تنطلق اليوم (الاثنين 19 أغسطس 2024) منافسات الدورة الصيفية للألعاب الجماعية بأندية دبي التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة فرق فئتي الشباب والناشئين من أندية دبي الأربعة: شباب الأهلي والنصر والوصل وحتا، وتضم 3 رياضات هي الكرة الطائرة والسلة واليد.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم هذه الدورة سنويا في إطار سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية 2023-2033، وكذلك دعم جهود الأندية في إعداد فرقها لمنافسات الموسم الرياضي 2024-2025، حيث ستساهم المباريات في تحضير فرق الأندية للمسابقات الرسمية، من خلال منح الفرصة للاعبين من فئة الشباب والناشئين للمشاركة في أكبر عدد من المباريات الخاصة بهم لزيادة الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية بما يكسبهم خبرة أكثر، كما تمثل المباريات مرحلة مهمة في استعدادات الأندية وفي رفع لياقة المنافسات لدى اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد بما يساعدها على تحقيق أهدافها للوصول إلى منصات التتويج في الموسم الرياضي.

كما تتميز النسخة الحالية من الدورة بمشاركة منتخب الدولة للناشئين لكرة اليد بشكل استثنائي حيث يشارك في منافسات فئة الشباب لرفع مستوى أداء اللاعبين بالتنافس مع لاعبين أكبر عمرا، وذلك من أجل دعم جهود اتحاد الإمارات لكرة اليد في إعداد منتخب الناشئين للمشاركة في البطولة الآسيوية العاشرة للناشئين لكرة اليد المقرر تنظيمها في الأردن والتي تنطلق منافساتها يوم 3 سبتمبر المقبل.

ويشارك في منافسات الدورة 260 لاعبا من فئتي الناشئين والشباب والذين يخوضون 39 مباراة في جميع الألعاب، موزعة على 18 مباراة لكرة السلة و12 مباراة لكرة اليد و9 مباريات للكرة الطائرة، وستقام المباريات بطريقة اللعب من دور واحد، وتم توزيع المنافسات على صالات الأندية الرياضية، حيث ستقام منافسات الكرة الطائرة في صالة نادي شباب الأهلي بمنطقة القصيص، فيما ستقام منافسات كرة السلة في صالة نادي النصر، وتقام منافسات كرة اليد في نادي الوصل.

من جهة ثانية تتواصل في الوقت ذاته منافسات الدورة الصيفية لأكاديميات كرة القدم التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بمشاركة فرق أكاديميات شباب الأهلي والنصر والوصل وحتّا وعجمان، وتتضمن 8 فئات عمرية هي: 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16و 18سنة وتقام مبارياتها ال 48 في ملاعب أندية دبي وفي صالات عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي.

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