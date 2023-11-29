تسلط حملة "حياكم قطر" الضوء على كرم الضيافة التي تتمتع به قطر، وتدعو مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيارة الوجهات والمعالم السياحية ذات المستوى العالمي في قطر

أطلقت "زوروا قطر" حملتها الترويجية الجديدة التي حملت عنوان "حياكم قطر"، التي تعكس مظاهر التنوع السياحي الذي تتمتع به دولة قطر، وتدعو مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي إلى زيارة البلاد والاستمتاع بها.

أطلقت الحملة عبر عدة وسائط تشمل الإعلانات الخارجية ومنصات التواصل الاجتماعي، وسلطت الضوء على أربع زوايا رئيسية انعكست كلاً منها في صور لوجهات أو فعاليات معينة.

تم تصوير الحملة بطريقة فكاهية تمثلت في زيارة عائلية لأُناس من الخليج لاستكشاف ما بحوزة قطر من فعاليات وأماكن سياحية. وتحتفل العائلة بتجارب المرح والحماس من خلال ترديد عبارات: "حيّ هالفرحة"، و"حيّ هالجمعة"، و"حيّ هالضحكة"، و"حيّ من جانا". ويصور الفيديو العلاقة الوثيقة بين دول جميع مجلس التعاون الخليجي، ويعكس كرم الضيافة الأصيل الذي تقدمه قطر لجيرانها.

وفي هذا الصدد، صرح المهندس عبد العزيز علي المولوي – رئيس قطاع التسويق والترويج السياحي في قطر للسياحة: "يسعدنا أن نكشف الستار عن هذه الحملة التي ترحب بدول مجلس التعاون الخليجي. لقد أظهرت قطر حسن ضيافتها لملايين الزوار في العام الماضي، ونحن فخورون بمواصلة الترحيب بأعداد أكبر هذا العام، سواءَ أكانوا من المنطقة أو خارجها. بالتأكيد، إن سياسات السفر الميسرة لدينا والتي لا تتطلب من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الحصول على تأشيرة دخول تلعب دوراً هاماً في جذب الدول المجاورة. كما أن السياسات المبسطة المتمثلة في منصة "هيّا" تُمكن الزوار من زيارة قطر بسهولة، وتمنحهم حرية اختيار طريقة وصولهم عبر البر، البحر أو الجو. وتسلط حملة "حياكم قطر" الضوء على التجارب المثيرة التي توفرها دولة قطر للأفراد والعائلات للاستمتاع خلال موسم الشتاء".

حيّ هالفرحة

تحتضن قطر باقة متنوعة من مراكز التسوق المعاصرة التي تمنح الزوار فرصة مميزة للتسوق والتنفيس عن أنفسهم. ومن بين هذه المراكز، تقع الوجهة الفاخرة بلاس فاندوم، المركز المستوحى من الهندسة المعمارية الفرنسية الكلاسيكية، ومركز الحزم الفاخر، ومتجر 21 هاي ستريت الشهير في حي كتارا الثقافي الذي يضمن لكم تجربة تسوق ممتعة في ظل التكييف الخارجي. تقدم هذه المراكز تجارب تسوق ممتعة، إلى جانب المطاعم والعروض الترفيهية التي تلائم جميع أفراد الأسرة.

وفي سياق تجارب التسوق الرائعة في قطر، يعود أكبر مهرجان سنوي للتسوق في قطر من جديد وفي شتاء هذا العام، بمشاركة أكبر مراكز التسوق وأكثرها شعبية في البلاد. يعدكم المهرجان بمجموعة مثيرة من الفعاليات الشيّقة، بما في ذلك عروض الأزياء وفنون الماكياج وغيرها من أشكال الترفيه الاستثنائية. فضلاً عن العروض الترويجية المربحة، مثل: السيارات الفاخرة، والشقق، والجوائز النقدية.

حيّ هالجمعة

تتنوع خيارات المأكولات والمطاعم في قطر لتناسب جميع مسارات رحلاتكم ورغباتكم، بداية بالأطعمة التي تقدمها عربات الأطعمة في شوارع البلاد، وحتى المأكولات المُعدة على يد طهاة حائزين على نجمة ميشلان. تسلط الحملة الضوء على متعة التجمع حول مائدة طعام لذيذة تقدمها إحدى المطاعم الشهيرة في قطر.

ويتجلى سخاء الطعام في قطر بشكل أفضل في مهرجان قطر الدولي للأغذية (QIFF)، وهو تقليد سنوي يجمع أفضل الطهاة في المنطقة والعالم. سيشهد موسم الشتاء القادم النسخة الثالثة عشرة من المهرجان. وسيُحظى الجمهور بفرص مشاهدة العروض الترفيهية الحيّة، وفنون إتقان الطهي، ولقاء كبار الطهاة المعروفين على مستوى العالم.

حيّ هالضحكة

تزخر قطر بالعديد من المعالم السياحية الرائعة، مثل: لوسيل وينتر وندرلاند، وحديقة مريال المائية التي تم افتتاحها مؤخراً. تقع لوسيل وينتر ووندرلاند في جزيرة المها، وتضم أكثر من 50 لعبة مشوّقة، وعروض طهي متنوعة، وعروض ترفيهية حيّة. بينما تتضمن حديقة مريال المائية، الواقعة في جزيرة قطيفان التي تم تطويرها مؤخرًا، أطول برج تزلج مائي في العالم والبالغ ارتفاعه 85 مترًا، وتوفر للزوار مجموعة من مناطق الجذب المثيرة للدهشة، بما في ذلك 36 لعبة مائية.

حيّ من جانا

تضع قطر هذا الشتاء مجموعة استثنائية من العروض الحيّة والكوميدية والحفلات الموسيقية بين أيديكم، وتلتزم بخلق أجواء احتفالية ممتعة تبقى عالقة في أذهانكم. كما سيُقام أيضًا عدد من الفعاليات العالمية، بما في ذلك النسخة الخامسة من مهرجان قطر للمناطيد والعديد من النشاطات والتجارب البحرية في ميناء حمد.

استقبلت قطر أكثر من ثلاثة ملايين زائر بحلول منتصف أكتوبر 2023، وهو أعلى مستوى خلال السنوات الخمس الماضية. وبينما تشير الارقام والإحصائيات إلى استحواذ دول مجلس التعاون الخليجي على المراكز العشرة الأولى، شكلت المملكة العربية السعودية أعلى نسبة في عدد الزوار القادمين إلى قطر.

تتمتع قطر بموقع استراتيجي على الخريطة يتوسط العالم ويُعد همزة وصل بين الشرق والغرب، وتفتخر بوجود ناقلة جوية وطنية حائزة على جوائز عالمية مرموقة، وكذلك احتضانها لمطار دولي حائز على لقب أفضل مطار في العالم لمدة عامين على التوالي. وتعد قطر أيضًا واحدة من أكثر الدول انفتاحًا فيما يتعلق بتسهيل الحصول على التأشيرة، حيث يمكن لمواطني 95 جنسية الدخول إلى الدولة من خلال الحصول على تأشيرة عبر الوصول، فيما لا يحتاج مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأشيرات. كما أطلقت قطر منصة "هيّا" لضمان تسهيل الحصول على التأشيرة لجميع الجنسيات الأخرى. ويُمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل مرافقيهم عبر "هيّا"، إلى جانب التمتع بخدمة التسجيل المسبق لمركباتهم لتسهيل عملية دخولهم عند منفذ أبو سمرة.

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نبذة عن قطر للسياحة

تتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها ومزاراتها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة.

وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي.

وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

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