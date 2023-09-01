دبي، الإمارات العربية المتحدة: في إطار احتفالاتها بيوم المرأة الإماراتية، نظمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، حفل خاص بكبار المواطنات الإماراتيات لتكريمهن على المساهمات المستمرة التي يقدمنها ودورهن في الحفاظ على الإرث الثقافي والاجتماعي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثلت أهداف الفعالية، التي أُقيمت في مركز البرشاء المجتمعي التابع لهيئة تنمية المجتمع بدبي، في تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه كبار المواطنات في تشكيل معالم مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر حفل التكريم عدد من المسؤولين التنفيذيين في دو، من بينهم حنان أحمد، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية وإدارة المخاطر؛ وعادل الريس، مدير إدارة تنفيذي - الاتصال المؤسسي والبروتوكول؛ وشمسة السويدي، مديرة الاتصال المؤسسي؛ إضافة إلى العديد من الموظفين الآخرين في الشركة. وتضمنت أنشطة الفعالية عرض تقديمي من جانب هيئة تنمية المجتمع، تلتها كلمة ترحيبية لحنان أحمد. وشارك الحضور في سلسلة من الأنشطة، شملت جلسة أسئلة، ومسابقة ممتعة خاصة بيوم المرأة الإماراتية، وفقرة توزيع الهدايا. واُختتمت الفعالية بإلقاء كلمتين من جانب ممثلي دو وهيئة تنمية المجتمع.

ويعكس هذا التعاون بين دو وهيئة تنمية المجتمع رؤيتهما المشتركة للتفاعل والتواصل مع مختلف فئات وأفراد المجتمع وتمكينهم، إضافة إلى خلق منصات مبتكرة تحتفي بإنجازات المرأة الإماراتية، بما يضمن نقل القصص الملهمة للسيدات الإماراتيات إلى الأجيال القادمة. وتهدف دو وهيئة تنمية المجتمع من خلال مثل هذه المبادرات، إلى تعزيز أوجه التعاون، والعمل جنباً إلى جنب لدفع التنمية المجتمعية الشاملة وتعزيز روح التلاحم والتكاتف بين أفراد المجتمع. وتتولى هيئة تنمية المجتمع مسؤولية الإشراف على تحقيق مخرجات القطاع الاجتماعي والأهداف المحددة في خطط دبي الاستراتيجية، فضلاً عن إنشاء نظام إدارة متكامل وفعال لتطوير الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي.

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