أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: عقدت رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز اجتماعها الأول برئاسة سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة كل من سعادة محمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وسعادة ماهر طارش عبيد العليلي عضو مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة عمار راشد العليلي مدير عام غرفة أم القيوين، وسعادة عارف المزكي عضو مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، وسعادة سلطان جميع الهنداسي مدير عام غرفة الفجيرة، والسيد صالح عبدالله لوتاه مدير عام شركة الإسلامي للأغذية ممثل عن إمارة دبي.

وشهد الاجتماع مناقشة النظام الأساسي (المحدّث) للرابطة لمراجعته قبل اعتماده وإصداره رسمياً، والذي يتناول استراتيجية عملها ودورها وإسهامها الفاعل في تقديم الخدمات والاستشارات والتوجيه لرواد الأعمال في مجال قطاع الفرانشايز، والتي ترتكز على أسس مهنية متطورة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المضمار. كما أشار الاجتماع إلى ترشيح عدد من 2 إلى 5 من شركات ومؤسسات القطاع الخاص من كل إمارة لتمثيل جميع إمارات الدولة وإشراكهم في اللجان الفرعية للرابطة.

وأكد سعادة أحمد خليفة القبيسي رئيس رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز بأن غرفة أبوظبي كانت من أوائل المساهمين في تأسيس رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز في دولة الإمارات، واستطاعت أن تؤسس لها مكاناً رائداً لتكون العضو الرسمي في مجلس الفرانشايز العالمي منذ عام 2017، مشيراً إلى أهمية دور الرابطة في تعزيز التوجهات الاقتصادية لدولة الإمارات، والرامية إلى تنويع وتوسيع تنمية مساهمة القطاع الخاص، من خلال تطوير الفرانشايز التجاري الذي يعد أحد ركائز الأهداف الاستراتيجية لرابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز.

وثمّن أعضاء مجلس إدارة الرّابطة التجربة الإماراتية في قطاع الفرانشايز، مؤكّدين سعي الرابطة في مواصلة تطوير ريادة الأعمال في الدولة، وتوثيق الصلات مع شبكات الفرانشايز العالمية، وتقديم الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الفعالية والكفاءة في كل ما يتعلق بالامتياز التجاري وحماية الحقوق والتوعية بدور الفرانشايز على نحو مبتكر ومستدام، الأمر الذي سيسهم بشكلٍ فعّال في تنمية الاقتصاد الوطني في دولة الإمارات.

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