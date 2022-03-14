أعلنت اللجنة المنظمة لـ "دورة ند الشبا الرياضية" عن إضافة فئات جديدة إلى منافسات بطولتي الدراجات الهوائية والجري ضمن فعاليات النسخة التاسعة من الدورة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي، حيث تم إضافة سباق الفرق وفئة كبار السن إلى الدراجات الهوائية، وفي بطولة الجري تم إضافة فئة كبار السن بالإضافة إلى عودة سباقات الشباب والناشئين إلى منافسات السباق.

ويتضمن سباق الفرق في بطولة الدراجات الهوائية ثلاث فئات هي فئة الفرق المفتوحة للرجال، وفئة الفرق للهواة المواطنين، وفئة الفرق المفتوحة للسيدات التي يسمح فيها بمشاركة النساء من جميع الجنسيات والهواة من المواطنات، ويسمح بتسجيل 9 دراجين كحد أقصى و4 دراجين كحد أدنى في كل فريق، كما تتضمن فئة كبار السن التي تم إضافتها سباق الرجال والسيدات من عمر 50 سنة فما فوق، بالإضافة إلى الفئات الفردي الأخرى وهي الفئة المفتوحة للرجال، والفئة المفتوحة للسيدات، وفئة الهواة المواطنين، وفئة الهواة المواطنات، وفئة أصحاب الهمم التي تتضمن دراجات الطريق ودراجات اليد والدراجات المزدوجة الخاصة بالمكفوفين.

كما أعلنت اللجنة المنظمة عن زيادة مسافة سباق الدراجات الهوائية ليمتد مسافة 77 كيلومترًا، وسيكون لفئة كبار السن لمسافة 40 كيلومترًا، ولفئة أصحاب الهمم لمسافة 20 كيلومترًا، وينطلق السباق من أمام مركز الصقور للرياضات التراثية، ويقام السباق على مدار يومين الجمعة والسبت 8 و 9 أبريل 2022، حيث يقام سباق أصحاب الهمم والفئة المفتوحة للرجال فردي وفرق يوم الجمعة، على أن يقام سباق باقي الفئات يوم السبت، ويستمر التسجيل للمشاركة في سباق الدراجات الهوائية بجميع الفئات حتى يوم 3 أبريل 2022، ويمكن التواصل مع اللجنة المنظمة لبطولة الدراجات الهوائية للاستفسارات أو الحصول على مزيد من المعلومات عبر البريد الالكتروني nascycling@dubaisc.ae، أو الاتصال على الرقم 0545839464.

سباق الجري

في منافسات سباق الجري تم إضافة فئة كبار السن للرجال والسيدات فوق 50 سنة الذين يتنافسون لمسافة 5 كيلومترات، كما تم إعادة منافسات فئة الشباب (بنين وبنات) من عمر 13 و 14 سنة الذين يتنافسون لمسافة 4 كيلومترات، والناشئين (بنين وبنات) من عمر 11 و12 سنة لمسافة 4 كيلومترات، بالإضافة إلى الفئات الأخرى في السباق وهي فئات سباق مسافة 10 كيلومترات التي تتنافس فيها الفئة المجتمعية رجال للمواطنين، والفئة المجتمعة سيدات للمواطنات، والفئة المفتوحة رجال، والفئة المفتوحة سيدات، وفي سباق مسافة 5 كيلومترات يتنافس فيها الفئة المجتمعية مواطنين والفئة المجتمعية مواطنات والفئة المفتوحة رجال والفئة المفتوحة سيدات.

وتنطلق سباقات الجري لجميع الفئات من نقطة الانطلاق والختام في مضمار الخيل بميدان وستكون الانطلاقة على شكل مجموعات وبفاصل زمني بين كل مجموعة وأخرى، ويجب على جميع المشاركين تقديم نتيجة سلبية من فحص كوفيد 19 صالحة تم إجراؤه قبل 48 ساعة من وقت السباق، وسيتم التحكيم في هذه البطولة حسب اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ويستمر التسجيل في سباق الجري حتى يوم 9 أبريل 2022، ويمكن التواصل مع اللجنة المنظمة لبطولة الجري للاستفسارات أو الحصول على المزيد من المعلومات عبر البريد الالكتروني nasrunning@dubaisc.ae، أو الاتصال على الرقم 0565336886.

ويتواصل التسجيل في باقي الرياضات التي تتضمنها الدورة عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي حيث يستمر التسجيل في بطولة الجوجيتسو حتى يوم 15 أبريل المقبل، كما يتواصل التسجيل في بطولة كرة السلة بالكراسي المتحركة حتى يوم 25 مارس، وفي بطولة البادل تنس حتى يوم 18 مارس.

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