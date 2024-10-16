رأس الخيمة: تشارك هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ضمن فعاليات معرض جيتكس جلوبال 2024 بالإضافة إلى مشاركتها في معرض إكسباند نورث ستار المتخصص في سبيل مد جسور التواصل بين الشركات الناشئة وقادة صناعة التكنولوجيا في 100 دولة. وتستعرض راكز في هذا الفعالية السنوية الضخمة بيئة العمل التي تحتضنها والمحفزة على الازدهار بالإضافة إلى الفرص المتاحة للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا.

وتسلط راكز في معرض جيتكس لهذا العام الضوء على المزايا الهائلة التي تقدمها للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا التي تتطلع إلى تأسيس أو توسيع عملياتها في دولة الإمارات. من أبرز هذه المزايا تخفيض تكاليف التشغيل بشكل كبير—بنسبة تصل إلى 40% أقل مقارنة بالأسواق الإقليمية الأخرى—مما يعزز قدرتها على التوسع بكفاءة أكبر. كما توفر راكز دعماً شاملاً يتضمن إجراءات سهلة لتسجيل الشركات واصدار التراخيص ويشمل الدعم الذي تقدمه راكز تسجيل الشركات بمنتهى السهولة وإصدار التراخيص وإجراءات تأشيرات الإقامة وتشكيلة متنوعة من خدمات الأعمال المتوفرة عقب التسجيل. وتلبي المنطقة الاقتصادية احتياجات مختلف الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا سواء كانت ناشئة أو صغيرة أو متوسطة، وكذلك الشركات كبرى، من خلال توفير مساحات عمل مشتركة حديثة ومكاتب خاصة. علاوة على ذلك، تتيح راكز فرص الوصول إلى خبراء الصناعة ورواد التكنولوجيا عبر برامج إرشادية مخصصة تدعم نمو الأعمال. كما تساهم فعاليات التواصل والخدمات الاستشارية التي تقدمها في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار.

وشاركت المنطقة الاقتصادية أيضاً في جلسة نقاشية حول تأثير الاتجاهات الابتكارية على مستقبل المشهد الاقتصادي في الإمارات، حيث سلط المتحدثون الضوء على التزام راكز بدعم نمو الشركات الناشئة المبتكرة والمؤسسات التي تعتمد على التكنولوجيا.

وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز"، رامي جلاد، قائلاً: "يعد معرض جيتكس جلوبال ومعرض إكسباند نورث ستار من أفضل المنصات التي تمكّن الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا من استكشاف فرص جديدة والتوسع في أسواق الشرق الأوسط. تتماشى هذه الفعاليات مع رؤية حكومة دولة الإمارات التي تركز على دمج التحول الرقمي في الاستراتيجيات الوطنية، وتسليط الضوء على الدور الحيوي للتكنولوجيا في تنويع الاقتصاد. في راكز، نحن في موقع استراتيجي يتيح لنا دعم هذا النمو المتسارع والابتكار المتواصل، من خلال تقديم الأدوات والموارد التي تحتاجها الشركات التقنية لتزدهر ضمن بيئة عمل عالمية تشهد تنافسية متزايدة. مشاركتنا في هذه الفعاليات تؤكد التزامنا بدعم رؤية الإمارات المستقبلية، من خلال تمكين الشركات التقنية وتحفيزها على تحقيق النجاح."

وتواصل راكز تعزيز علاقاتها مع الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا وذلك عن طريق إبرامها لشراكات استراتيجية مع شركات عاملة في مجال تقنية المعلومات الدولية والمؤسسات البحثية ومراكز الابتكار بما في ذلك شراكتها مع شركة ذا دولار بزنيس مؤخراً.

وتجدر الإشارة إلى احتضان راكز لأكثر من 100 شركة عاملة في مجال التكنولوجيا، حيث تبذل الهيئة أقصى جهودها في سبيل تسهيل عمليات العديد من الشركات المزودة لخدمات تقنية المعلومات والاستشارات التقنية والتي تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية والتطبيب عن بعد. وتضم قائمة الشركات المزدهرة العاملة في مجال التكنولوجيا ضمن مجتمع أعمال راكز شركة كومستار سكيوريتي وشركة نايترايدر تكنولوجيز وشركة كيرسوفت جلوبال وشركة فالكونز إيه آي مما يثبت جاذبية راكز في استقطاب روّاد الأعمال الناشئين والشركات العاملة في مجال التكنولوجيا البارزة.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 25 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.