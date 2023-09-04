تُقام في 5 سبتمبر بمشاركة نخبة من الخبراء وقادة القطاع

يجمع الحدث نخبة من الخبراء والمتحدثين من القطاعين العام والخاص والذين سيتبادلون وجهات النظر والرؤى حول دور التقنيات المتقدمة في تمكين مستقبل قطاعات الأعمال

تستكشف النسخة الأولى من فعالية "إينفجن" الإمكانات الثورية لحلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب مناقشة أجندة متنوعة تغطي موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتقنيات المتقدمة والاستدامة والتصنيع الذكي والطائرات بدون طيار والتكنولوجيا الزراعية.

ستدشن معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، الحدث بإلقاء كلمة رئيسة.

يشارك مارتن إبرهارد، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة تيسلا موتورز مجموعة من الأفكار حول دفع الابتكار والتغيير الإيجابي في عالم الأعمال.

يشارك نخبة من قادة وممثلي الشركات الرائدة على مستوى القطاع مثل هواوي ومختبرات بيل - نوكيا و"دِل تيكنولوجيز" و"إيه جيه نيكست" ومايكروسوفت و"آي دي سي" و"زين تِك" و"إتش بي إي" و"اتوس" و”فورتنيت" و"آي بي إم" و"هيديرا" في مناقشات بنّاءة حول موضوعات رئيسة مثل المدن الذكية، والتكنولوجيا الزراعية، والاستدامة، والصناعة 4.0.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، اليوم عن الأجندة الخاصة بفعاليتها المرتقبة والرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "إينفجن"، والتي تنظمها بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة يوم 5 سبتمبر الحالي تحت شعار "تمكين صنّاع المستقبل من أجل عالم مستدام". وتشهد الفعالية في نسختها الأولى مشاركة نخبة من الخبراء وقادة الأعمال وممثلي عدد من الشر كات الرائدة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات بهدف استكشاف الإمكانات الثورية التي تتميز بها التقنيات المتطورة إضافة إلى مناقشة أجندة متنوعة تغطي موضوعات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والجيل الخامس والتقنيات المتقدمة والاستدامة والتصنيع الذكي والطائرات بدون طيار والتكنولوجيا الزراعية.

وستدشن معالي سارة الأميري، وزيرة الدولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، الحدث بإلقاء الكلمة الرئيسة خلال الحدث، وسيقوم فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بإلقاء الكلمة الافتتاحية، إضافة إلى ذلك سيشهد الحدث مشاركة مجموعة من المتحدثين الرئيسيين.

وتماشياً مع أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول 2050، ستركز فعالية "إنفيجن" على مناقشة التقنيات التجريبية الغامرة التي تمهد الطريق لاعتماد أدوات متقدمة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الإنتاجية والقدرات التنافسية ودفع عجلة الابتكار عبر مختلف القطاعات.

وقال جاسم العوضي، الرئيس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (بالإنابة) في دو: "نهدف من خلال فعالية "إينفجن" إلى توفير منصة متقدمة تحفّز على التحول وإحداث التغيير المطلوب لإعادة رسم معالم مستقبل قطاعات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيسهم الحدث من خلال تسليط الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتميز لها التقنيات الثورية مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والتقنيات القابلة للارتداء في تدشين فصل جديد من الابتكار الرقمي والتكنولوجي للارتقاء بمستويات الكفاءة والإنتاجية والتعاون في بيئات العمل. وستسهم الرؤى والخبرات التي سيقدمها المشاركون في الحدث، إضافة إلى الشراكات الاستراتيجية مع قادة القطاع، في تعزيز القدرات التنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودعم ممارسات الاستدامة بما يساهم في خلق قطاع صناعي مرن يواكب متطلبات المستقبل إلى جانب تمكين الأفراد والمؤسسات على حد سواء من الازدهار ضمن بيئات متقدمة رقمياً".

وسيشارك مارتن إبرهارد، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة تسلا موتورز"، أفكاره حول سُبُل دفع الابتكار وإحداث التغيير المطلوب في صناعة السيارات. ويشارك نخبة من قادة وممثلي الشركات الرائدة على مستوى القطاع مثل هواوي ومختبرات بيل - نوكيا و"دِل تيكنولوجيز" و"إيه جيه نيكست" ومايكروسوفت و"آي دي سي" و"زين تِك" و"إتش بي إي" ,و"اتوس" و"فورتنيت" و"آي بي إم" و"هيديرا" في مناقشات بنّاءة حول موضوعات رئيسة مثل المدن الذكية، والتكنولوجيا الزراعية، والاستدامة، والصناعة 4.0.

وسيشرف نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة مؤسسة البيانات الدولية IDC لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وافريقيا، على إدارة جلسة حوار رئيسة بعنوان "المصانع المظلمة والمدن الذكية: بناء مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة"، والتي ستناقش أهمية تبني التقنيات الجديدة لتحقيق النجاح في المدن والصناعات الذكية.

وسيناقش الخبراء خلال الجلسات الحوارية كيف يمكن للتقنيات المتقدمة المساهمة في تعزيز البنية التحتية الحضرية وأنظمة الرعاية الصحية وشبكات النقل والسلامة العامة وغيرها من المجالات. وستشهد الفعالية مناقشات حول العديد من الموصوعات، حيث سيقود تشيتان أناند، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة هواوي، جلسة حوار حول الاستدامة وبناء مدن تتمحور حول متطلبات السكان، كما سيناقش سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في جلسة حوارية حول مستقبل الأمن السيبراني وأهميته في تمكين برامج الصناعة 4.0. إضافة إلى ذلك، سيشارك محمد الجلاد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة (إتش بي إي)، وشكري عيد، المدير العام لشركة IBM في منطقة الخليج والمشرق العربي وباكستان، في حلقة نقاش خاصة حول واقع الاستدامة وسُبُل تعزيز ممارساتها.

وسيشهد الحدث عدة جلسات حوارية أخرى تستكشف الاتجاهات القادمة في عالم التكنولوجيا بما في ذلك عرض تقديمي لجوليان بيرتين، رئيس سحابة مايكروسوفت أزور الشرق الأوسط وأفريقيا حول التحول الصناعي والذكاء الاصطناعي، وعرض تقديمي آخر للدكتور هربرت ميترماير، شريك مختبرات بيل – نوكيا حول التصنيع الذكي والجيل الخامس، إضافة إلى عرض تقديمي حول المدن الذكية وحوسبة الحافة يقدمه هاني خلف، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في دِل تكنولوجيز، وسيناقش بيريل ماسال، نائب الرئيس لقطاع تطوير الأعمال في شركة اتوس، كيفية الارتقاء بعملية صنع القرار في المدن الذكية باستخدام منصات مبتكرة، وعرض تقديمي حول الاستدامة والسحابة يقدمه مصطفى ظافر، نائب الرئيس في شركة IBM، والذي سيوضح كيف يمكن للممارسات المستدامة أن تساعد في تقليل انبعاثات الكربون والتلوث، وتحسين دورات الإنتاج، والحفاظ على الموارد.

ونظراً لأهمية التقنيات الرقمية في إحداث تحولات إيجابية في قطاع الزراعة، ستسضيف الفعالية جلسات حوارية حول مؤشر تحول التكنولوجيا الصناعية (ITTI) والتصنيع الذكي والطائرات بدون طيار، إضافة إلى مناقشات أخرى حول التكنولوجيا الزراعية بإشراف جيف تشوي، مدير عام والشريك الإداري لشركة هيديرا وتارانجيت سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة AGNext.

وتوفر فعالية "إينفجن" فرصة فريدة لتبادل المعرفة وتعزيز أوجه التعاون بين قادة القطاع لمناقشة أحدث الاتجاهات والتقنيات التي ستشكل معالم مستقبل القطاعات والصناعات ومنظومات الأعمال والمدن. لمعرفة المزيد حول الحدث وقائمة المتحدثين، يرجى زيارة https://www.idc.com/mea/events/71076-envision

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