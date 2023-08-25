بالإضافة إلى رعاية راكز لتدريبات فريقه

رأس الخيمة: انضم مؤخراً ضمن صفوف نادي الإمارات لكرة القدم في إمارة رأس الخيمة أسطورة كرة القدم اللاعب أندريس إنييستا الفائز بكأس العالم، حيث من المتوقع أن يشارك الفريق في مبارته غداً. ومن المقرر أن تمنح مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) اللاعب تأشيرة الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة علاوةً على رعايتها لتدريبات فريق النادي الأول والذي سيمثله اللاعب الدولي.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب زيارة إنييستا لمركز كومباس للأعمال التابع لراكز برفقة يوسف البطران، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات لبحث استراتيجيات الأعمال المبتكرة لدى راكز والفرص الهائلة والمتاحة للمستثمرين العالميين. كما التقى اللاعب بأعضاء مجتمع الأعمال في الإمارة أثناء جولته في المركز.

وبهذه المناسبة، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "سررنا باستضافة نجم كرة القدم اللاعب أندريس إنييستا في راكز ومنحه تأشيرة الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة كعربون تقدير ودليل على مدى التزامنا بدعم المواهب العالمية. ويجسد إنييستا روح المثابرة والابتكار على النحو الذي يعكس رؤية راكز لتعزيز مجتمع أعمال عالمي مزدهر. وبالتالي، فإن دعم تدريب الفريق الأول يثبت تفاني راكز في تعزيز التميز في سائر المجالات. وعليه، نتطلع إلى المضي برحلتنا المشتركة قُدماً."

وتم تزويد إنييستا أثناء الزيارة بلمحة عامة عن الخدمات وباقات تأسيس الأعمال والحوافز التي تقدمها راكز للمستثمرين. وبصفة إنييستا مستثمراً حالياً ولديه اهتمام كبير في مجال تطوير الأعمال، فإنه أبدى إعجابه بالترحيب الذي حظي به في بيئة الأعمال بإمارة رأس الخيمة وأعرب عن سروره بمتابعة راكز والفرص الاستثمارية وخدمات الدعم التي تقدمها لروّاد الأعمال العالميين.

وتواصل راكز ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للمستثمرين وروّاد الأعمال والشركات الصناعية البارزة، حيث تقدم حلول قابلة للتخصيص ومرافق على درجة عالمية وبيئة أعمال تحفز على النمو والازدهار. كما إن زيارة إنييستا تضاف إلى قائمة طويلة من الشخصيات العالمية المرموقة التي شهدت على مكانة راكز كمنطقة اقتصادية رائدة في المنطقة.

ومن المقرر أن يواجه نادي الإمارات لكرة القدم نادي عجمان لكرة القدم في بث حي ومباشر في استاد نادي الإمارات بإمارة رأس الخيمة مساء الغد ويمكن حجز تذاكر الحضور إلكترونياً.

#بياناتحكومية

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.