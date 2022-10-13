رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: تم تركيب مجموعة واسعة من أنظمة الراحة الخارجية في إمارة رأس الخيمة على كورنيش القواسم ومنصة مشاهدة جبل جيس ومنتزه وادي شوكة ومخيم بير جريلز للمستكشفين. حيث ستعمل هذه الأنظمة على تحسين راحة الزوار وتسمح بتجربة أفضل من خلال تقليل درجات الحرارة في الهواء الطلق في مناطق محددة.

تتكون أنظمة الراحة الخارجية من مجموعات مختلفة من التظليل، و الرذاذ، والمراوح، ومعالجة سطح الرصيف، والتي يمكن أن تقلل درجة الحرارة الخارجية بما يصل إلى 10 درجات مئوية في ظل الظروف المناسبة. وتم تصميم الأنظمة وتركيبها من قبل موردين ذوي الخبرة، بعد دراسة أحوال الطقس والرياح في المواقع.

و في أعقاب زيارة كورنيش القواسم، صرح سعادة منذر محمد بن شكر، مدير عام بلدية رأس الخيمة: "توفر رأس الخيمة مجموعة واسعة من المساحات الخارجية الممتعة للمقيمين والسياح. يمكن أن تجعل الابتكارات الحديثة في مجال التبريد الخارجي تلك المساحات الخارجية أكثر متعة وراحة حتى في أشهر الصيف. و بتعاون بلدية رأس الخيمة مع المرجان، و دائرة الخدمات العامة، و شركة رأس الخيمة للترفيه، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة لاختيار وتركيب وإدارة مجموعة واسعة من الحلول، ودعم مجموعة من المرافق الترفيهية، من مناطق الجلوس في الهواء الطلق إلى الممرات ومسارات الجري. وعليه، ندعو السكان لزيارة هذه المواقع والاستمتاع بتجربة أفضل."

تعمل التركيبات الجديدة حاليًا وبشكل يومي من الساعة 5 مساءً حتى 11 مساءً في كورنيش القواسم ومتنزه وادي شوكة ومخيم بير جريلز للمستكشفين، ومن الساعة 1 مساءً حتى الساعة 5 مساءً في منصة المشاهدة في جبل جيس. حيث تتم مراقبتها عن كثب من قبل بلدية رأس الخيمة والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة. وسيتم النظر في أفضل الأنظمة أداءً في خطط التطويرات الجديدة والتركيبات الإضافية في المناطق السياحية والترفيهية في المستقبل لتحسين تجربة الزوار.

#بياناتحكومية

- انتهى -

نبذة عن دائرة بلدية رأس الخيمة و مكتب ريم تأسست دائرة بلدية رأس الخيمة عام 1959 بموجب مرسوم أميري صُدر عن المغفور له بإذن الله الشيخ صقر بن محمد القاسمي، و منذ ذلك الحين تسعى البلدية لتوفير بيئة عمل مناسبة و مريحة. و يقوم قطاع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة (ريم) في دائرة بلدية رأس الخيمة بتنسيق تنفيذ إستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة 2040، و التي أُنشئت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة - حفظه الله. تهدف الإستراتيجية إلى خفض نسبة استهلاك الطاقة بنسبة 30% و توفير المياه بنسبة 20% و رفع نسبة توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة إلى 20% بحلول عام 2040