تحت رعاية وزارة التخطيط

أعلنت شركة “بيزنكس” القابضة عن موعد انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من معرض “بيزنكس” تحت شعار "استثمار بامتياز" في ديسمبر المقبل، بممشي أهل مصر وذلك تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويعتبر معرض بيزنكس المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية وأول وأكبر منصة لعرض فرص الاستثمار التجارية الحية بنموذج الفرنشايز وغيرها من أشكال الشراكات الاستثمارية بالإضافة إلى العديد من فرص الاستثمار في المجال العقاري التجاري والإداري وكذلك مختلف الصفقات التجارية مع مُقدمي الخدمات، سواء كانت قانونية أو مُحاسبية أو تسويقية. وهو الوجهة الأمثل لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية والبدء في تنفيذها داخل مصر وجميع دول الشرق الأوسط، حيث يعمل على جمع الجهات الحكومية والكيانات التجارية والمالية والإدارية للعمل على تطوير وإعادة تشكيل محاور الاستثمار في العالم العربي.

وعلي مدار الأربع سنوات الماضية، استطاع معرض بيزنكس في استقطاب أكثر من 35 ألف زائر، 500 عارض بالإضافة إلى أكثر من 450 صفقة تجارية. ويُقام على هامش المعرض مؤتمر مصر للأعمال B ’Talks لمناقشة فرص الاستثمار بمختلف المجالات وآخر تطورات الأعمال بالسوق المصري، بحضور نخبة من مُمثلي الجهات من الوزراء والمسؤولين والكيانات الحكومية وخبراء ومستشاري إدارة وتطوير الأعمال بالإضافة إلى أصحاب أكبر العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط، حيث يُعد مؤتمر” مصر للأعمال“ أول وأكبر منصة لمناقشة الاستثمار والاقتصاد حول العالم وخاصة الوطن العربي.

ويتضمن المؤتمر عدة جلسات يشارك فيها عدد كبير من المسؤولين الحكوميين التنفيذيين، إلى جانب أصحاب أكبر العلامات التجارية في مصر والشرق الأوسط، ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الجلسات النقاشية التي تختص بكل ما تحتاجه العلامات التجارية للتوسع والانتشار والتطور، وذلك بداية من وضع الاستراتيجيات وتطبيقها وتدريب كافة العاملين، بالإضافة إلي دراسة الأسواق ووضع آليات التشغيل وخطة التوسع وصولًا إلى تحقيق أفضل أمثلة لحقوق الامتياز التجاري.

وقد صرحت ملك العشيرى، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيزنكس" القابضة، الشركة المنظمة لمعرض ومؤتمر الاستثمار والتوكيلات التجارية بيزنكس، "هدفنا من معرض بيزنكس جعله حدث سنوي يستطيع من خلاله مختلف الجهات والأعمال أن تواكب تطورات الأعمال والأسواق وتستكشف فرص الاستثمار المطروحة كافة، ومعاينة الأنسب بالنسبة للمشروع من حيث التكلفة والتأسيس والمبدأ والعديد من الاختلافات وذلك هو الأفضل خلال رحلة بحث المستثمر عن الفرص بشكل عام".

وأضافت العشيرى، إن المعرض هذا العام تحت شعار "استثمار بامتياز" حيث بدأت الفكرة مع توسع السوق المصري وزيادة المنافسة، فكان الهدف الأول هو خلق فرص استثمار للآخرين من خلال نجاح العلامات التجارية المحلية من أجل التوسع داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى تواجد فرص استثمار آمنه وناجحة بالفعل على أرض الواقع يستطيع المستثمر الوثوق بنجاحها كفرصة للاستثمار. كما يتيح فرصة لعرض العلامات التجارية وجذب كل المُهتمين بها من المستثمرين ورواد الأعمال، كما يتيح للعارضين والمشاركين ورعاة المعرض فرصة للمقابلة والاجتماع بأصحاب الأعمال بهدف زيادة استثماراتهم وعرض فرص التوسع محليًا ودوليًا".

يُقام فعاليات معرض “بيزنكس” تحت شعار "استثمار بامتياز" في دورته الخامسة على مدار ثلاث أيام في الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2022 في ممشى أهل مصر وبقلب النيل وذلك على مساحة 1750 متر مربع، ويستهدف أكثر من 50 عارض، بالإضافة إلى أكثر من 10 الاف زائر.

#بياناتحكومية

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