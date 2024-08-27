باعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال أتمتة المستودعات وبرمجيات سلاسل التوريد، تعمل "سافوا" على تخطي العقبات الرئيسية التي تعترض السوق بهدف تعزيز كفاءة عمليات التخزين وإنتاجيتها

أعلنت "سافوا"، الشركة العالمية الرائدة في مجال أتمتة المستودعات وبرمجيات سلاسل التوريد، عن مشاركتها في المعرض السعودي للمخازن والخدمات اللوجستية، الذي سيقام في الرياض في الفترة ما بين 2 – 4 سبتمبر 2024، حيث ستستعرض مجموعتها المتكاملة من الحلول اللوجستية المتقدمة. ويهدف هذا المعرض إلى دعم التكنولوجيات المتقدمة وتشجيع اعتمادها في قطاع سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، حيث سيجمع تحت مظلته نخبة من قادة القطاع والمبتكرين لمناقشة القضايا الملحة التي تُعنى بمستقبل اللوجستيات.

وسيتيح هذا الحدث منصةً تستعرض "سافوا" من خلالها مجموعة من حلولها المتقدمة المصممة لمعالجة التحديات في قطاع الخدمات اللوجستية، مع التركيز على مجالات التجزئة والتجارة الالكترونية والأدوية والبقالة بالإضافة إلى عمليات توزيع القطع الصغيرة. كما ستسلط الشركة الضوء على خدماتها المتطورة في مجال أتمتة المستودعات، مثل أنظمة الروبوتات لنقل البضائع مباشرةً (GTP) وأنظمة التخزين والاسترجاع الآلية (ASRS) وآلات التعبئة والتغليف والناقلات وغيرها، إضافة إلى حلول البرمجيات، بما في ذلك برمجيات (ODATiO) لإدارة الطلبات (OMS) والمستودعات (WMS) والنقل (TMS)، والمصممة بهدف تعزيز كفاءة عمليات التخزين وإنتاجيتها. علاوة على ذلك، سيناقش آلان قدوم، المدير العام لشركة "سافوا" في منطقة الشرق الأوسط وأحد أبرز القادة في هذا المجال، الإمكانات الرائدة لشركة "سافوا" بصفتها مركزاً شاملاً للحلول المتقدمة، كم سيتطرق إلى العقبات الرئيسية التي تعترض السوق.

ويأتي المعرض ليُبرز قطاع الخدمات اللوجستية سريع التطور في المملكة، والذي يُتوقع أن تصل قيمته إلى 15.31 مليار دولار، ويضم 59 منطقة لوجستية جديدة بحلول العام 2030. وفي هذا الصدد، تتبنى المملكة استراتيجيات طموحة، تشمل إنشاء شبكة لوجستية إقليمية موسعة تضم مطارات ومحطات شحن وخطوط سكك حديدية لنقل البضائع والركاب على امتداد 2000 كيلومتر.

ويعدّ المعرض السعودي للمخازن والخدمات اللوجستية الحدث الأضخم في مجال الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والتخزين في المملكة العربية السعودية، إذ يهدف إلى توفير منصة نوعية وفعالة من حيث التكلفة لدفع عجلة النمو الإقليمي. وتمتاز المملكة بموقع استراتيجي مهم واقتصاد قوي، بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز رائد للخدمات اللوجستية، يسهل عمليات التصدير إلى أسواق الدول الأفريقية والآسيوية والأوروبية.

وقال آلان قدوم: "نلتزم في "سافوا" بتشجيع الابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، عبر تقديم حلول أتمتة متقدمة تلبي المتطلبات الفريدة لمنطقة الشرق الأوسط والسوق السعودي، وتحسين الكفاءة والإنتاجية والتميز التشغيلي. ونهدف، من خلال الجمع بين حلول البرمجيات المتقدمة والابتكارات التكنولوجية، إلى تعزيز رضا العملاء وتقليل التكاليف وتطوير مشهد سلاسل التوريد العالمية. كما نتطلع إلى المشاركة في المعرض السعودي للمخازن والخدمات اللوجستية، دعماً للأهداف التنموية الطموحة التي وضعتها المملكة."

واكتسبت "سافوا" طوال مسيرتها خبرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط؛ ومنذ دخولها السوق السعودي قبل ثلاث سنوات، تسهم الشركة في التحول الذي تشهده المملكة. وبصفتها شركة رائدة في عمليات الدمج والابتكار المتقدمة، تسعى "سافوا" إلى تعزيز حضورها إقليمياً ومواصلة التزامها بتقديم الحلول المتميزة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة لقطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد الديناميكية في السعودية.

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