.

تقع الحضانة في مركز مناسب في قلب أكبر مركز تجاري في دبي. وتتوفّر فيها مساحات التعلّم الداخلية والخارجية، ومرافق حديثة، وموارد تعليمية على مستوى المدرسة، ومفهوم "وحدات التعلّم" Learning Pods الثوري يتبع 7 مجالات للتعلّم من إطار المناهج البريطانية EYFS.

الحفل

وافتتح الدكتور كرم الفرع رسمياً في حفل قصّ الشريط، وقام من ثمّ بجولة إرشادية في البيئات المستوحاة من أسلوب ريجيو التعليمي المكوّن من وحدات تعليمية تتمحور حول التلميذ نفسه، والتي تشمل "وحدة الاتصال"، و"وحدة الرياضيات"، و"وحدة الإبداع"، و"غرفة الأطفال الرضّع"، و"وحدة العافية"، ومساحات استكشافية على أساس مفهوم STEAM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات).

وتعليقاً على تجربته، قال الدكتور كرم: "يجب أن يكون الوصول إلى حضانة عالية الجودة في دبي أمراً بمثل سهولة الذهاب إلى مركز تجاري، وهذا الموقع الملائم يتيح للآباء القيام بذلك. ومن خلال هذا الفرع الجديد لحضانات جميرا الدولية في ابن بطوطة سيمنح الوالدين راحة البال بأن أطفالهم يتلقّون التربية في بيئة مخصّصة لنموّهم ورفاهيتهم. ونحن نرحّب بفريق وعائلات حضانات جميرا الدولية في مجتمع الطفولة المبكّرة في دبي."

من جهتها، قالت كاترينا منكاني، المديرة الإداريّة لحضانات جميرا الدولية: “نحن متحمّسون للغاية لافتتاح هذا الفرع في مجتمع ابن بطوطة. وإنها لشهادة على المنشأة ذات المستوى العالمي والتعليم المميّز الذي نقدّمه كلّ يوم في جميع مراكز الطفولة المبكّرة التابعة لنا في جميع أنحاء دبي.

في حضانات جميرا الدولية، تتركّز قيمنا في ثلاثة محاور متداخلة، الطفل، والتعليم، والخدمة. وتساعد هذه القيم الراسخة في فلسفتنا الجوهرية في بناء مؤسسة عظيمة مخصّصة لتنمية الطفل في السنوات الأولى. ونحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن الطفل الذي نخدمه له الأولويّة ونضمن أن التعليم الذي نقدّمه يلبي اهتمامات هذا الطفل واحتياجاته."

في حضانات جميرا الدولية، أصولنا الرئيسية هي فرق معلّمي السنوات المبكرة. فما يفعلونه هنا يجلب لنا السعادة التي نشاركها مع العائلات، ما يجعلهم يشعرون بالترحيب والتقدير والشمول والدعم. إن خدمة الوالدين هي مفتاح التطوّر الناجح للطفل. وآمل أن نكون قد أظهرنا لسعادتكم اليوم أن JINS ECC هي ملاذ صغير لجميع الأطفال، حيث أننا نقدّر رعايتكم لنا ونفخر بها."

منهاج أكاديميّ على مستوى المدرسة

وقالت سامينا خنياري، المديرة العامة لحضانات جميرا الدولية: “نحن متحمّسون للغاية لافتتاح هذه الحضانة الجميلة والرحبة في ابن بطوطة. فهذا المركز المتخصّص في رعاية الطفولة المبكّرة يلبّي احتياجات الجميع فعلاً. وبالنسبة للآباء والأمهات الذين لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات (في FS1 وFS2)، فإننا نقدم برامج أكاديمية قوية ونتبع نفس المعايير مثل مدارسنا المتميّزة المعتمدة من BSO ومدرسة Sunmarke ومدرسة Regent الدولية. ونحن فخورون بأن نقدّم للعائلات في هذا المجتمع تعليماً عالي الجودة في منشأتنا المتميّزة الجديدة."

والعائلات المهتمّة بمعرفة مزيدٍ حول هذه الحضانة ذات التفكير التقدّمي والعصري وشروط القبول فيها، يمكنهم حجز جولة في الحضانة عن طريق التواصل مع حضانات جميرا الدولية JINS على الرقم 045579080 أو التقديم عبر الرابط التالي:https://applynow.jinspire.com/

ستفتتح حضانات جميرا الدولية أيضاً فرعيها الثامن والتاسع في جميرا بيتش ريزيدنس ونخلة جميرا على التوالي في نهاية نوفمبر 2022، والتي ستستقبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و5.11 عاماً (FS1 وFS2 وPrimary Prep). لمزيد من المعلومات حول هذين الفرعين، يُرجى الاتصال على الرقم 044238993/94.

#بياناتحكومية

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حول حضانات جميرا الدولية About Jumeirah International Nurseries

تقدّم حضانات جميرا الدولية JINS نهجاً يركّز على الطفل في التعليم في مرحلة الطفولة المبكّرة مع مراعاة الرفاه في جوهره. ويعتمد منهجنا على إطار المرحلة التأسيسية البريطانية للسنوات المبكرة (EYFS) ويتم إثرائه بثقافة "التعليم الإيجابي" لضمان الرفاه والشخصية والتطوّر الشامل لكلّ طفل. وبصفتها شركة رائدة في هذا المجال، فازت حضانات جميرا الدولية JINS بالعديد من الجوائز في مجال رعاية الأطفال والتعليم المبكّر في دبي، بما في ذلك جائزة "حضانة العام" لعام 2016 من Edarabia وكذلك جائزة Mother، Baby and Child لعام 2018.

حول فورتس للتربية Fortes Education

فورتس للتربية Fortes Education هي مؤسّسة تعليمية رائدة تتخصّص في بناء وتشغيل وإدارة المدارس ورياض الأطفال المتميّزة منذ أكثر من عقدين، وقد دأبت على تقديم تعليم على مستوى عالمي لآلاف الطلاب في الإمارات العربية المتحدة.

تضمّ فورتس للتربية Fortes Education مدرستي "صن مارك" Sunmarke و"ريجنت إنترنناشونال" Regent International، وكلاهما حاصلة على تصنيف "ممتاز" من قبل هيئة التفتيش البريطانية لما وراء البحار، و "جيد جداً" مع ميزات بارزة من قبل هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدولة الإمارات. بالإضافة إلى حضانات جميرا الدولية، إحدى العلامات الرائدة في مجال رياض الأطفال في دبي.

وتتمثّل رؤية فورتس للتربية Fortes Education في أن تكون من مجموعات المدارس وخدمات التعليم المبكّر الرائدة في المنطقة من خلال بناء مدارس مميّزة فعلاً تلهم الطلاب وتمكّنهم وتنوّرهم وتثري المجتمعات التي نحن جزء منها.

يُرجى زيارة: www.forteseducation.com و www.jinspire.com