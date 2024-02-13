أبارنا باوا: نتشرف بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات منذ العام 2022

محمد الشرهان: الشراكة نموذج للتعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا في عالم رقمي مترابط

الإمارات العربية المتحدة: تواصل شركة "زووم" لاتصالات الفيديو (بورصة ناسداك: ZM)، دورها الاستراتيجي في القمة العالمية للحكومات 2024، التي تنعقد في دبي من 12 إلى 14 فبراير 2024، بصفتها منصة الاتصالات الرسمية للقمة للعام الثالث على التوالي.

ويجري بث الفعالية بأكملها بسلاسة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، باستخدام العمليات المتكاملة المتطورة التي تقدّمها "زووم"، مع ترجمة فورية مباشرة خلال الجلسات الحوارية. كما تمكّن "زووم" المقدّمين الافتراضيين من تقديم الجلسات المختلطة التي تجمع بين الاتصال عن بعد والحضور المادي في مكان انعقاد فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبي.

وكونها منصة الاتصالات الرسمية للقمة العالمية للحكومات، تؤدي "زووم" دوراً مهماً في ربط قادة القطاعين الحكومي والخاص عبر العالم. وتتحدث "زووم" في القمة عن أحدث حلولها الهجينة لعالم الأعمال المعاصر، مع التركيز على ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وحزمتها الإنتاجية المخصصة للقطاع الحكومي.

وقالت أبارنا باوا، المديرة التنفيذية للعمليات لدى زووم: "يشرفنا التعاون مع القمة العالمية للحكومات، والمساهمة في نجاح هذه الفعالية منذ العام 2022". وأضافت: "تواصل زووم تقديم حلول مبتكرة للحكومات حول العالم، وتنظيم اتصالات وتفاعلات وخدمات سلسة وآمنة للعملاء، في عالم يتنامى فيه التحوّل نحو الرقمنة".

من جانبه، قال محمد الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إن الشراكة الاستراتيجية للقمة العالمية للحكومات مع منصة "زووم" نموذج للتعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا، ولتلبية الاحتياجات المشتركة في عالم رقمي مترابط.

وأضاف: "أصبحنا من خلال التعاون مع زووم قادرين على تقديم الحوارات المهمة التي تستضيفها القمة في دبي إلى الجمهور والمجتمعات حول العالم، وكذلك لكل من تهمهم هذه الحوارات - بشكل مباشر، بحيث أصبحت النقاشات هنا أكثر شمولاً وصارت في متناول الجميع".

وتؤكد الشراكة بين الجانبين دور "زووم" المتنامي عالمياً وإقليمياً، في تمكين الحكومات والمؤسسات والأفراد من التواصل، وتعزيز العلاقات، والتعبير عن الرؤى، والتعريف بالإنجازات الجماعية ضمن مختلف المجتمعات.

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