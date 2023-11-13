حرصاً على استقطاب الكفاءات الوطنية الرائدة

مقابلات واختبارات فورية للمتقدمين في منصة الديوان

العديد من البرامج التدريبية والتطويرية لتمكين وتعزيز القدرات الوطنية

الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي: أعلن ديوان المحاسبة عن مشاركته في معرض توظيف × زاهب، وهو المعرض الرائد في مجال التوظيف في دولة الامارات العربية المتحدة، حيث ينطلق الأسبوع القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن.

وتهدف مشاركة ديوان المحاسبة في هذا المعرض نحو استقطاب الكفاءات الوطنية في مختلف مجالات الاختصاص بالديوان مثل الرقابة والتدقيق والنزاهة وحماية المال العام وغيرها من التخصصات الإدارية الأخرى إذ يدعو ديوان المحاسبة الراغبين بالتقدم للعمل في الديوان بضرورة احضار وثائقهم ومستنداتهم الرقمية حيث سيتم وبشكل فوري تسجيلهم واجراء المقابلات والاختبارات لهم في منصة الديوان.

وبهذا الصدد علق المتحدث باسم الديوان: " مشاركتنا في معرض توظيف × زاهب تأتي من منطلق توجيهات قيادتنا الرشيدة بالاستثمار في رأس المال البشري ونحن في ديوان المحاسبة حريصون على استقطاب وتبنى الكفاءات الوطنية التي من شأنها دعم رؤيتنا في حماية المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في الدولة".

كما أفاد المتحدث أيضا: "من خلال المعرض سوف نستعرض العديد من الفرص الوظيفية في مختلف التخصصات إضافة إلى تزويد المهتمين بكافة التفاصيل التي يودون معرفتها عن الديوان ومنها سنقوم مباشرة بإجراء المقابلات والاختبارات الفورية للمتقدمين والتي من شأنها أن تنعكس ايجاباً في سرعة إجراءات التوظيف لدينا".

هذا ويتطلع ديوان المحاسبة إلى استقطاب العديد من الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات بالإضافة إلى الخريجين الجدد الراغبين بالانضمام إلى برنامج النخبة الي اعتمده ديوان المحاسبة مؤخراً لاستقطاب الخريجين الجدد وتدريبهم بشكل مكثف تمهيداً لانطلاقهم للعمل في الديوان وفق مسار وظيفي واعد.

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