نيوم، المملكة العربية السعودية: أعلنت نيوم، اليوم، عن تنظيمها النسخة الثانية من بطولة نيوم للألعاب الشاطئية، التي تتضمن العديد من الأنشطة الرياضية الرائدة وتستضيف أكثر من 800 من أهم الرياضيين وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة من جميع أنحاء العالم.

وستنطلق سلسلة الفعاليات الرياضية العالمية ضمن البطولة في 21 أكتوبر، وستضم خمس رياضات تفاعلية، هي: دوري ترايثلون نيوم الممتاز، وبطولة نيوم لكرة القدم الشاطئية، وبطولة "نيوم فيبا 3×3 تشالنجر 2023"، التابعة للاتحاد الدولي لكرة السلة، وسباق "نيوم تيتان الصحراوي للدراجات – السعودية"، وبطولة "نيوم ماسترز"، التابعة للاتحاد الدولي لرياضة التسلق.

وستبدأ المنافسات بانطلاق نهائي دوري ترايثلون نيوم الممتاز في 21 أكتوبر، الذي احتضنت مدينة لندن تصفياته أغسطس الماضي، والذي سيُقام على مسارٍ قصير، تليه بطولة نيوم لكرة القدم الشاطئية في الفترة من 25-28 أكتوبر 2023، بعدها تقام بطولة "نيوم فيبا 3×3 تشالنجر 2023"، التي ستستمر من 2 حتى 4 نوفمبر.

وستشهد المنافسات عودة سباق الدراجات الجبلية الشهير سباق "نيوم تيتان الصحراوي للدراجات - السعودية" إلى المنطقة للمرة الثانية، حيث ستقام منافسات السباق من 14 حتى 17 نوفمبر، بمشاركة 230 من المتسابقين والمتسابقات، ويشتمل السباق على أربع مراحل، يراوح طول كل مرحلة بين 80 و120 كلم، وستُختتم هذه المنافسات بإطلاق حدث دولي لرياضة التسلق لأول مرة ضمن ألعاب نيوم الشاطئية وهو بطولة "نيوم ماسترز"، التي سيشارك فيها نخبة من أبطال العالم والرياضيين الأولمبيين، خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر.

وقالت رئيسة قطاع الرياضة في نيوم، جان باترسون: "إنَّنا متحمسون لاستضافة بطولة نيوم للألعاب الشاطئية مرةً أخرى، إنَّها فرصة رائعة أن نعمل مع الاتحادات الوطنية والجهات الرياضية الدولية المالكة لحقوق تلك الرياضات، حيث نطمح إلى أن تكون نيوم مركزاً إقليمياً للفعاليات الرياضية العالمية"، وأضافت باترسون أن "إدراج بطولة (نيوم ماسترز)، التابعة للاتحاد الدولي لرياضة التسلق، ضمن ألعاب هذا العام يُعَدّ خطوة مهمَّة، تتماشى مع أهدافنا لبناء ونشر ثقافةٍ الرياضات عاليةِ الأداء، وإلهام جيلٍ جديد من الرياضيين في جميع أنحاء المملكة".

وستشهد نسخة هذا العام إطلاق برنامج للتطوع، حيث سيتم تعيين 50 متطوعاً من مجتمع نيوم لتقديم الدعم اللازم لفعاليات البطولة، بما يسهم في تقديم تجربة استثنائية وممتعة لجميع الرياضيين والمشاهدين، وسيكون البرنامج مفتوحاً للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً وما فوق.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم مقصداً عالمياً وموطناً لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom