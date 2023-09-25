دبي، الإمارات العربية المتحدة: تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس، وذلك في إطار مبادرة "مسؤوليتنا حماية" التي تقودها جمعية الإمارات لحماية المستهلك وبدعم من الراعي الرسمي للمبادرة مؤسسة "الإمارات للسحوبات"، وتمثل الرقم القياسي في تدشين لوحة توعوية ضخمة على شارع الاتحاد بين إمارتي دبي والشارقة. وتسعى الجمعية من خلال جداريتها للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من فئات المجتمع المحلي بهدف توعيتهم بحقوق المستهلك داخل الإمارات وتنظيم علاقته مع التجار ومكافحة الغش التجاري على اختلاف أساليبه وأنواعه.

وجاء الإعلان عن تدشين اللوحة خلال مؤتمر صحفي، عُقد أمس، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وذلك بحضور العديد من كبار الشخصيات وممثلي المؤسسات المختلفة، كان من بينهم مسؤولون من مختلف الوزارات والشرطة وقطاعات حكومية أخرى. كما شهد المؤتمر حضوراً إعلامياً مكثفاً من مراسلي وصحفيي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية.

كما كان على رأس الحضور سعادة محمد خليفة المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، ومسؤولون من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الذين قاموا بتوثيق اللوحة باعتبارها "أكبر لوحة إعلانية في العالم تركز على مستوى الوعي حول الاحتيال على المستهلك وحماية الملكية الفكرية".

ويبلغ ارتفاع لوحة الإعلانات الضخمة 10 أمتار وتمتد بطول 100 متر؛ وتستعرض اللوحة أكثر من 100 علامة تجارية محلية وعالمية بشكل واسع بما يعكس الدعم الواسع الذي تحظى به مبادرة "مسؤوليتنا حماية".

وفي تعليقه على هذا الحدث التاريخي، قال سعادة محمد خليفة المهيري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك: "منذ أن أعلّنا عن مبادرتنا في الأول من مارس لعام 2023، عملنا بلا كلل على تحقيق أهدافنا، واليوم أصبحت هذه اللوحة الإعلانية بمثابة تأكيد على التزامنا الراسخ بحماية المستهلك وحفظ حقوقه. رسالتنا واضحة: وهي أن دولة الإمارات تتمتع بإطار تنظيمي قوي لحماية المستهلك، وأننا عازمون بكل قوتنا على مكافحة الاحتيال، وحماية الملكية الفكرية وضمان حقوق كل مستهلك يعيش أو يزور دولة الإمارات".

من جانبه أشار بول شادر، رئيس قسم التسويق في مؤسسة "الإمارات للسحوبات"، إلى أن ضخامة اللوحة الإعلانية تشبه إلى حد كبير ضخامة الجائزة الكبرى لسحب "ميجا 7" التي تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وقال شادر: "إننا كمؤسسة نهدف إلى تحقيق التميز دائماً وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات. إنه شرف كبير لنا أننا ندعم هذا الإنجاز التاريخي ونفخر بأننا جزء منه. إن حجم هذه اللوحة الإعلانية، والأهم من ذلك رسالتها المهمة حول الشفافية يعكسان القيم التي تأسست عليها الإمارات للسحوبات. نفخر دوماً في المؤسسة بالتزامنا الدائم تجاه المستهلكين وبأننا نتبع أفضل المعايير العالمية في عملياتنا اليومية بما يضمن حصول عملائنا على أفضل تجربة ممكنة كل مرة".

ويقع هذا العمل الفني الضخم الذي حطم الأرقام القياسية في موقع استراتيجي على شارع الاتحاد، وهو يُجسد الرؤية المشتركة لكل من جمعية الإمارات لحماية المستهلك ومؤسسة "الإمارات للسحوبات". من المؤكد أن ضخامتها تأسر القلوب، ولكن رسالتها الأساسية تأسر العقول، فهي ترمز إلى التقاء الثقة بين المستهلكين والتجار، وبالتالي تشارك في منع عمليات الاحتيال ومنح المستهلك تجربة خالية من المتاعب.

واعترفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بالدور المحوري الذي تلعبه اللوحة الإعلانية في الترويج لرسالة مجتمعية أساسية، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في الدفاع عن حقوق المستهلك، ورفع مستوى الوعي وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وإلى جانب جاذبيتها البصرية، تقف اللوحة الإعلانية كرمز للأمل والمسؤولية والحماية، بما يعكس الروح الموحدة لمجتمع دولة الإمارات وسعيه "لغدٍ أفضل" وهو ما تعكسه أيضاً رؤية مؤسسة "الإمارات للسحوبات" الهادفة للتحول الإيجابي في المجتمع من خلال تحقيق أحلام وطموحات أفراده.

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