أبوظبي، الإمارات: شهد المعرض المشترك للتقنيات المتقدمة (سيتك) مشاركة استثنائية لعدد من الشركات التكنولوجية الإماراتية للمرة الأولى، والذي افتتح أبوابه في 18 الشهر الجاري بمشاركة عمالقة التكنولوجيا في العالم.

ويُعتبر سيتك أكبر معرض ومؤتمر لتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات في اليابان، ويُقام في شهر أكتوبر من كل عام ويشكل منصة مثالية لشركات التكنولوجيا وتصنيع الإلكترونيات لاستعراض أحدث تقنياتها المبتكرة، فضلاً عن تسليط الضوء على مستقبل التكنولوجيا الإلكترونية.

وخلال زيارته لجناح دولة الإمارات في معرض سيتك، قال سعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان أن مشاركة دولة الإمارات في المعرض للمرة الأولى تحظى بأهمية بالغة باعتباره ملتقى لكبريات الشركات التكنولوجية من مختلف دول العالم، وتعتبر مصدر فخر كونها تُسهم في بناء جسور التعاون وتسليط الضوء على ريادة قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات".

وتعليقاً على هذه المشاركة، قال السيد مسعود رحمة المسعود، ممثل جمعية الصداقة بين الإمارات واليابان، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين: "فخورون بتواجد الشركات الإماراتية في المحافل الدولية حيث تعتبر دولة الإمارات رائدة التكنولوجيا في الشرق الأوسط. وترتبط دولة الإمارات بعلاقات راسخة مع اليابان حيث يواصل حجم التبادل التجاري بين البلدين نموه، إذ بلغ 125.2 مليار درهم في العام 2021. وتشكل المشاركة في معرض سيتك فرصة مثالية لتعزيز الشراكة بين البلدين".

وبالتوازي مع المعرض، شارك وفد رسمي في اجتماعات مع القيادات الاقتصادية والتكنولوجية في اليابان ضم كل من مسعود رحمة المسعود، ممثل جمعية الصداقة بين الإمارات واليابان، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين، ود. خديجة العامري، وكارل ماغنوس أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، والمهندس خليفة الجزيري الشحي مستشار قطاع الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، والسيد حمد الزعابي مدير إدارة تقنية المعلومات في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، والمهندس خالد الكعبي مهندس أمن المعلومات في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي.

وكان الوفد برئاسة السيد مسعود رحمة المسعود قد التقى سابقاً مع سعادة شهاب أحمد الفهيم، سفير دولة الإمارات لدى اليابان، حيث أكد سعادته متانة العلاقات بين الإمارات واليابان، وشكر الوفد على هذه المبادرة التي تأتي تزامناً مع احتفالات البلدين بمرور خمسين عاماً على العلاقات الدبلوماسية التي بدأت في مايو 1972.

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