رأس الخيمة: نظّمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ورشة عمل مؤخراً تهدف إلى تعريف أعضاء مجتمع أعمالها بنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استضافت مجموعة من الخبراء العالميين والإقليميين ممن يتمتعون بخبرة واسعة ومعرفة عميقة في مجالات الضرائب والتدقيق والتمويل والامتثال والاستشارات لتزويد عملاء راكز بشرح مُفصل حول آليات النظام الضريبي الذي سيتم العمل به في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى التأثيرات المتوقعة للضريبة على أرباح الشركات. كما أتاحت الورشة الفرصة للحضور لطرح تساؤلاتهم ومناقشة الخبراء حول كيفية الاستعداد والامتثال للنظام الضريبي الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر يونيو من العام الجاري.

وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يسرنا تنظيم مثل هذه الندوات التي تحظى بمشاركة واسعة من العملاء من أجل استيعاب نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما سنحت الفرصة للعملاء لبحث معايير النظام الضريبي في الدولة وقياس مدى تأثيره على أعمالهم ووضع خطة ترمي إلى امتثال عملياتهم التجارية للوائح الجديدة التي يجري العمل على تنفيذها."

وعبّر أكيلا سعيد سعد الله من شركة إيه أس إل سي للاستشارات القانونية عن مدى فعالية الندوة من حيث المعلومات المُقدمة قائلاً: "قدّم المتحدثون مواضيع على قدر بالغ من الأهمية تعود بالنفع علينا." ومن جهته، قالت غايان جاين من شركة إيكو فريش: "تُعد النقاشات التي جرت أثناء الندوة مفيدة جداً لروّاد الأعمال المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن لديهم شركات متعددة وعمليات تجارية متنوعة."

وقالت الشفين حنيفة من شركة رويال للصناعات الغذائية إن شركتها كانت على أهبة الاستعداد لمواكبة القوانين الجديدة والمتعلقة بفرض ضريبة الشركات منذ شهر يناير الماضي معلقةً: "كنا نتابع عن كثب آخر المستجدات المتعلقة بضريبة الشركات ولكن كان لا زال لدينا العديد من الاستفسارات الأخرى. وساهمت الندوة التي نظمتها راكز في حصولنا على الإجابات المطلوبة واستفدنا الكثير من شرح الخبراء."

وأضاف جلاّد: "تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لإبقاء أعضاء مجتمع الأعمال لدينا على اطلاع بآخر التطورات القانونية التي ترسم المشهد الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتنظيم هذه الفعالية يعد جزءاً من جهودنا المتواصلة لدعم نمو أعمال عملائنا ونجاحهم في الدولة. نتطلع إلى تنظيم المزيد من الندوات التعريفية المماثلة في المستقبل والتي تهدف إلى تعزيز بيئة العمل المُحفزة والداعمة للأعمال."

#بياناتحكومية

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

هاتف: 2077173 7 971+، بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 16500 شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.