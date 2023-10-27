أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) المرحلة التالية من فعالياتها المجتمعية والموجهة لروّاد الأعمال تحت شعار "سلسلة النمو"، حيث انطلقت السلسلة بندوة تفاعلية تم تسليط الضوء فيها على أحدث استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي المهمة وثورة التسويق الرقمي والدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تحقيق نجاح رقمي كبير للشركات.

وبرزت الندوة كمنصة تواصل رائدة تم فيها طرح مواضيع على درجة من الأهمية مع السماح للحضور بالمشاركة في نقاشات حول كيفية استخدام استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي المتقدمة من أجل الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء المستقبليين. وشددت الندوة كذلك على أهمية التعمق في مجال التسويق الرقمي لمساعدة الشركات في تحقيق أقصى النتائج المرجوة والمتعلقة بنمو أعمالهم الرقمية. كما قدم الخبراء في المجال الرقمي عدة ملاحظات وشاركوا تجاربهم لتسليط الضوء على استراتيجيات فعالة حول التسويق الرقمي وصناعة المحتوى التي تهدف إلى نشر الوعي حول ما يجري في السوق بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

وبهذه المناسبة قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "لا يُعد التسويق الرقمي وصناعة المحتوى المؤثر في مشهد الأعمال الراهن مجرد أدوات، بل يمثلان الركيزة التي يستند عليها النمو والابتكار وفرص التواصل. ومع تكامل الذكاء الاصطناعي، أصبح الوصول إلى آفاق جديدة ممكناً بحيث كل نقطة اتصال وكل ضغطة زر وكل تفاعل رقمي يفتح المجال أمام فرص غير مسبوقة. ولكن اغتنام هذه الفرص يتطلب الحاجة الملحة للتطور أكثر من مجرد فهمها. وهنا يظهر التزامنا واضحاً في التأكد من توعية أعضاء مجتمع الأعمال لدينا حول الإمكانيات الهائلة لوسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي وجاهزية المجتمع لتسخير قدرات الذكاء الاصطناعي. كما نهدف من وراء هذه الفعاليات إلى أن نقدم لعملائنا المعلومات الهامة للتحضير للعالم الرقمي، وتزويدهم بالأدوات والاستراتيجيات التي تعزز من ثقهم في تجاوز التحديات وإعادة صياغة مفهوم النجاح في أعمالهم."

وقدم الخبراء خلال الندوة التثقيفية كذلك معلومات حول أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي. كما تمت مناقشة أساليب استفادة الشركات من أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى وتحريره وتنفيذه. وأعرب الحضور عن اهتمامهم بمواكبة المستجدات الرقمية الجارية والتحديات الراهنة التي تواجه ربط استراتيجياتهم بأهداف أعمالهم. كما طرح الخبراء مجموعة من الحلول لتجاوز هذه التحديات تمثلت في تزويد الحضور بمعلومات أكثر دقة حول تحديد إطارات العمل التي تتناسب مع أفضل الممارسات ذات الكفاءة العالية.

استقطبت الندوة العديد من العملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة العاملين في شتى القطاعات والمجالات. ومن جهتها قالت نزيرة كونولي، مؤسس ومدير عمليات شركة إيفاب إنفستمنت، والتي كانت من ضمن الحضور: "أحرص على المشاركة في فعاليات راكز بشكل دوري وأنا ممتنة كثيراً على جهودهم، حيث تلعب مثل هذه الفعاليات في الوقت الراهن دوراً مهماً لإبقاء العملاء على اطلاع دائم حول ما يجري في المجال الرقمي والمستجدات التي تطرأ على التكنولوجيا الحديثة. لقد قدمت ندوة اليوم شرحاً وافياً لتزويدي بالمعلومات اللازمة حول أهمية استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي وحماية العلامة التجارية وتعزيز الوعي بالعلامة التجارية. لذا، أعمل الآن باجتهاد على الاستثمار في موقع شركتنا الإلكتروني لعرض أعمالنا وإنجازاتنا بشكل فعّال. تساهم مثل هذه الفعاليات في نمو أعمالنا وتوفير منصة يمكننا من خلالها التواصل مع نظرائنا العاملين في نفس المجال."

وقالت مينال كاراني، مؤسس شركة بوس ليدي أوف بزنيس آند بايسيب: "يرتبط موضوع ندوة اليوم ارتباطاً وثيقاً بأعمال أي شركة ترغب بتعزيز علامتها التجارية والوصول إلى عملائها، حيث اقتصر استخدامنا لوسائل التواصل الاجتماعي في الماضي على وجودنا على شبكة الإنترنت فقط. لقد منحتنا الندوة المعلومات الكافية لاستخدام هذه المنصات بكفاءة أكبر عن طريق إحصاء النقاط الرئيسية والمتعلقة بكيفية الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء وتحديد الفئة المستهدفة وتلبية احتياجاتها بالإضافة إلى إبراز دور الذكاء الاصطناعي في صناعة محتوى جذاب للغاية. وعليه، سنعمل الآن على دمج حساباتنا في منصات فيسبوك وواتساب بيزنس ضمن استراتيجيتنا للتوسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي."

ومن جانبه، أكد أحمد يحيى، المدير التنفيذي لشركة بريميير بيزنس سوليوشنز سيرفيسز والذي يشارك بانتظام في فعاليات راكز على الأثر الإيجابي الذي تتركه هذه الفعاليات على مجتمع الأعمال، وقال: "حضرت ندوة اليوم بصفتي مالك لشركة استشارات أعمال لمعرفة طرق تسخير إمكانيات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أوسع بهدف الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء. كما تعمل راكز على تزويدنا بمعلومات بالغة الأهمية بشكل دائم بالإضافة إلى تعزيز العلاقات وتقديم حلول مبتكرة تعمل على الارتقاء بخدماتنا الاستشارية إلى آفاق جديدة، حيث ينعكس تأثير هذه الفعاليات على جميع عملياتنا التجارية على النحو الذي يعزز قدرتنا لخدمة عملائنا بفعالية والتنقل المستمر في المشهد الرقمي الدائم التطور."

تواصل راكز رسالتها المتمثلة في التزامها بتمكين روّاد الأعمال والشركات عن طريق تزويدهم بالمعرفة وفرص التواصل والابتكار بصفتها داعم أساسي للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وتستمر جهود راكز في توفير بيئة أعمال تحفز على الازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى دعم مجتمع أعمالها النابض بالحيوية وحرصها على إبقاء عملائها على أتم الاستعداد والجاهزية لبلوغ آفاق رقمية جديدة.

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