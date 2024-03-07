رأس الخيمة: شهد العام الجاري انطلاقة قوية لمناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) باستقبالها لعشرات الوفود الدولية وعدد من الشخصيات الدبلوماسية وأعضاء مجالس الأعمال، حيث تعزز هذه الزيارات الدولية مكانة راكز كوجهة استثمارية رائدة ومحفزة على التعاون الاقتصادي وفي مجال الاستثمار والأعمال.

استقبلت راكز مؤخراً عدد من الشخصيات الدبلوماسية المهمة مثل: سعادة حسين باجيس، سفير إندونيسيا وسعادة إيمانيشي جون، قنصل عام اليابان وسعادة ساتيش كومار سيفان، قنصل عام للهند وسعادة ميجان جريجونيس، قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية وسعادة أوليفر كريستيان قنصل عام المملكة المتحدة وسعادة محمد أبو ظفر سفير بنغلاديش وسعادة جون ميرينج سفير جمهورية رواندا. وهدفت هذه الزيارات إلى بحث سبل التعاون الثنائي واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة رأس الخيمة والمزايا والخدمات والتسهيلات التي تقدمها راكز لدعم المستثمرين العالميين لتأسيس أعمالهم وتوسيع نطاقها في المنطقة، وتعزيز العلاقات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية للإمارة.

وشملت الزيارات أيضاً استقبال سعادة الدكتور كاريل ريختر، قنصل عام مملكة هولندا والذي هدفت زيارته إلى التواصل مع الشركات الهولندية العاملة في المناطق الاقتصادية والاطلاع على وسائل دعم راكز لهذه الشركات. كما بحثت ميكا شيميزو، مدير إدارة منظمة التجارة الخارجية اليابانية الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة على وجه العموم وراكز على وجه الخصوص والتعرف على الوسائل التي تتبعها راكز لتعزيز أعمال المستثمرين اليابانيين في المنطقة.

كما استقبلت راكز كذلك أعضاء مجالس أعمال على درجة من الأهمية بما في ذلك الإدارة العليا التابعة لغرفة التجارة البريطانية في دبي برئاسة أندرو مورتيمر، رئيس مجلس الإدارة وكاتي هولمز، الرئيس التنفيذي. وزار راكز مؤخراً وفد مكون من 30 عضو من اتحاد غرف التجارة والصناعة في ولاية أندرا براديش الهندية بالإضافة إلى وفد آخر مكون من 19 شركة روسية تعمل في مختلف القطاعات بهدف بحث فرص توسعة نطاق أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرى اطلاع الوفود على بيئة العمل المحفزة على النمو الازدهار لدى راكز والتي تتميّز بسهولة إجراءات تأسيس الأعمال وممارستها في إمارة رأس الخيمة على النحو الذي يرسخ مكانة الهيئة كوجهة جاذبة للأعمال من شتى أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، قال رامي جلاّد الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "تؤكد زيارة الوفود الرسمية من مختلف الدول وأعضاء مجالس الأعمال لراكز خلال هذا العام على مكانتها كمركز عالمي جاذب للأعمال. ويسرنا استقبال هذه الوفود لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الدولي المشترك، وستواصل راكز التزامها بتوفير بيئة أعمال محفزة على نمو أعمال المستثمرين العالميين في المنطقة."

واستمراراً لترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للأعمال ومشجعة على الابتكار والتعليم على النحو الذي يلعب دوراً فعالاً في تنويع اقتصاد إمارة رأس الخيمة بالتحديد ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، استقبلت راكز حوالي 50 وفداً دولياً في العام الماضي ومن المتوقع حضور المزيد من الوفود الأخرى خلال العام الجاري. كما استضافت راكز طلاّب دبلوم الدراسات العليا التنفيذي في إدارة الأعمال الدولية من المعهد الهندي للتجارة الخارجية والذين رمت زيارتهم إلى بحث الفرص التجارية المتاحة لدى راكز.

تكرس راكز جهودها لدعم نمو أكثر من 21 ألف شركة تنتمي إلى 100 دولة وتمثل ما يزيد من 50 قطاع. وتعزز كذلك من دورها الريادي في تقديم كافة وسائل الدعم لنجاح أعضاء مجتمع أعمالها من الشركات المحلية والعالمية وروّاد الأعمال.

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للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

كليو إليزار، مدير العلاقات العامة والفعاليات، راكز

بريد إلكتروني: c.eleazar@rakez.com

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 21 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.