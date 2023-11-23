أطلقت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم فئتين من المحتوى الرقمي في احتفال عالمي بمواهب كرة القدم

تركز رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم على تعزيز مشاركة الجمهور من الجيل Z في جميع أنحاء العالم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، دوري كرة القدم المحترفين في إيطاليا، عن أول شراكة لها مع مؤسسة جلوب سوكر والتي تتخذ من دبي مقراً لها. وجاء الإعلان عن الشراكة قبيل حفل توزيع "جوائز دبي جلوب سوكر".

وتُعتبر "جوائز دبي جلوب سوكر" التي تُنظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واحدة من أكبر الاحتفالات العالمية التي تكرّم اللاعبين والمدربين والمسؤولين والوكلاء والمواهب المميزين. وستشهد المرحلة الأولى من الشراكة إطلاق فئتين من المحتوى الرقمي لأندية ولاعبي الدوري الإيطالي في النسخة الرابعة عشرة من الجوائز والتي ستقام يوم 19 يناير 2024 في فندق أتلانتس النخلة في دبي.

وتركز الفئتان الجديدتان واللتان تشملان "أفضل محتوى رقمي للاعب في الدوري الإيطالي" و"أفضل محتوى رقمي لنادٍ في الدوري الإيطالي" على الوسائط الرقمية المبتكرة للاعبي الدوري والأندية. كما سيتم الترويج لهذه الوسائط من أجل تعزيز المحتوى الرقمي الإبداعي للدوري الإيطالي في جميع أنحاء العالم.

وتحدث لويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن الشراكة الجديدة قائلاً: "على مر السنين، أصبحت جوائز دبي جلوب سوكر من أكبر الفعاليات في كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يشارك فيها دائماً رياضيون من الدرجة الأولى وتتصدر العالم الرقمي من خلال استراتيجية تواصل اجتماعي تجمع أكثر من 45 مليون صوت من المشجعين في جميع أنحاء العالم. ومن الأهداف الرئيسية لمكاتبنا التمثيلية زيادة جمهورنا وقاعدة عشاق الدوري الإيطالي في المنطقة، وهي بيانات نقيسها باستمرار من خلال برامج تتبع مخصصة. وبفضل شراكتنا مع جلوب سوكر، سنتواصل مع جميع الأطراف المعنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحفيز مشاركة أكثر من 16 مليون مشجع كالتشيو في المنطقة في المشاريع الجديدة الخاصة بالدوري الإيطالي، إضافة إلى تعزيز الوعي بالمبادرات الرقمية والاجتماعية التي تنفذها أندية الدوري والاحتفاء بها".

وقال توماسو بيندوني، المؤسس والرئيس التنفيذي لجلوب سوكر: "يسر جلوب سوكر تعزيز آواصر التعاون مع رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم Lega Serie A التي تسعى بدورها إلى ترسيخ حضورها في جميع أنحاء الشرق الأوسط. يعتبر الدوري الإيطالي من أهم وأكبر الدوريات على مستوى العالم. وتجمع هذه البطولة العريقة أرفع معايير الجودة والتاريخ والتميز الرياضي وحب الرياضة, ومع هاتين الجائزتين الرقميتين الجديدتين، نأمل أن نشكل مصدر إلهام للمشجعين الذين يعشقون كرة القدم، عبر الانتقال بجوائز جلوب سوكر إلى إيطاليا وأوروبا والعالم".

ومن جانبه قال ألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تتواصل رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم مع 16 مليون مشجع كالتشيو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وندرك أن أفضل طريقة لجذب الجمهور من الشباب هي الاعتماد على المنصات الرقمية، إذ أن جمهور الشباب من الجيل Z يتطلعون إلى المحتوى الذي يتجاوز كرة القدم ويؤسس روابط وعلاقات مع الأندية واللاعبين ويعزز علاقتهم برياضتهم المفضلة. وبفضل هذه الرؤية تم إطلاق الفئتين الجديدتين من المحتوى الرقمي في حفل جوائز دبي جلوب سوكر الرائد على المستوى العالمي".

يُذكر أن رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أطلقت مؤخراً حساباتها على "سناب شات" و"تيك توك" باللغتين الإنجليزية والعربية كجزء من جهودها لتعزيز مشاركة الشباب من الجيل Z في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتبر هذه الحسابات الأولى والوحيدة لأحد دوريات كرة القدم الأوروبية التي توفر المحتوى باللغة العربية على منصات التواصل الاجتماعي.

لمزيد من المعلومات عن رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.legaseriea.it.

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نبذة عن رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم

رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم هو دوري كرة القدم المحترف الأول في إيطاليا، وهو موطن لبعض أندية كرة القدم الأكثر شهرة في العالم. وقد كان الدوري منذ تأسيسه حجر الزاوية للثقافة والروح الرياضية الإيطالية، حيث جذب ملايين المشجعين من جميع أنحاء العالم بعلامته التجارية الفريدة التي تقدّم رياضة كرة القدم بشكلٍ استثنائي.

نبذة عن جلوب سوكر

تأسست جلوب سوكر، المؤسسة المختصة في مجال كرة القدم ومقرها دبي، على يد توماسو بيندوني لتنظم منذ عام 2010 حفل توزيع جوائز جلوب سوكر، أحد أبرز فعاليات توزيع الجوائز وأكثرها شهرة في عالم كرة القدم. وتستقطب الفعالية الدولية نخبة من نجوم وخبراء كرة القدم سنوياً، وتوفر فرصة فريدة لتسليط الضوء على مختلف الأطراف المعنية في هذا المجال وتكريمهم، بمن فيهم اللاعبين والرؤساء والمشجعين والوكلاء والمديرين والحكام. وتحظى الجوائز بشعبية متزايدة على المستوى العالمي، وهو ما برز بوضوح خلال دورة عام 2022 التي حطمت جميع الأرقام القياسية بوصول عدد الجوائز إلى 21، وتجاوز عدد المعجبين المشاركين في التصويت 47 مليون؛ وعدد متابعي وسائل التواصل الاجتماعي 6.5 مليون.

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