تحت شعار "ليس مجرّد هواية، بل أسلوب حياة"

الشارقة: يُشارك دار "روايات" التابعة لـ "مجموعة كلمات" في الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، بسلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تفتح أمام الزوار والجمهور فرصة اكتشاف متعة القراءة وتحديد قائمة قراءاتهم للعام الجديد، حيث تأتي مشاركتها تحت شعار "ليس مجرد هواية، بل أسلوب حياة".

وتتضمن فعاليات "روايات" في المعرض، "كتاب شهر الميلاد" والتي تمنح الزوار فرصة اختيار كتب مغلفة من دون معرفة عناوينها فيما تمّ تحديد لون معيّن لكل شهر من شهور السنة بحيث يختار المشتري لون شهر ميلاده ليحصل على كتاب يتطابق شهر ميلاد مؤلفه مع ميلاد المشتري ، وذلك لإثارة فضولهم، واكتشاف ما يقع عليه اختيارهم. فيما ينظم الدار "خلفية المرآة للكتاب"، حيث تم تبديل غلاف كتاب "تأمل المرآة" (Mirror Meditation) لتارا ويل بالمرآه، إضافة إلى فعاليات "تفعيل اختبار الكتب" التي تكشف اهتمامات الزوار وتقدّم لهم عناوين مؤلفات تناسب ميولهم وشغفهم، إلى جانب تنظيم سلسلة لقاءات مع عدد من المؤلفين.

خلفية المرآة لكتاب "التأمل في المرآة"

يجد الزائر لجناح "روايات" مرآة كبيرة تزيّن جدار الجناح، وتُجسّد هذه الفكرة كتاب "التأمل في المرآة" لتارا ويل، لجذب اهتمام الجمهور. فيما ينظّم الجناح أيضاً في 10 نوفمبر نشاطاً تفاعلياً يتمثّل بفرقة متجوّلة من 12 فرداً يحملون مرآة في يد، وفي اليد الأخرى علاقة ملابس لكنها تحمل كتاب "التأمل في المرآة" وذلك في إطار ترسيخ أنّ الكتاب هو جزء حيوي من حياة القارئ اليوميّة، إلى جانب تعريف زوّار المعرض بأحدث إصدارات الدار.

اختبار انتقاء الكتاب

صُمّم هذا الاختبار لمساعدة الزوّار في العثور على الكتاب المثالي لهم والذي يتناسب مع اهتماماتهم وتطلعاتهم، إذ سيتم وضع جهاز رقمي لوحي داخل جناح "روايات" مما يُتيح للزوار إجراء انتقاء الكتاب. ويتكون الاختبار من سلسلة من الأسئلة التي تهدف إلى تحديد تفضيلات القارئ وأنواع الأدب واهتماماته، وبناءً على إجاباتهم، سيتلقى الزوّار توصيات شخصية للكتب، مما يوجههم نحو الكتب التي تتناسب مع أذواقهم.

وتختص "روايات" بنشر الأعمال الأدبية العربية والمترجمة، وفقًا لأحدث السبل المتنوّعة في مجال النشر في العالم، وتهدف إلى توفير بيئة مفتوحة للمواهب السرديّة الجادّة في الوطن العربي. كما تلتزم "روايات" بتوفير كل ما يمكن أن يخدم الكتاب، ويضعه في أفضل حالاته، بدءًا من انتقاء العناوين والتحرير وحتى الإنتاج، ثم عرضها باحترافية عالية، وتوفيرها للقارئ، في مختلف متاجر الكتب والمعارض المحلية والعالمية.

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