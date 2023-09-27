أبوظبي: استقبلت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الأكاديمي والدبلوماسي الرائد عالمياً في أبوظبي، اليوم معالي مارك روته، رئيس وزراء مملكة هولندا في مقر الأكاديمية بأبوظبي. وتعكس هذه الزيارة العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وهولندا، وترمز أيضاً إلى الالتزام الراسخ من البلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وعقدت الأكاديمية جلسة نقاشية مع معالي رئيس الوزراء، أدارها الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وحضرها الموظفون من مختلف الإدارات، إلى جانب طلبة الأكاديمية من برامجها المتنوعة. وتم استعراض موضوعات هامة، حيث ناقش الطلبة العديد من الأفكار حول القضايا العالمية الراهنة، على رأسها تمكين الشباب وتفعيل مشاركتهم في معالجة التحديات المُلحة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

وعلق الدكتور محمد إبراهيم الظاهري على هذه الزيارة، قائلاً: "يسعدنا الترحيب برئيس الوزراء مارك روته في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. إن هذه الزيارة تعكس تطور العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وهولندا، وتؤكد على أهمية التعاون الدولي والدبلوماسية في مواجهة التحديات العالمية، وتعزيز السلام الدولي، ودفع الرخاء الاقتصادي".

وأضاف: "حظي طلاب الأكاديمية بفرصة لتبادل أطراف الحديث مع رئيس الوزراء روته، مع التركيز على مواضيع متنوعة، بما في ذلك الأهمية القصوى للدبلوماسية الثنائية في تعزيز المنافع المتبادلة بين الدول. كما أن رؤى وخبرات رئيس الوزراء كان لها صدى إيجابي لدى الدبلوماسيين الطموحين في الأكاديمية".

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهولندي إلى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ضمن سلسلة الزيارات الدبلوماسية الرسمية التي تستضيفها الأكاديمية على مدار العام، لإتاحة الفرصة أمام طلبتها في مختلف برامجها الأكاديمية للتفاعل ولقاء نخبة من رجالات السياسة والدبلوماسية من مختلف أرجاء العالم. ويحظى الطلبة في هذا الإطار بفرصة تعزيز مهاراتهم وإثراء معارفهم حول المستجدات والقضايا الراهنة، والمساهمة بصورة فعّالة في الحوار الدولي.

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نبذة عن أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية:

تتخذ أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية من أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتعد الأكاديمية مركزاً دبلوماسياً متميزاً ومعترف به عالمياً، حيث تقدم برامج تعليمية وتدريبية معتمدة مخصصة لإعداد دبلوماسيي المستقبل، ورياديي الأعمال القادة في القطاعين الحكومي والخاص. وتجمع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بين النطاقات الدبلوماسية والأكاديمية والبحثية. وبوصفها كمركز بحثي إقليمي متخصص، تعمل الأكاديمية على إنتاج البحوث التي توفر المعرفة ذات الصلة بأهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات، وكذلك إعداد المراجع الموثوقة عبر ما تنتجه من منشورات ودراسات بحثية متخصصة. للمزيد، يمكنكم زيارة الموقع الالكتروني http://agda.ac.ae