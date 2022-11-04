على امتداد شهرٍ كامل، يتيح "زمان أول" الفرصة أمام الزوار للاستمتاع بالثقافة الإماراتية من خلال الشراكة مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، واستضافة سوق اليوم الوطني وورش تدريب وعروض مسرحية وغيرها الكثير حيث سيتحول "مول الإمارات" إلى متحف وطني حيّ

إطلاق المسابقة السنوية للمحتوى الإماراتي الأولى من نوعها، من "زمان أول" بالشراكة مع "دبي للثقافة" و"دبي للاستثمار"، احتفاءً بماضي وحاضر ومستقبل دولة الإمارات مع فرصة الفوز بجوائز قيّمة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: مع اقتراب موعد اليوم الوطني الواحد والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، أطلق "مول الإمارات"، مهرجان اليوم الوطني الإماراتي الفريد من نوعه في "زمان أول"، المركز الثقافي الإماراتي. فعلى امتداد شهرٍ كامل، سيقدم المهرجان العديد من ورش العمل المميزة، والمنافسات، والأسواق والتجارب المسرحية وحتى عروض الأداء، إلى جانب شراكة خاصة مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب EYSO. كما سيتحول مركز التسوق، إلى متحف حيّ، يسلط الضوء على قصص نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها من خلال مجسمات فنية مذهلة.

ويقدم "زمان أول"، الذي تم افتتاحه حديثاً خلال احتفالات اليوم الوطني الإماراتي الخمسين، ويضم 9 مساحات ثقافية ملهمة، سلسلة من الأنشطة والمفاجآت للزوار على امتداد شهر نوفمبر، لإشراكهم في احتفالات الإرث والتراث الوطني.

وقال حسين موسى، المدير التنفيذي لـ "مول الإمارات"، لدى شركة "ماجد الفطيم": "انطلاقاً من مكانتنا كشركة إماراتية محلية، نحن فخورون بالدور الأساسي والبارز الذي نقوم به، من خلال مساهمتنا في قطاع البيع بالتجزئة السريع التطور في البلاد. ويشكل "زمان أول"، في إطار موقعنا كجزء من رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية، الوجهة المثالية للاحتفال باليوم الوطني الإماراتي 51، من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من الأنشطة والفعاليات، والتي تعكس المجتمعات التي نخدمها، مع إتاحة الفرصة للتعلم والتثقيف والكثير من التسلية والترفيه".

المسابقة السنوية للمحتوى الإماراتي من "زمان أول"

على امتداد هذا الشهر، سيطلق "زمان أول"، مسابقة المحتوى الإماراتي السنوية الجديدة بالتعاون مع "دبي للثقافة" و"دبي للاستثمار". فعلى امتداد شهر نوفمبر، سيدعو "مول الإمارات"، صناع المحتوى لتقديم محتوى متنوع في مجالات التصوير الفوتوغرافي، والتصوير بالفيديو والأفلام القصيرة، والتي تشمل ثلاثة مواضيع.

وتتضمن هذه المواضيع: "لمحة من الماضي"(محتوى موجود مسبقاً عن الإنجازات التاريخية لماضي دولة الإمارات، وأيام الزمن الماضي الجميل والتجارب الشخصية)، "الاحتفال بالحاضر"(محتوى عصري يسلط الضوء على أحدث مجالات البنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتنوع الحالي)، و"نظرة على المستقبل"(محتوى يستعرض الجوانب المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعي التكنولوجيا والسياحة). وتعتمد معايير تقييم هذا المحتوى، على التفرد والأصالة والإبداع وأسلوب سرد القصص. وتشمل الجوائز سيارة "جيب رانجلر روبيكون" بقيمة 200000 ألف درهم. إلى جانب قسيمة شرائية بقيمة 50000 ألف درهم، يمكن إنفاقها في أي وجهة من وجهات شركة "ماجد الفطيم، وتجارب الضيافة والبيع بالتجزئة الفريدة من نوعها التي تقدمها الشركة، بقيمة تصل إلى أكثر من 20000 ألف درهم. وتم تحديد آخر مهلة للمشاركة في هذه المسابقة بتاريخ 25نوفمبر، ويمكن لصناع المحتوى المهتمين تسجيل مشاركتهم من خلال zemanawwalcontest@gmail.com، وتتوفر كافة التفاصيل عبر موقع "مول الإمارات".

وتتألف لجنة التحكيم لمسابقة المحتوى، من شخصيات بارزة ومرموقة في المشهد الثقافي الإماراتي وتشمل: فؤاد منصور شرف، المدير التنفيذي لمراكز التسوق في الإمارات العربية المتحدة لدى "ماجد الفطيم العقارية"، خليل عبد الواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية في "دبي للثقافة"، ومحمد سعيد الرقباني، المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي ورئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار.

سوق اليوم الوطني في "زمان أول"

خلال الفترة الممتدة من 3 نوفمبر إلى 4 ديسمبر، ستتاح الفرصة أمام الزوار لاستكشاف العديد من المنتجات الحرفية التي تعكس تراث دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيضم السوق مجموعة من الموردين والتجار من الإماراتيين والفنانين المقيمين في الإمارات والشركات المحلية. وإلى جانب أنشطة السوق التقليدية والتجول في أرجائه، يمكن الاستمتاع بتجارب السوق المتعددة القنوات، حيث يمكنهم الحصول على الأعمال الفنية المفضلة عبر موقع "مول الإمارات".

ورش عمل مميزة للمبدعين ومحبي الفنون

من خلال الشراكة مع "أدوار"، يمكن للمبدعين الشغوفين بصناعة الأفلام والأزياء، المشاركة في ورش عمل خاصة تتمحور حول مواضيع محددة في "زمان أول" خلال اليوم الوطني 2022. تتضمن ورشة العمل الأولى صناعة الأفلام، حيث سيقدم المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عاماً، فيلم قصير أو وثائقي عن اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يجسد "دبي بين الماضي والحاضر".

وستشكل ورشة العمل، فرصة لصقل مهارات الإنتاج لدى المشاركين، إلى جانب الحصول على نصائح في مجال التمثيل من المحترفين. وسيتم عرض الفيلم النهائي في حفل ٍ خاص في سينما "زمان أول".

وستتمحور ورشة العمل الثانية التي سيستضيفها المركز، حول أزياء اليوم الوطني. وستتضمن الجلسة التي تستغرق ساعتين، صنع وخياطة إكسسوارات العيد الوطني ورسومات الأزياء. وستقام ورش العمل في 5 و12 و19 و26 نوفمبر بين الساعة 11:00 صباحاً و 1:00 ظهراً، ويمكن للأطفال بين عمر 7 و11 سنة المشاركة في ورشة العمل.

أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب

بدعمٍ من "زمان أول"، دخل "مول الإمارات" في شراكة مع أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب، لدعم ورعاية المواهب الأوركسترالية في الإمارات العربية المتحدة. وسيوفر "مول الإمارات"، الرعاية لطلاب الأوركسترا، وتخصيص مساحة للتدريبات داخل "زمان أول". ويمكن للمشاركين المهتمين، حضور تجارب الأداء التي ستقام في "زمان أول". بالإضافة إلى ذلك، ستعزف الأوركسترا النشيد الوطني في 3 نوفمبر، وأسبوعياُ على امتداد شهر نوفمبر كجزء من احتفالات العيد الوطني.

تجارب مسرحية غامرة

وفي إطار تعزيز احتفالات اليوم الوطني الإماراتي والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب مسرحية محلية فريدة من نوعها وغامرة في "زمان أول". وتحت عنوان "وطن"، سيجسد العمل المسرحي باللغة العربية، ماضي ومستقبل دولة الإمارات العربية، حيث يروي قصة النفس الإنسانية والتضحية والإرادة والتفاني. وسيتم عرض المسرحية التي تمتد طوال أربعين دقيقة، في 25 و26 نوفمبر 2022، عند الساعة 8:00 مساءً.

لمعرفة المزيد عن "زمان أول"، يرجى زيارة https://www.malloftheemirates.com/en/zeman-awwal

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