دبي، الإمارات العربية المتحدة،: أعلنت مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات عن استضافتها للنسخة السادسة من مؤتمر ويكي عربية، الحدث الأهم في العام في مجتمع ويكيميديا العربي، في الفترة بين 28 و30 أكتوبر 2022؛ لتكون هذه النسخة هي الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي.

ويوفر المؤتمر منصة لمجتمع ويكيميديا العربي تسمح لهم بالتواصل وتبادل الأفكار والآراء والخبرات في إطار جلسات وورش متنوعة؛ مما يحفز تطوير وتصميم الاستراتيجيات التي تخص المجتمع العربي ويساهم في بناء مجتمع مستدام ومتفاعل مع مشاريع ويكيميديا. كما يعمل المؤتمر كحافز لجسر الهوة في المحتوى والمضمون المتاح على منصة ويكيبيديا العربية.

وعن استضافة المؤتمر، أعربت السيدة أحلام بلوكي، مديرة مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، عن سعادتها قائلةً: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من الدول الرائدة في مجال تطوير البيانات الرقمية؛ مما يجعل استضافة مؤتمر ويكي عربية، أهم فعالية سنوية في مجتمع ويكيميديا، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لتسليط الضوء على أهمية إتاحة البيانات والمعلومات الحرة على الإنترنت. منذ انطلاقها عام 2021، ركزت مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات على هدف واحد ألا وهو زيادة عدد الصفحات حول الأدب على منصة ويكيبيديا؛ نجحت المجموعة في تعزيز محتوى الأدب وزيادته بنسبة 500٪. هذه الجهود بالإضافة إلى برامج التعليم والتوعية التي نقدمها والتي اعترف بها مجتمع ويكيميديا الدولي، يجعل مجموعتنا مؤهلة للحصول على منحة من مؤسسة ويكيميديا واستضافة الحدث السنوي الأهم. تفخر مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، في غضون عامين من انطلاقها، بالعمل على تنسيق واستضافة المؤتمر للمرة الأولى في المنطقة ونتطلع قدماً للعمل مع مختلف مستخدمي المجموعات العربية على توحيد وتعزيز جهودنا على المستوى الدولي".

يتاح الآن الفرصة لكافة مستخدمي المجموعات العربية لتسجيل حضورهم عبر الرابط أو لتقديم تفاصيل مشاركتهم ومداخلاتهم عبر الرابط ليتم عرضها على لجنة البرامج والمنح المسؤولة عن تنسيق برنامج المؤتمر. آخر موعد للتقديم هو 11 يوليو 2022.

إن مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات قد انضمت حديثاً إلى مجتمع ويكيميديا لتكون هي المجموعة الأولى والوحيدة في منطقة الخليج العربي. وتُعد مؤسسة الإمارات للآداب، وهي منظمة غير حكومية غير ربحية، كالشريك المؤسس للمجموعة. لمعرفة المزيد حول مجموعة مستخدمي ويكيميديا الإمارات، يرجى زيارة الرابط.

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نبذة عن مؤسسة الإمارات للآداب

توفر مؤسسة الإمارات للآداب، وهي مؤسسة غير ربحية، كافة سبل الدعم والرعاية للأدب والثقافة، وتسعى لترسيخ مكانتهما في مجتمع دولة الإمارات والمنطقة من خلال البرامج والمبادرات الثقافية المختلفة.

أُنشِئت المؤسسة عام 2013 بموجب مرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتهدف المؤسسة إلى تعزيز مكانة الثقافة وتشجيع الأدب، لاسيما الأدب العربي.

تحتضن المؤسسة وترعى العديد من المبادرات الثقافية والمشاريع على المدى الطويل، وتهدف إلى الارتقاء لتطلعات الاستراتيجية الوطنية للقراءة في دولة الإمارات العربية المتحدة. من أبرز المشاريع التي ترعاها المؤسسة، جائزة أمناء مكتبات المدارس، مبادرة كاتب مكتوب، مشروع "من الداخل إلى الخارج"، برامج التعليم على مدار العام بالإضافة إلى أندية الكتب ودورات الكتابة الإبداعية. ومن أبرز مبادرات المؤسسة في عام 2020، مؤتمر التحالف العالمي للمهرجانات الأدبية، وفي عام 2016، مؤتمر دبي الدولي للترجمة، وفي عام 2017، مؤتمر دبي الدولي للنشر.

كما تشرف مؤسسة الإمارات للآداب على تنظيم مهرجان طيران الإمارات للآداب، وهو المهرجان الأدبي الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة.