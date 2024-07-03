دبي، الإمارات العربية المتحدة، في إطار رؤيتها واستراتيجيتها لخلق بيئة ثقافية شاملة تجمع بين التعلم والترفيه، تنظم مكتبة محمد بن راشد، على مدار شهر يوليو، سلسلة من الفعاليات المميزة، والتي تتنوع بين الجلسات الحوارية، وورش العمل الإبداعية، والأمسيات الأدبية والفنية، بهدف تعزيز الثقافة والمعرفة بين أفراد المجتمع من خلال برامج متنوعة تلبي اهتمامات جميع الفئات العمرية.

وتنطلق أولى الفعاليات مع «أيام المكتبة»، حيث تحتفي مكتبة محمد بن راشد بذكرى مولد الكاتب العالمي الشهير فرانز كافكا، حيث ستبحر بالجمهور في رحلة أدبية مميزة لاستعراض أهم أعماله وأفكاره الأدبية، التي أثرت الأدب العالمي وتركته إرثاً غنياً للإنسانية. وستشكل فرصة مهمة لاكتشاف عمق فلسفته الأدبية وكيفية تعامله مع القضايا الوجودية، من خلال سلسلة من المناقشات والتحليلات النقدية التي تستكشف تأثيره على الأدب الحديث.

كما ستنظم، أمسية فنية أدبية بعنوان «قصة وقصيدة» مع الفنان مازن الناطور والإعلامية روان ناصر، والتي تتضمن قراءات شعرية من قصائد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإضافة إلى قراءات في قصص وقصائد أخرى؛ ويصاحبها فقرة موسيقية لعزف وغناء لبعض القصائد على آلة الربابة، وذلك في خطوة لتعزيز التفاعل الثقافي والمساهمة في إحياء التراث الأدبي العربي.

كما تقدم مكتبة الأطفال ورشة قرائية بعنوان «مكتبتي»، تهدف إلى تشجيع القراءة بين الأطفال والشباب من خلال أنشطة تفاعلية ممتعة، والتي ستمكن الأطفال من استكشاف عوالم جديدة من خلال الكتب وتطوير حبهم للقراءة.

وستقدم المكتبة، ورشة عمل متخصصة بعنوان «فن التعليق الصوتي» مع المدرب وليد الأصبحي، والتي تتيح للمشاركين تعلم فنون التعليق الصوتي وأسراره، مما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة في مجال الإعلام والاتصال، ويمنحهم الأدوات اللازمة لتحسين أدائهم الصوتي وإيصال رسائلهم بوضوح وقوة.

وضمن برنامج الاقتصاد والأعمال، تستضيف المكتبة رائد الأعمال الإماراتي خليفة المهيري، والذي سيقدم جلسة حوارية بعنوان «ريادة الأعمال التكنولوجية»، بهدف تبادل الأفكار والخبرات، وتوفير فرصة للتعلم من قصص نجاح الأعمال التكنولوجية والتحديات التي تواجهها، إلى جانب تعزيز التواصل وبناء الشبكات بين المشاركين، مما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم رواد الأعمال في المجتمع الإماراتي.

وستقدم مكتبة الأطفال، ورشة قرائية وفنية أخرى بعنوان «حديقتي»، والتي تجمع بين القراءة والفن، حيث يتعلم الأطفال كيفية إنشاء حدائقهم المصغرة باستخدام مواد فنية متنوعة، بالإضافة إلى التعرف على أنواع النباتات والزهور التي تنمو في الحدائق، وستوفر الورشة للأطفال فرصة لتعزيز مهاراتهم الفنية والبيئية في وقت واحد.

كما تستضيف المكتبة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، بطولة للشطرنج بالتزامن مع اليوم العالمي للشطرنج، والتي تعد فرصة مثالية للتنافس بين المشاركين للوصول إلى المرحلة النهائية وتكريم الفائزين، وذلك في خطوة لتعزيز التفكير الاستراتيجي والمهارات العقلية بين أفراد المجتمع.

كما ستستضيف المكتبة حفلا موسيقيًّا ضخما بعنوان "النور الأبدي" وهو عرض موسيقي تفاعلي تقدمه الفنانة فرح فرسي على آلة القانون، حيث يجسد العرض قصة مؤثرة عن الحب والسلام، ويتضمن مقطوعات موسيقية متنوعة تدعو الجمهور إلى أجواء روحانية وتأملية، حيث تعكس الموسيقى مواضيع مثل الوطن، الحب، الأمومة، السلام، الفرح، والإنسانية، في رحلة تصوّر حب الإنسان لكل ما حوله وعلاقته الأبدية بالخالق.

وتعود الفعاليات إلى الكتابة الإبداعية مع الكاتب والمخرج الإماراتي محمد حسن أحمد، والذي سيقدم ورشة عمل حول تقنيات الحوار والوصف في الكتابة الإبداعية. وتتضمن الورشة، أمثلة عملية من الأدب العربي والدراما والمسلسلات والأفلام، مما يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم الأدبية والتمتع بتجربة تعليمية ثرية.

وتستمر الفعاليات مع ورشة عمل للأطفال بعنوان «مجلتي المفضلة»، والتي ستسهم في تعليم الأطفال كيفية إنشاء مجلاتهم الخاصة وتصميمها بأسلوب إبداعي، والتعرف على الدوريات والمجلات ومحتوياتها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للأطفال لتشكيل لوحات فنية باستخدام الجرائد والمجلات، مما يوفر لهم فرصة للتعبير الفني والاكتشاف الإبداعي بطريقة ممتعة وتعليمية في آن واحد.

وتختتم المكتبة فعالياتها لهذا الشهر، مع فعالية ثقافية ترفيهية لتعزيز قيم الصداقة والتعاون بين الأطفال، بدعوة كل طفل لصديقه المفضل لمكتبة محمد بن راشد. وتتخلل الفعالية مناقشة كتاب عن الصداقة، بالتزامن مع اليوم العالمي للصداقة الذي يصادف 30 يوليو من كل عام.

نبذة عن مكتبة محمد بن راشد:

تأسست مكتبة محمد بن راشد، بموجب «قانون إنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم لسنة 2016»، في إطار رؤية سموه لتطوير مجتمع المعرفة في إمارة دبي وكافة الإمارات بالدولة. لتصبح واحدة من أكثر المبادرات الثقافية والمعرفية الطموحة بالعالم العربي.

تهدف المكتبة إلى تحفيز الشغف بالمعرفة بين كافة الأفراد ولا سيما فئة الشباب، الذين يعيشون في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على الأدب والثقافة والإرث العربي، من خلال دعم وتشجيع القراءة والبحث والإبداع وريادة الأعمال، عبر الوصول المجاني إلى مجموعة متميزة من الكتب والمواد المعرفية الأخرى، إلى جانب تقديم خدمات معلوماتية عالية الجودة وإطلاق فعاليات ثقافية مميزة.

#بياناتحكومية

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا