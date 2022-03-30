آن أربور، ميشيغان : أعلنت شركة "ذا كورتيك جروب" (المُدرجة في بورصة "أو تي سي كيو بي" تحت الرمز OTCQB: CRTG)، وهي الشركة المطوّرة لمادة سيليكون مُصمّمة هندسياً وبطاريات أيون الليثيوم من خلال أنود السيليكون وشاشات العرض الحجميّة الثلاثية الأبعاد، عن عقد مؤتمر هاتفي للمساهمين من منتصف إلى أواخر شهر أبريل لمناقشة أنشطة الربع الأول من عام 2022.

هذا وتقوم شركة "ذا كورتيك جروب" بتطوير بطاريات أيون الليثيوم من خلال أنود السيليكون من شأنها أن تُحسّن استقرار دورة شحن البطارية، وتسمح بالحصول على فترات تشغيل أطول وزيادة كثافة الطاقة في تطبيقات مثل المركبات الكهربائية، والأجهزة الجوّالة، واستكشاف الفضاء. وسيوفّر مؤتمر المساهمين الهاتفي معلومات أساسية ومحدثة حول التقدم الذي أحرزته الشركة في عملية تطوير البطاريات الخاصة بها.

وفي خلال مؤتمر المساهمين، ستناقش الشركة الأنشطة والتطورات الحالية، بما في ذلك التطورات المرتبطة ببطاريات أيون الليثيوم من خلال أنود السيليكون، وبراءة الاختراع ذات المنفعة الكاملة التي أودعتها مؤخراً، والتقدم المُحرز في تصنيع مركّب "السيكلوهيكزاسيلين" في المختبر الرطب الخاص بها، إلى جانب عرضٍ تقديميٍ حديثٍ تم إعداده ليُعرض في مؤتمر محلّي للبطاريات يستضيفه مختبر أرجون الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية.

كما سيناقش كلّ من ماثيو كابيرز، الرئيس التنفيذي، وماثيو هوفمان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، وسيمون كالتون، مدير مجلس الإدارة ورئيسه المشارك، الإنجازات الأخيرة التي حققتها الشركة وخططها المستقبلية، وسيجيبون على أسئلة المجتمع الاستثماري ووسائل الإعلام الإخبارية.

وستشارك الشركة التفاصيل حول تاريخ المؤتمر الهاتفي ووقته وكيفية الوصول إليه في شهر أبريل.

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لمحة عن "ذا كورتيك جروب"

تقوم شركة "ذا كورتيك جروب" بتطوير حافظة من السيليكون المصمّم هندسياً من أجل تحسين القطاعات المرتكزة على الطاقة، بما في ذلك المركبات الكهربائيّة والبطاريّات الاستهلاكيّة، وإنارة الحالة الصلبة ("ثنائي باعث للضوء")، وأشباه الموصلات، بالإضافة إلى شاشات عرض حجميّة ثلاثية الأبعاد وأجهزة إلكترونيّة قابلة للطباعة. وتقدّم "ذا كورتيك جروب" خدماتها إلى أسواق التكنولوجيا العالميّة في مجال الطاقة، والإلكترونيّات، وأشباه الموصلات، والطاقة الشمسيّة، والصحة، والبيئة، والأمن.

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بيانات تطلعيّة

إنّ البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والمرتبطة بتوقعات شركة "ذا كورتيك جروب" حول التأثير المستقبلي على نتائج الشركة الناجمة عن العمليّات هي بيانات تطلعيّة، وقد تشمل مخاطر وشكوكًا، يعتبر بعضها خارج نطاق سيطرتنا. وترد هذه المخاطر والشكوك بمزيد من التفصيل ضمن تقاريرنا المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. بما أنّ المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي قد تشمل بيانات تنطوي على مخاطر وشكوك، وتخضع للتغيير في أيّ وقت، قد تختلف النتائج الفعليّة للشركة مادياً عن النتائج المتوقعة. ولا نلتزم بالكشف عن أيّ مراجعات لاحقة للبيانات التطلعيّة. ولا يشكّل هذا البيان الصحفي عرض بيع أو التماس عروض لشراء أيّ أوراق ماليّة لأيّ كيان.

يمكنكم الاطلاع على النسخة الأصلية للبيان الصحفي على موقع "بزنيس واير" (businesswire.com) على الرابط الإلكتروني التالي: w.businesswire.com/news/home/20220328005718/en/https://ww

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للاتصال

شركة "ذا كورتيك جروب"

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