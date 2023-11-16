دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشف ساكسو بنك، المتخصص الرائد في مجال التداول والاستثمار متعدد الأصول عبر الإنترنت، عن شراكته مع دار كريستي للمزادات، دار المزادات المرموقة على مستوى العالم في مجال الأعمال الفنية والمقتنيات الفاخرة. وتهدف هذه الشراكة لزيادة الوعي لدى عملاء ساكسو بنك بالسبل الفريدة الأخرى التي يمكنهم استكشافها عند التطلع إلى تنويع محافظهم الاستثمارية. يرتقي ساكسو بنك بتجربة الاستثمار من خلال مزج القيم الثقافية والذوق الفني لمساعدة المستثمرين على النظر للأعمال الفنية كفرصة استثمارية تحمل فوائد مالية محتملة.

وفي سياق التعليق على هذه الشراكة قال كيم فورنيه، المؤسس والرئيس التنفيذي لساكسو بنك: "تحمل علامة كريستي التجارية إرثاً طويلاً يعود إلى القرن الثامن عشر، وعملاؤها مميزون مثل تاريخها. حيث أدرك العديد من عملاء كريستي منذ زمن طويل العلاقة بين الشغف الخاص والاستثمار. نحن اليوم هنا، مع كريستي، لنقل هذه العلاقة إلى المستوى التالي. حيث ينصب تركيزنا على تنويع الاستثمارات عبر فئات الأصول المختلفة، مما يمكّن عملائنا من تحسين الفرص وتقليل المخاطر. كما أننا ملتزمون معاً بضمان قدرة عملائنا في جميع أنحاء العالم على تنمية ثرواتهم ومعرفتهم من خلال هذه المنصة الفريدة".

تمثل هذه الشراكة اندماجاً مبتكراً بين عالم المال ومجالات المقتنيات الفاخرة والأعمال الفنية والثقافة. ويعرف عن ساكسو بنك التزامه بتوسيع الآفاق، حيث تفتخر مكاتبها في جميع أنحاء العالم باحتوائها على مجموعة من الأعمال الفنية المذهلة التي تسهم في تحسين بيئة العمل وتشكل مصدر إلهام لفريقه. وتشمل أبرز الأعمال الفنية ديناصور تيريكس تم تصميمه للاحتفاء باليوبيل الفضي للشركة، وسيارة سباق، ودراجة نارية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من اللوحات والمنحوتات.

من المقرر أن تستمر سلسلة فعاليات دار كريستي شهرياً لموسم كامل ابتداءً من أكتوبر، وذلك بالتزامن مع الفعالية المنتظرة خلال أسبوع دبي للساعات.

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لمحة عن ساكسو بنك الشرق الأوسط

يشجع ساكسو بنك الباحثين عن النجاح على الاستثمار، ويسعى، باعتباره مزوداً لحلول التداول والاستثمار في الأصول المتعددة، إلى دعمهم في توسيع استثماراتهم، كما يلتزم البنك بتمكين عملائه من زيادة عوائدهم. تأسس ساكسو بنك عام 1992 في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، واعتمد رؤية واضحة تتمثل بدعم وصول المزيد من العملاء إلى الأسواق المالية العالمية. كما أطلق في عام 1998 واحدة من أولى منصات التداول عبر الإنترنت في أوروبا، والتي توفر أدوات احترافية تسهل الوصول إلى الأسواق المالية العالمية لجميع الراغبين في الاستثمار. كان ساكسو أول بنك اسكندنافي يحظى بتواجد في دول مجلس التعاون الخليجي عندما أطلق مكتبًا في دبي في مايو 2009 لتغطية عملياته الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعد ساكسو بنك اليوم مؤسسة استثمار دولية حائزة على جوائز تستقطب المستثمرين والمتداولين الجادين والراغبين في جني المزيد من الأموال. وباعتباره شركة تكنولوجيا مالية رابحة تتمتع برأس مال كبير، يعمل ساكسو بنك المرخص بالكامل تحت إشراف هيئة الرقابة المالية الدنماركية، ويمتلك تراخيص وساطة وتراخيص مصرفية في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك ترخيص المصرف المركزي في الإمارات العربية المتحدة لافتتاح مكتب تمثيلي.

ويعزز ساكسو بنك، أحد أوائل شركات التكنولوجيا المالية في العالم، استثماراته في مجال التكنولوجيا، ويوفر لعملائه وشركائه فرص وصول واسعة إلى أسواق رأس المال العالمية عبر فئات الأصول على منصاته الرائدة في القطاع. ويلتزم ساكسو بنك أيضاً بدعم أكثر من 200 مؤسسة مالية شريكة، من خلال تعزيز تجربة الاستثمار التي تقدمها تلك المؤسسات للعملاء بالاعتماد على التقنيات المصرفية المفتوحة للبنك. ويتخذ ساكسو بنك من كوبنهاجن مقراً رئيسياً له، ويعمل لديه أكثر من 2,500 خبير مالي وتقني في المراكز المالية حول العالم، بما فيها لندن وسنغافورة وأمستردام وشنغهاي وهونغ كونغ وباريس وزيوريخ ودبي وطوكيو.

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