أشادت ببرنامج الإمارات الفضائي وجهودها في حماية البيئة

رحلتها إلى الفضاء تلهم طلاب المدارس في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023

أكدت رائدة الفضاء الأمريكية سونيتا ويليامز أن رحلتها إلى الفضاء خلقت لديها يقيناً بأن كوكب الأرض هو مركبة الفضاء الوحيدة التي لدى البشر، وعليهم أن يحافظوا عليها من كافة الأخطار. وخاطبت طلاب المدارس الذين اجتمعوا لسماع نصائحها وتجاربها في الفضاء، قائلة: "لكي تحقّقوا ما تطمحون إليه في حياتكم، يجب أن تبدأوا بالخطوة الأولى، وتتذكروا دائماً الأسس التي بدأتم بتعلمها في روضة الأطفال، انظروا إلى أوراق الأشجار كيف تنمو بهدوء، واستلهموا منها طريقكم إلى النجاح".

جاء ذلك خلال لقاء جماهيري طلابي مع رائدة الفضاء الأمريكية سونيتا ويليامز، خلال فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث أشادت بـ"برنامج الفضاء الإماراتي" الذي مكّنها من العمل مع رائدي الفضاء الإماراتيين اللذين أنهيا مهمتهما الفضائية.

وقدمت سونيتا ويليامز، التي شاركت في بناء محطة الفضاء الدولية (ISS) وزارتها مرتين عام 2006 وعام 2012، عرضاً مرئياً للطلاب من زوار معرض الشارقة الدولي للكتاب، حول تجربتها في الفضاء والتدريب الذي خضعت له، وأخبرتهم عن الأنشطة التي تقوم بها في الفضاء، مثل الجري والطهي والتصوير، مشيرة إلى المشروع الذي تعمل عليه لإرسال مركبة فضائية إلى القمر وإنشاء محطة فضائية هناك، والذي سيبدأ في العام المقبل".

وأشارت سونيتا ويليامز إلى بعض المواقف المخيفة التي عاشتها في الفضاء، وأنها شعرت بالخوف عندما انطلقت نحو الفضاء، وعندما رأت شروق الشمس بشكل مفاجئ في أول مشي لها في الفضاء خارج المحطة، وأيضاً عندما سمعت أصواتاً غريبة من المضخة في محطة الفضاء الدولية أثناء الظلام، مؤكدة أنها تغلبت على خوفها بفهم الأشياء والتحكم في ردود أفعالها. وقالت: "الخوف شيء طبيعي، ولكن إذا عرفنا كيف نتعامل معه، يمكننا أن نتقدم ونكون بخير".

وشاركت ويليامز تجاربها العلمية والمهنية مع رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، قائلة: "عملنا معاً على إعداد دراسات تحضيرية حول كيفية نقل البضائع إلى القمر، واستكشفنا عوالم تحت الماء في كاليفورنيا لمحاكاة بيئة القمر، وكانت لي لحظات رائعة مع الفريق الإماراتي من رواد الفضاء، وأتطلع لمشاهدة نورا المطروشي ومحمد الملا يحققون حلمهم في الفضاء".

وأوضحت رائدة فضاء الأمريكية من أصل هندي أنها تجمع بين العلم والإيمان في رؤيتها للحياة، وأنها عندما نظرت إلى كوكب الأرض من نافذة المركبة الفضائية، شعرت بأن الله يريها جمال خلقه وعظمة قدرته، ونصحت جمهور الطلاب قائلة: "الأرض هي سفينتنا الفضائية الوحيدة، وعلينا أن نحافظ عليها ونحترم بعضنا عليها، فهي نعمة من الله علينا".

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