دبي : تستعد "زوهو"، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة، لإطلاق فعاليتها العالمية "زوهو كرياتور رود شو" Roadshow Creator Zoho، مؤتمر المستخدمين لتكنولوجيا التعليمات البرمجية المنخفضة، في دبي، وذلك لأول مرة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويهدف المؤتمر إلى تمكين المؤسسات وفرق تكنولوجيا المعلومات من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لتكنولوجيا التعليمات البرمجية المنخفضة Low -code، فضلاً عن تعزيز قدرات عدد أكبر من المطورين للبرامج دون الخبرة في البرمجة في المنطقة. ومن المقرر انطلاق الفعالية خلال الفترة من 12 إلى 13 الجاري في فندق كونراد بدبي.

وتجمع الفعالية للمرة الأولى العديد من الناشئين في تكنولوجيا التعليمات البرمجية المنخفضة جنباً إلى جنب مع خبراء من مجال تكنولوجيا المعلومات وكذلك خبراء منصة "زوهو كرياتور"، حيث تستعرض أحدث المزايا والخاصيات المبتكرة لدى منصة زوهو الموحدة للتعليمات البرمجية المنخفضة "كرياتور" والتعريف بأهمية تبني التقنية لأتمتة العمليات المخصصة وإنشاء حلول معقدة قابلة للنشر والتوسعة، والتي تسهم بدورها في تسريع التحول الرقمي للشركات.

وتعقيباً على الفعالية، قال علي شبدار، المدير الإقليمي لزوهو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نتطلع قدماً للانطلاق بجولتنا الترويجية العالمية لتكنولوجيا التعليمات البرمجية المنخفضة الأولى في المنطقة والاستمرار في توسيع نطاق شبكتنا المتنامية من المطورين عبر مختلف أنحاء العالم. حيث ستوفر هذه الفعالية منصة محورية لأصحاب الأعمال والمهنيين دون الخبرة التقنية من التعاون فيما بينهم لتعزيز مستويات الفهم والتبني للتكنولوجيا وتحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية وكذلك صقل مهاراتهم في التكنولوجيا المعاصرة".

تعد تكنولوجيا التعليمات البرمجية المنخفضة منصة قائمة على السحابة تتيح للمبرمجين المحترفين إلى جانب المستخدمين دون الخبرة الفعلية بالتعليمات البرمجية المعقدة من إمكانية إنشاء تطبيقات وأتمتة جوانب مختلفة من أعمالهم بشكل أسرع من خلال علامات ترميزية مبنية مسبقاً متوفرة كواجهة استخدام مرئية بطريقة السحب والإفلات.

وأضاف شبدار، "توفر منصة كرياتور إمكانية التعاون متعدد الوظائف بين فرق تكنولوجيا المعلومات ومختلف الأقسام في الشركة بهدف إنشاء حلول قابلة للتوسعة مخصصة ومعقدة بشكل تلقائي مع قدر أكبر من التحكم في معايير الحوكمة

والأمن والامتثال. وهذا يساعد المؤسسات والخبراء في التركيز على إيجاد حلول للتحديات اليومية وضمان تحقيق الأهداف وفق مؤشرات الأداء الرئيسية".

وبالتماشي مع رؤية الامارات نحو تمكين وتطوير قوى عاملة متقدمة من الناحية التكنولوجية، فإن المؤتمر سيقدم تجربة شاملة حول التعليمات البرمجية المنخفضة للشركات وفرق تكنولوجيا المعلومات من أجل التشجيع على تبني التكنولوجيا وتعزيز قدرات المطورين دون الخبرة البرمجية وتسهيل عملية تطوير التطبيقات.

وسيضم الحدث المنعقد على مدار يومين سلسلة من العروض التفاعلية والجلسات التوضيحية لمناقشة الإمكانات المختلفة لمنصة التعليمات البرمجية المنخفضة وطرق الاستفادة منها وفقاً للاحتياجات المتنوعة للمؤسسات. وسيسهّل المؤتمر أيضاً إمكانية عقد لقاءات فردية مع اختصاصيي "زوهو كرياتور"، الذين سيقدمون التوجيه والارشاء والتدريب بجانب الدعم التقني في مرحلة الانضمام للمنصة.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر في محطته القادمة في القاهرة وذلك خلال الفترة من 15 إلى 16 الجاري في فندق ويستن القاهرة.

تعد "زوهو كرياتور" منصة لتطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية للشركات تم إطلاقها في العام 2006، حيث ساهمت في تطوير أكثر من 6 ملايين تطبيق حول العالم لأكثر من 13000 عميل عبر 180 دولة، كما أطلقت شركة زوهو برنامج للمطورين ساهم في تعزيز قدرات آلاف المطورين من ذوي الخبرة ودون الخبرة البرمجية من مختلف أنحاء العالم. وتم تصنيف زوهو كرياتور كمنصة ذات أداء قوي للتطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية في تقرير عالمي تحت عنوان: "منصات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية لمطوري الأعمال"، الصادر عن مؤسسة الأبحاث المستقلة "ذا فوريستر ويف". كما صُنّفت كمنصة رائدة تقنياً في تقرير "سبارك ماتريكس" للعام 2021 لسوق منصات تطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية (LCAD).

ويمكن للمسجلين أن يحصلوا على خصم بنسبة 50 % على رسوم التسجيل باستخدام الرمز الترويجي 'LOWCODE50'.

#بياناتشركات

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نبذة عن شركة زوهو:

من خلال توفيرها لأكثر من 50 تطبيقاً لكل فئة رئيسية تقريباً من فئات النشاط التجاري، بما في ذلك المبيعات والتسويق وخدمة المتعاملين والمحاسبة وعمليات مكاتب الدعم الخلفية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعزيز الانتاجية والتعاون، فإن زوهو تعتبر واحدةً من شركات البرمجيات الأكثر ابتكاراً في العالم. وتعد زوهو كورب شركة رابحة ذات ملكية خاصة يعمل لديها أكثر من 10,000موظف. وللشركة مقرات دولية في تشيناي بالهند، ومكاتب إضافية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان والصين وسنغافورة والمكسيك وأستراليا وهولندا والامارات العربية المتحدة والسعودية ومصر. وتحترم زوهو خصوصية المستخدم، كما أنها لا تتبع نموذج كسب الإيرادات من الإعلانات في أي جزء من أعمالها، بما في ذلك منتجاتها المجانية. ويعتمد أكثر من 75 مليون مستخدم حول العالم على امتداد مئات الآلاف من الشركات على زوهو لإدارة الأنشطة اليومية لأعمالهم التجارية، بما فيهم شركة زوهو نفسها.

للاستفسارات الإعلامية

نعمة سري الدين

مسؤول العلاقات العامة والاتصالات، زوهو- منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا neama.sarrildin@zohocorp.com