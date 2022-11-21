شارك البنك السعودي البريطاني (ساب) في منتدى مبادرة السعودية الخضراء تحت شعار "من الطموح إلى العمل" على هامش فعاليات قمة المناخ العالمية "كوب 27" المنعقدة بمدينة شرم الشيخ في مصر، وذلك استمرارا لجهود البنك وإسهاماتها الفعالة في مجال الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات.

وخلال حلقات النقاش الدائر في المنتدى تحدث السيد توني كريبس العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لساب عن التحرك الفعلي في المملكة نحو تنفيذ اجندة الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكة الشركات وعن مدى التزام بنك ساب بهذه المبادئ ، إلى جانب دور ساب كمؤسسة مالية عريقة نحو تقديم الدعم والمساندة لمختلف المؤسسات في القطاع العام والخاص وغير الربحي، وذلك بالاعتماد على مبدأ التكامل والتعاون المشترك للوصول إلى الأهداف المنشودة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب إيجاد الحلول التمويلية المساندة للعملاء في قطاع المؤسسات والشركات. مشيداً بالدور الكبير الذي يوليه البنك المركزي السعودي في تنظيم وقيادة القطاع المالي للمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030. لافتاً إلى التعاون القائم مع البنك المركزي السعودي لإنشاء لجنة استشارية لتطوير وتوحيد تصنيف الممارسات البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات ( ESG ) عبر القطاع المالي.

وأكد السيد توني كريبس على بنك ساب يعتمد تخصيص رأس المال للقروض المستدامة أو "القروض الخضراء" خصوصاً في ظل الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات والشركات في المملكة لتطبيق مبادئ ومعايير الاستدامة. بما في ذلك الحلول المالية بمختلف اشكالها، مثل القروض والسندات والودائع والصناديق الخضراء، حيث نمت هذه الأسواق بأضعاف كبيرة خلال السنوات الماضية.

وتأتي مشاركة ساب انطلاقًا من دوره الريادي في المبادرات البيئية، وفي مقدمتها تنفيذ مبادرة المليون شجرة - المبادرة البيئية الأكبر على مستوى القطاع المالي -، بالتعاون مع مؤسسة مروج - الذراع التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر -، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. إلى جانب دور البنك في دعم التنمية المستدامة بالمملكة، و حرصه على دعم المشاريع الجديدة التي تسهم بمستقبل أكثر استدامة . حيث تأتي الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم استراتيجيتة الخمسيّة.

#بياناتحكومية

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عن البنك السعودي البريطاني (ساب):

البنك السعودي البريطاني (ساب) هو مؤسسة مالية مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي. وتم تأسيسه في عام 1978م كشركة مساهمة سعودية، وتجمعه شراكة استراتيجية مع مجموعة إتش إس بي سي. ويقدم ساب خدمات مالية ومصرفية متكاملة، كالخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار والخدمات المصرفية الخاصة والخزينة. ويبلغ رأسمال ساب المدفوع 20.5 مليار ريال سعودي.