رأس الخيمة: نظمت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ندوة حصرية لعملائها جرى فيها تعريفهم بتطبيقات الذكاء الاصطناعي العملية والمستخدمة في مجالات التسويق والمبيعات. وهدفت الفعالية إلى تبسيط وسائل استخدام الذكاء الاصطناعي وإبرازه كأداة عملية تمنح الفائدة لكافة الشركات وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها لأجل تعزيز نمو أعمالها.

وتناولت الندوة استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتسخير الذكاء الاصطناعي وإتاحته في متناول الجميع من أجل استخدامه في مختلف وظائف الأعمال. وشارك في الندوة عدد من خبراء الصناعة الذين قدموا أمثلة حيّة على وسائل استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل استعراض كيفية تعزيز فهم العملاء وتخصيص حملات التسويق وتحسين إجراءات المبيعات. ورسمت هذه الرؤى خارطة طريق واضحة عن إمكانية دمج وظائف الذكاء الاصطناعي في عمليات الأعمال على النحو الذي يسمح للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من الارتقاء بأعمالها.

وبهذه المناسبة قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يُعد فهم وتطبيق أحدث الأدوات التقنية أمراً بالغ الأهمية بما يتعلق بالتنافسية في السوق الذي يشهد تغيرات سريعة. ويسرنا توفير منصة تتيح لعملائنا اكتساب المعرفة والثقة من أجل الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي بفعالية".

وأشار رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز إلى أهمية استيعاب وتطبيق التقنيات الحديثة بشكل فعال للبقاء على القدرة التنافسية في الأسواق العالمية المتسارعة. وشدد على أن الشركات بحاجة للتكيف المستمر مع التحولات التكنولوجية لتحسين أدائها التسويقي والتجاري، وهذا يتطلب من رواد الأعمال التزود بالمهارات والمعرفة اللازمة لتسخير هذه الأدوات الجديدة بطريقة تخدم استراتيجيات النمو والتطور للشركات. وأكد جلاد على التزام راكز بتوفير منصة تتيح للعملاء من خلالها اكتساب المعرفة والثقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بفعالية.

وساهمت الندوة أيضاً في تزويد المشاركين بالمعرفة والخبرات العملية اللازمة حول كيفية بدء دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أعمالهم واختيار الحلول المناسبة واستغلالها لأقصى درجة ممكنة. كما نجحت الفعالية في تحديد التحديات الشائعة واستعراض إمكانيات الذكاء الاصطناعي ذات الفعالية من أجل تعزيز العمليات التجارية.

ومن جهته، قال جارث تيلتمان، مدير عام مجموعة نوفا القابضة، والذي كان أحد عملاء راكز المشاركين في الفعالية: "نعمل على تسخير الذكاء الاصطناعي من أجل الوصول إلى آفاق جديدة في مجال الاستيراد والتصدير مع تشجيع الابتكار في تصنيع المنتجات المستخدمة في مجاليّ البناء والضيافة. وساهمت ندوة اليوم في تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تبسيط العمليات واستقطاب المزيد من العملاء المستقبليين على النحو الذي يؤكد أهمية التقنية في توسعة نطاق الأعمال".

وقال فادي حشيشو، العضو المنتدب لشركة هايلاندر أدفنتشرز الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة أدفينتشراتي آوتدور والشريك الإداري لشركة ساميت إكس توريزم آند كونسالتانسي: "زودتنا الندوة برؤى على درجة بالغة من الأهمية ولكل من يعمل في مجال سياحة المغامرات المتخصصة بالتحديد. ومن الضروري أيضاً تعلم طرق استهداف مختلف الشرائح بفعالية وتصميم استراتيجيات التسويق وفقاً لذلك. كما ساهمت المعلومات التي جرى مشاركتها في تحسين الوسائل التي نتبعها لتلبية متطلبات عشاق المغامرات من مختلف المناطق على حِدة".

تواصل راكز التزامها بتعزيز نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عن طريق تزويدهم بمعلومات مرتبطة بالأعمال بالإضافة إلى تنظيمها لفعاليات تواصل لإبقاء مجتمع أعمالها على اطلاع دائم حول المستجدات الجارية.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 23 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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