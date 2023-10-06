بدعم من : الخدمات الطبية و الإمداد المشترك - وزارة الدفاع لدولة الامارات العربية المتحدة ، وبالتعاون مع : وزارة الصحة ووقاية المجتمع

المؤتمر يناقش دور الذكاء الاصطناعي في الطب السريري والتخدير والتطبيقات التكنولوجية الحالية والمستقبلية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الحرجة

أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة،افتتح اليوم العميد الركن الدكتور سرحان محمد النيادي قائد سلاح الخدمات الطبية في وزارة الدفاع لدولة الامارات العربية المتحدة، الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتخدير والعناية المركزة الطارئة مع المؤتمر الدولي للتخصصات الجراحية في الميدان، بمشاركة أكثر من 130 من الخبراء المتخصصين المحليين والإقليميين والعالميين، ويركز الحدث الرائد على عدد من أهم المواضيع في هذه المجالات الطبية منها: دور الذكاء الاصطناعي في الطب السريري والتخدير و التطبيقات التكنولوجية الحالية والمستقبلية للذكاء الاصطناعي في الرعاية الحرجة، دورالذكاء الاصطناعي في دعم تخطيط التخدير، مراقبة التكنولوجيا القابلة للارتداء في الجراحة في عصر الصحة الرقمية لأطباء التخدير وأخصائي العناية المركزة.

وخلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قال العميد الركن الدكتور سرحان محمد النيادي قائد سلاح الخدمات الطبية في وزارة الدفاع لدولة الامارات العربية المتحدة: " تمثل الدورة الثالثة لهذا المؤتمر الرائد المنصة المثالية لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء المتخصصين في مجال تحسين الرعاية الصحية خاصة في مجال التخدير والعناية المركزة والجراحة في الميدان، ويعتبر حدث علمى هام لجميع الخبراء المشاركين لإجراء المناقشات العلمية وتقديم التوجيهات العملية لتحسين جودة الرعاية الصحية في هذه التخصصات الجراحية بمختلف فروعها، ويناقش الخيراء في المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع الهامة، مثل تقييم المرضى قبل وبعد الجراحة، التخدير العام وتخديرالاطراف، إدارة الألم، الجراحة والعمل الجراحي في الميدان وكذلك مضاعفات العمليات الجراحية، دراسة بيئة العناية المركزة وطبيعة التعامل مع الحالات الأكثر تعقيدا والتي تحتاج الى العناية الفائقة".

وأضاف العميد الركن الدكتور سرحان محمد النيادي: " أن عقد هذا المؤتمر يأتي في ظل التحديات الصحية الكبيرة التي يواجهها العالم حالياً، والتي تتطلب التعاون والتكامل في مواجهة الازمات والاستجابة للكوارث، حيث تعتبر دولة الامارات السباقة في مد يد العون واغاثة الدول المنكوبة والمتأثرة بالكوارث في مختلف أنحاء العالم، حيث تقدم المساعدات العاجلة والإغاثة الطارئة للمتضررين من الزلازل والأعاصير والحروب والأزمات الإنسانية الأخرى، فلقد كان دور سلاح الخدمات الطبية واضحا وجليا من خلال إقامة وتشغيل المستشفيات الميدانية المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية في مناطق الكوارث والنزاعات لتقديم الرعاية الصحية للمحتاجين وتوفير الفرق الطبية المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية الضرورية للمصابين، وكذلك التدريب والتأهيل المستمر لتدريب الكوادر الطبية لزيادة كفاءتهم وتحسين استجابتهم في حالات الكوارث. بالإضافة إلى الدعم الإنساني المستمر، فلقد وضعت دولة الإمارات أهمية كبيرة لتطوير الكوادر الصحية في مجال إدارة الأزمات تنفيذا لأوامر القيادة الرشيدة للدولة، وذلك من خلال استضافة الدولة للعديد من المؤتمرات والدورات التدريبية والعملية للكوادر الصحية في هذا المجال بهدف تعزيز القدرات الوطنية وتحسين جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى في كل مرحلة من مراحل العلاج.

وأوضح العقيد الدكتورعوض علي المهري رئيس قسم التخديرفي مستشفى الشيخ زايد العسكري، و رئيس المؤتمر "ان انعقاد هذا المؤتمر الدولي الثالث للتخدير والعناية المركزة والجراحة في دولة الإمارات يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، وذلك نظرًا لاهتمام الدولة المتواصل بصحة وعافية جميع المواطنين والمقيمين، ويمثل هذا المؤتمر نموذجًا علميًا وحدثا متميزا هاماً في منطقة الشرق الأوسط. ، حيث يشهد مناقشات حيوية حول أفضل الطرق والتقنيات الحديثة في مجال التخدير والعناية المركزة والجراحة، كما يستعرض الخبراء المشاركين مجموعة واسعة من التقنيات والأبحاث الحديثة في هذه المجالات الحيوية. ويلقى المؤتمر الضوء على أحدث الأبحاث التي تساهم في تحسين الأداء الفني في مجالات التخدير والجراحة والعناية الفائقة. علاوة على ذلك تشمل فعاليات الحدث الرائد ورش العمل التى تمثل فرصة هامة للمشاركين لتطوير مهاراتهم وتوسيع معرفتهم في مختلف التخصصات المتنوعة".

وأضاف العقيد الدكتورعوض علي المهري: " إن إدارة الحالات الطارئة والكوارث تمثل جزءًا أساسيًا من الرعاية الصحية المتميزة، ونحن نعتز بتسليط الضوء على كيفية التخطيط والاستعداد لهذه الحالات بفعالية. يُظهر النجاح الواضح للمستشفيات الميدانية وإدارتها خلال مواجهة الحالات الطارئة والقدرة على التعامل بكفاءة عالية وتقديم الرعاية الأمثل للمرضى والمصابين. كما أن التنسيق الفعّال بين فرق الرعاية الصحية والتعاون بين الجراحين وفرق العمل المختلفة في الميدان ساهم بشكل كبير في تقديم رعاية طبية احترافية شاملة للجميع".

وتقام فعاليات الحدث الرائدعلى مدار ثلاثة أيام، وتشمل قائمة الخبراء المتخصصين المتحدثين في المؤتمر: : رئيس المؤتمرالدكتور ياسر زغلول استشاري التخدير في مدينة الشيخ خليفة الطبية أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة . رئيس المؤتمر العقيد الدكتورعوض علي المهري رئيس قسم التخديرفي مستشفى الشيخ زايد العسكري. رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: الأستاذ الدكتور أحمد رضا طه أستاذ مساعد سريري معهد الرعاية الحرجة - كليفلاند كلينك أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. كما تتضمن اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر نخبة من المتخصصين في هذه المجالات الطبية منهم: العقيد الدكتور محمد القايدي ، رئيس قسم الجراحة العامة، مستشفى زايد العسكري، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة . العقيد الدكتور عارف الكعبي، رئيس قسم التخدير، مستشفى زايد العسكري الإمارات العربية المتحدة. الدكتور سيف الكعبي، استشاري طب الرعاية الحرجة، رئيس وحدة العناية المركزة، مستشفى زايد العسكري، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة. الأستاذ الدكتور عبد العظيم الدولتلي ، أستاذ التخدير، كلية الطب، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.

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