رأس الخيمة: احتفت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) بتحقيق إنجازات بارزة وتكريمها على المنصات الإقليمية والعالمية تقديراً لتميزها وابتكارها. ومن أبرز الجوائز التي حصدتها الهيئة جائزة "نجاح العملاء" ضمن سلسلة جوائز "Customer Centricity World Series" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي مُنحت لمركز كومباس للأعمال التابع لراكز.

تميز مركز كومباس للأعمال بنهجه الريادي في خلق بيئة عمل متكاملة تدعم مجتمع الأعمال بطرق مبتكرة. ويتجاوز المركز مفهوم مساحات العمل التقليدية ليصبح منصة متكاملة تجمع بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن خلال فلسفة ترتكز على احتياجات العملاء، يقدم المركز مجموعة واسعة من البرامج المبتكرة، بما في ذلك الندوات التثقيفية، وورش العمل التفاعلية، وفعاليات التواصل المهني، التي تُصمم خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء داخل وخارج راكز.

يعكس نجاح مركز كومباس للأعمال نهجه الاستباقي في الاستفادة من ملاحظات العملاء وتطبيقها على أرض الواقع، لضمان توافق خدماته مع أفضل الممارسات العالمية. ومن أبرز المبادرات التي يعتمدها المركز إشراك العملاء في تصميم وتنفيذ البرامج، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة كمتحدثين وخبراء، مما يعزز الشعور بالملكية المجتمعية والولاء. وقد أسهمت استدامة هذه البرامج وقابليتها للتوسع في فوز المركز بالجائزة المرموقة.

وفي هذا السياق، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "لطالما كان التركيز على العملاء ركيزة أساسية في استراتيجيتنا. إن هذا التكريم لمركز كومباس للأعمال يجسد التزامنا بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تُمكن عملاءنا من تحقيق النمو والنجاح. ولا يقتصر دور المركز على كونه مجرد مساحة عمل مشتركة، بل يتجاوزه كمركز يقدم مختلف وسائل الدعم لروّاد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومنحهم الموارد والعلاقات اللازمين لشق طريقهم نحو النجاح."

إلى جانب تكريم مركز كومباس للأعمال، فازت راكز بالجائزة الفضية عن فئة "أفضل مبادرة حكومية لتحويل وتقليل النفايات" في (القطاع الحكومي) ضمن جوائز الشرق الأوسط لإدارة النفايات وإعادة التدوير للعام 2024. ويعكس هذا الإنجاز التزام راكز بتعزيز الاستدامة البيئية من خلال مبادراتها الفعّالة، التي أثمرت حتى أكتوبر من هذا العام عن جمع أكثر من 440 ألف كيلوغرام من الورق والكرتون و600 ألف كيلوغرام من المعادن والصلب و88 ألف كيلوغرام من الزجاج لإعادة التدوير.

وفازت إدارة الشؤون القانونية في راكز بجائزة "أفضل إدارة قانونية للعام - فئة الفريق الصغير" في الدورة الخامسة لحفل جوائز ليجال إيرا الشرق الأوسط لعام 2024، تقديراً لمستوى الاحترافية والتميز الذي أظهرته في تقديم الدعم القانوني على المستوى الإقليمي.

وأضاف جلّاد: "تمثل هذه الجوائز شهادة على نجاحنا في تقديم قيمة مضافة ومؤثرة، تعكس التزامنا بالابتكار وتعزيز الاستدامة في كل ما نقوم به. هذه الإنجازات ليست فقط تكريماً لما تم تحقيقه، بل حافزاً لمواصلة رحلتنا نحو تطوير بيئة أعمال ملهمة تدعم النمو وتحقق التأثير الإيجابي على مستوى أوسع."

تؤكد هذه النجاحات التزام راكز بقيادة التغيير الإيجابي، من خلال بناء منظومة اقتصادية قوية ومتجددة تساهم في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

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