فريق MAVLAB حصد لقب سباقات الطائرات المتعددة، مظهراً قوة الاستقلالية متعددة الوكلاء وقدرتها على العمل بكفاءة في مجالات جوية مشتركة ومعقدة

حصد لقب سباقات الطائرات المتعددة، مظهراً قوة الاستقلالية متعددة الوكلاء وقدرتها على العمل بكفاءة في مجالات جوية مشتركة ومعقدة الطيّار المحترف مينتشان كيم انتزع فوزاً صعباً على منافس الذكاء الاصطناعي في نهائي مثير لتحدي الإنسان ضد الذكاء الاصطناعي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : شهدت بطولة الطائرات المسيرة، ضمن دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة، مواجهة مباشرة بين الذكاء الاصطناعي والمهارة البشرية، حيث تمكّن فريق TII Racing التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي من تسجيل أسرع زمن دولية ذاتية والفوز بتحدي سرعة الذكاء الاصطناعي، في حين حسم الطيّار مينتشان كيم، بطل العالم في سباقات منظور الشخص الأول، لقب تحدي الإنسان ضد الذكاء الاصطناعي بفارق محدود.

ونُظمت البطولة من قبل أسباير، ذراع تسريع الابتكار التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، لتبرز المستوى المتقدم الذي بلغته الأنظمة المستقلة المعتمدة على الرؤية، إلى جانب استمرار الفارق الدقيق بين الحدس البشري وقدرة الأنظمة المستقلة على التنفيذ تحت سرعات عالية.

وأقيمت المنافسات خلال يومي 21 و22 يناير على هامش معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة (يومكس)، بمشاركة نخبة من فرق الذكاء الاصطناعي العالمية وطيّاري منظور الشخص الأول، تنافسوا ضمن عدة فئات سباق لاختبار قدرات الإدراك وصنع القرار والتحكم في بيئات سباق تحاكي الواقع. وبلغت القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 600 ألف دولار أمريكي.

فريق TII Racing يحقق أسرع زمن في تحدي سرعة الذكاء الاصطناعي

سجل فريق TII Racing التابع لمعهد الابتكار التكنولوجي أسرع أداء في منافسات تحدي سرعة الذكاء الاصطناعي، محققاً زمناً قياسياً بلغ 12.032 ثانية، وهو الأسرع على مستوى البطولة. وحل فريق MAVLAB ثانياً بزمن 12.832 ثانية، في مؤشر واضح على اشتداد المنافسة وتقارب مستويات الأداء بين الفرق المتقدمة.

وفي هذا السياق، قال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لأسباير:

"ما يميز نسخة هذا العام هو التقدم الجماعي اللافت الذي حققته الفرق كافة. إذ باتت الفرق تحقق سرعات أعلى مع مستويات أكبر من الثبات والاتساق مقارنة بالموسم الأول، وذلك بفضل التقدم السريع في البرمجيات. ويعكس ذلك سرعة تطور الأنظمة المستقلة ونضوجها عند اختبارها في بيئة تنافسية مفتوحة كهذه."

ويعد تحدي سرعة الذكاء الاصطناعي اختباراً مباشراً لقدرات الأنظمة المستقلة، إذ يركز على دقة الرؤية والتحكم وتحقيق السرعة القصوى على مسار خال من التداخلات مع الطائرات الأخرى. وتعكس نتائج هذا العام تطوراً ملموساً في الأنظمة المستقلة المعتمدة على الرؤية وفي آليات اتخاذ القرار اللحظي، بفضل تطوير الخوارزميات المستخدمة.

ومن جانبه، قال جيوفاني باو، المدير التقني في فريق TII Racing:

"يعكس تسجيلنا لأسرع جولة مستوى النضج الذي بلغته منظوماتنا البرمجية بعد مراحل مكثفة من التطوير والاختبار. ويؤكد هذا الإنجاز ما يمكن للأنظمة القائمة على الرؤية وحدها أن تحققه عندما تعمل بأقصى طاقتها ضمن تحد يعتمد على الاستقلالية الكاملة."

منافسات متعددة الطائرات تبرز جوانب التنسيق في المجالات الجوية المشتركة

شهدت سباقات الذكاء الاصطناعي متعددة الطائرات انتقالاً من اختبار السرعة الفردية إلى قياس كفاءة التفاعل والتنسيق بين عدة طائرات في أجواء مشتركة. ونجح MAVLAB في الفوز بسباق الفئة الذهبية، مستعرضاً قدرات عالية في التخطيط متعدد الوكلاء والاستقرار في الأداء تحت الضغط، بينما تصدر FLYBY سباق الفئة الفضية، ما يعكس تنامي عمق المنافسة وارتفاع مستوى الجاهزية عبر فرق البطولة.

وشملت الاختبارات عناصر حاسمة مثل تفادي التصادمات على نحو فوري وتخطيط المسارات والقدرة على العمل بثبات في بيئات ديناميكية، وهي مهارات لا تزال من أعقد التحديات أمام أنظمة الطيران المستقلة.

مواجهة الإنسان ضد الذكاء الاصطناعي تُحسم في سباق فاصل مثير

شهد نهائي تحدي الإنسان ضد الذكاء الاصطناعي واحدة من أكثر لحظات البطولة إثارة، بعدما وصلت المنافسة إلى جولتها الفاصلة، حيث تواجه بطل العالم في سباقات منظور الشخص الأول، مينتشان كيم، مع فريق TII Racing، في تحدٍ متكافئ ظل متعادلاً عند أربع جولات لكل طرف حتى الجولة الأخيرة.

وخلال الجولة الحاسمة، تمكن كيم من الحفاظ على الصدارة، في وقت اصطدمت فيه الطائرة المستقلة بإحدى البوابات، ما حال دون استعادتها للتوازن، ليُحسم الفوز لصالح الطيار المحترف.

اختبار الأنظمة المستقلة ضمن ظروف متماثلة

من خلال وضع الأنظمة المستقلة وجهاً لوجه مع بعض من أكثر طيّاري الطائرات المسيرة مهارةً على مستوى العالم، شكّلت البطولة اختباراً حقيقياً لقدرات الذكاء الاصطناعي في ظروف تتطلب سرعة استجابة فائقة وتحكماً دقيقاً واستقراراً عالياً تحت ضغط متواصل.

وقد اعتمدت جميع الطائرات على التشغيل الذاتي الكامل باستخدام كاميرا RGB أحادية موجهة للأمام ووحدة قياس القصور الذاتي فقط، دون السماح باستخدام أنظمة الليدار أو أنظمة الرؤية الثنائية أو نظام GPS أو أي أي تقنيات تموضع خارجية.

ويعكس هذا الإعداد الحسي المحدود ما يتوفر فعلياً للطيّار البشري، بما يضمن أن تكون الفروقات في الأداء مدفوعة بتطور الخوارزميات والبرمجيات، لا بتعدد المستشعرات. كما يوفّر إطاراً واضحاً لمقارنة عادلة بين الأداء البشري والآلي، مع الحفاظ على ملاءمته للتطبيقات الواقعية في مجال الأنظمة المستقلة المدنية.

قمة A2RL 3.0 ترسم مستقبل نشر الأنظمة المستقلة

عقب اختتام منافسات البطولة، انعقدت قمة A2RL 3.0 في اليوم الأول من معرض يومكس، بمشاركة نخبة من صناع القرار والباحثين وقادة القطاع لمناقشة سبل توظيف نتائج سباقات الأنظمة المستقلة في دعم النشر الآمن والمسؤول لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في البيئات الواقعية.

وضمت القمة متحدثين بارزين من جهات حكومية ومؤسسات بحثية والقطاع الخاص، من بينهم سالم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "دو"، وماركوس مولر هابيغ، مدير التمكين الأول في مبادرة أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث ركزت الجلسات على جوانب التنظيم وانتقال التكنولوجيا من بيئات المحاكاة إلى الواقع والمسارات المطلوبة لتوسيع تطبيقات الأنظمة المستقلة في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ والتنقل الجوي المستقبلي.

وبعيداً عن إطار المنافسة، يواصل دوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيرة عمله كمختبر علمي مفتوح، يختصر سنوات من البحث والتطوير في مجال الأنظمة المستقلة إلى فترة زمنية قصيرة من الأداء العملي القابل للرصد والمتابعة. ومن خلال اختبار الذكاء الاصطناعي في ظروف تشغيلية قصوى، يوفر الدوري مؤشرات أداء واقعية وموثوقة تدعم التطبيقات العملية، وتؤكد التزام أبوظبي بأن تكون مركزاً عالمياً للابتكار في البحث التطبيقي والذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة.

-انتهى-

#بياناتشركات