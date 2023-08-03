ويتلقى جائزة رجل الأعمال المصرفي الأكثر تميزاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة: بتنظيم من اتحاد المصارف العربية وتحت رعاية وزير الاقتصاد اللبناني السيد أمين سلام، أقيم اليوم الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال وذلك في العاصمة بيروت. ويأتي هذا الملتقى كمبادرة واعدة تجمع أهم القطاعات الاقتصادية ورجال الأعمال في بوتقة تعاون واحدة تُنير درب التطوير والنمو الاقتصادي العربي.

وشهد الملتقى انعقاد عدة جلسات حواريّة تطرقت لعدة محاور شملت توجيه الفوائض المالية العربية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، وتحديات التكيف مع التحول الرقمي مع المنتجات والخدمات المالية، وفجوة التمويل وحاجات قطاعات الأعمال الاقتصادية، وبهذا الصدد ألقى رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي السيد زياد خلف كلمة افتتحها بتسليط الضوء على نقاط التحول وإطلاق التعاون لتعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وأردف زياد خلف بقوله: "أولى خطوات التحول الحقيقية هي إيماننا بالحاجة اليوم، أكثر من أي وقتٍ مضى، إلى دورٍ أكبر للمصارف في تمويل المشروعات الصغيرة والابتكارية لتعزيزِ الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، وللانطلاق لابد من ترسيخِ فكرة أن قوة التنمية من قوة المصارف وإن تحقيقَ التنميةِ المستدامةْ يتوقفُ على قدرةِ المصارفْ على تقديمِ الدعمِ المالي اللازم / للمشروعاتِ والمبادرات الواعدة "

وقد اغتنم السيد زياد خلف فرصة تواجده في هذا الملتقى لإطلاق مبادرة تركّز على أهمية مراجعة السياسات الحكومية المتبعة حالياً لتعزيز التمويل في المنطقة وتحفيز الاستثمارات، حيث أشاد بنجاح دولة الإمارات العربية المتحدة واعتمادها لرؤية واضحة بهذا الخصوص ودعا إلى ضرورة الاستلهام والاستفادة من التجربة الإماراتية وتعميمها على شتى البلدان العربية بهدف تحقيق نهضة اقتصادية ومصرفية.

وتقديراً لجهوده الحثيثة في تعزيز العلاقات بين قطاعي المصارف والأعمال، كرّم القائمون على الملتقى السيد زياد خلف بمنحه جائزة "رجل الأعمال المصرفي الأكثر تميزاً في عالم المال والأعمال" وذلك بحضور حشد من كبار المصرفيين والشخصيات الدولية الرقابية من المؤسسات الدولية الإقليمية.

هذا وقد حظي الملتقى بأصداء إيجابية في ظلّ حضور ومشاركة خبراء ومستثمرين واقتصاديين ومصرفيين عرب، جمعهم حرصٌ مشترك على التعاون والتكامل في مجالات متعددة من الاقتصاد.

#بياناتحكومية

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حول مصرف التنمية الدولي :

تأسس مصرف التنمية الدولي في عام 2011 برأسمال أولي قدره 100 مليار دينار عراقي - اليوم برأس مال مدفوع قدره 250 مليار دينار عراقي (ما يعادل 210 مليون دولار أمريكي) - وسرعان ما تطور ليثبت مكانته بين المصارف الرائدة على الصعيدين المحلي والإقليمي، ويقدم الخدمات المصرفية التجارية لعملاء الشركات والأفراد.