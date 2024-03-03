أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أشادت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بنجاح المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي استضافته أبوظبي في الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس 2024".

وقالت سعادة رجاء المزروعي إن "تنظيم هذا الحدث العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة يأتي تأكيداً على مكانتها كمركز تجاري عالمي، ودورها المؤثر في تشكيل مستقبل التجارة الدولية، حيث تلتزم دولة الإمارات، انطلاقاً من كونها عضواً رائداً في منظمة التجارة العالمية، بدعم نظام تجارة عالمي يتميز بالشفافية والتعددية والأمان. وتعكس مشاركة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في المؤتمر حرصنا على تحقيق هذه الأهداف وإيماننا بأهمية دور منظمة التجارة العالمية في مواجهة تحديات التجارة على الصعيد الدولي".

ورحبت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بقرار منظمة التجارة العالمية تجديد الالتزام بإنجاز نظام متكامل لتسوية المنازعات التجارية خلال العام 2024 وتنفيذ اتفاقية المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً.

وأضافت سعادة رجاء المزروعي: "نحن ملتزمون بأهمية التعامل مع تحديات التجارة العالمية عبر التعاون المشترك والحلول المبتكرة. لذلك، نحرص على القيام بدور حيوي في تحسين وتطوير حلول التجارة في دولة الإمارات، وذلك بالشراكة مع الحكومة والجهات شبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وتسهم حلولنا الشاملة لائتمان التجارة وتأمين المخاطر السياسية والتجارية في تمكين مختلف الشركات من تحقيق النمو والازدهار في الاقتصاد العالمي".

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